Команда UAE Team Emirates обещает полную поддержку Фернандо Гавирии

Спортивный директор команды UAE Team Emirates: «С Фернандо Гавирией мы знаем, что будем бороться за победу»

С 2019 года Фернандо Гавирия будет выступать в команде UAE Team Emirates. Руководство команды обещает полную поддержку 24-летнему колумбийскому гонщику, одержавшему в этом сезоне 9 побед, в числе которых два этапа Тур де Франс. Об этом спортивный директор команды UAE Хосен Фернандес (Joxean Fernández Matxín) рассказал в интервью VeloNews.

Хосен Фернандес Мачин следил за Фернандо Гавирией ещё до того, как тот подписал контракт с командой Патрика Лефевра. До перехода в команду UAE Team Emirates Хосен Фернандес Мачин работал в команде Quick Step Floors, помогая находить талантливых молодых гонщиков, и именно он вместе с генеральным менеджером Патриком Лефевром разрабатывал детали контракта с Фернандо Гавирией.

Теперь он вновь получил шанс поработать с молодым колумбийским гонщиком, но уже в другой команде. Спортивный директор команды UAE Team Emirates пообещал, что для Фернандо Гавирии будет строиться полный развозящий поезд.

Хосен Фернандес Мачин: «Я считаю Фернандо на сегодня одним из лучших спринтеров. Он на пике своей мощности, с большими амбициями и уверенностью. Надеемся, что мы поможем ему полностью раскрыть его потенциал.

Я был в команде Quick Step, когда мы подписывали Гавирию. Таков велоспорт. Если теряешь кого-то, когда дороги расходятся, то можешь вернуть его потом.

Мы очень уважаем Алекса Кристоффа, признаём его достижения. Мало кто имеет такой список побед. Он будет одним из наших капитанов на классиках.

Гавирия даёт нам гарантию, что в спринте мы будем бороться за победу, а не за четвёртое или пятое места. Поэтому естественно, что мы хотим построить под него сильный поезд.

Гавирия универсален, он своего рода ‘todo terreno,’ способен выступать на всех рельефах, за исключением самых высоких гор. Каждый знает, что когда Фернандо в финале находится впереди, то мало кто сможет его обойти. Его способности безграничны.

Конечно, он не горняк и пока не имеет опыта выступления на брусчатке, но даже так его потенциал огромен. И мы построим для него великолепную команду. В своём возрасте он уже совершенен, мы хотим помочь ему достичь ещё больше».