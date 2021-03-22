Марк Хирши начал сезон на Вуэльте Каталонии-2021

Марк Хирши: «Арденнские классики – моя главная цель»

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Победитель этапа Тур де Франс, Флеш Валлонь-2020 Марк Хирши (Marc Hirschi) начал сезон с Вуэльты Каталонии-2021. В интервью перед стартом 1-го этапа 22-летний швейцарский велогонщик команды UAE Team Emirates рассказал, что по плану его первой гонкой в этом году должен был стать Тур ОАЭ-2021, но из-за проблем со здоровьем он отставал от тренировочного плана. Поэтому вместе с командой Хирши принял решение отложить старт сезона, чтобы не ставить под угрозу кампанию Арденнских классик.

Марк Хирши: «Главное, чтобы кампания в Арденнах не была под угрозой. Я отставал от тренировочного плана, потому что у меня удалили зуб мудрости. А потом мне пришлось отдохнуть, так как были проблемы с бедром. Чувствовал себя не очень хорошо, поэтому мы решили, что будет лучше стартовать попозже, когда всё нормализуется.

Я много времени провёл на Гран-Канарии, только что вернулся после двух недель тренировок на Тейде, так что подготовка была хорошей. Вуэльта Каталонии – первая для меня гонка, где проверю свою форму. Но главная цель – Арденнские классики.

Здесь, на Вуэльте Каталонии, сильный состав, очень трудный маршрут, так что это хорошая гонка для старта. На мне нет сильного давления. И разделка, и горные этапы станут отличным тестом, хотя разделка мне мало что даст в смысле проверки. Поеду гонку этап за этапом, потому что не уверен, в какой форме стартую, как далеко нахожусь от пика формы. На Вуэльте Каталонии моя задача выйти на уровень, необходимый для гонок».

На 1-м этапе Вуэльты Каталонии-2021 Марк Хирши финишировал в основной группе.