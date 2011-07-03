Микель Ланда получил травму на своей первой гонке сезона 2019 года

Культ оскорблЁнности существует только в голове тех кто вдруг почувствовал, что многовековой вседозволенности и отношению к женщине как к вещи, приходит конец.

Так ведь удобно было. А тут вдруг требуют относиться к женщинам как к себе самому - бережно и уважительно.

А про стивена хокинга и его домогательства.

У нас в городе был очень очень очень старый педагог по народному танцу. Несмотря на свой весьма почтенный возраст, он имел привычку засовывать пальцы в гимнастический купальник девочкам 10-14 лет. Благополучно умер, никто ему обвинения в педофилии не предъявил. Все молчат. Им все равно никто не поверил бы. Зачем деду под 70 засовывать палцыьы в гениталии девочек. Случайно наверное.