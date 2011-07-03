Микель Ланда получил травму на своей первой гонке сезона 2019 года

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 22:09
Микель Ланда покинул первую гонку сезона 2019 года с переломом ключицы
Микель Ланда получил перелом ключицы и сошёл с первой из гонок серии Challenge Mallorca - Trofeo Ses Salines-2019. 29-летний испанский гонщик команды Movistar попал в завал за 19 км до финиша и покинул гонку на машине скорой помощи.
PHOTO: PHOTO GOMEZ SPORT / MOVISTAR TEAM
Основной удар во время падения пришёлся на правую руку. Рентген, проведённый в медицинском центре города Пальма, показал, что у Микеля Ланды перелом правой ключицы. Гонщику потребуется операция, которую проведут в течение 48 часов.
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