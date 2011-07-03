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Микель Ланда получил травму на своей первой гонке сезона 2019 года

Микель Ланда покинул первую гонку сезона 2019 года с переломом ключицы

 

 

  Микель Ланда получил перелом ключицы и сошёл с первой из гонок серии Challenge Mallorca - Trofeo Ses Salines-2019.  29-летний испанский гонщик команды Movistar попал в завал за 19 км до финиша и покинул гонку на машине скорой помощи.

 

 

PHOTO: PHOTO GOMEZ SPORT / MOVISTAR TEAM

 

 

  Основной удар во время падения пришёлся на правую руку. Рентген, проведённый в медицинском центре города Пальма, показал, что у Микеля Ланды перелом правой ключицы. Гонщику потребуется операция, которую проведут в течение 48 часов.

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Теги к статье: Микель Ланда

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  1. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 23:08 | Регистрация: 18.09.2014

    Да что ж такое с Ландой творится! Как сглазили парня, чесслово.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  2. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 23:12 | Регистрация: 14.12.2015

    Да не его это команда. Знаки... они повсюду . 

  3. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 23:39 | Регистрация: 24.12.2017

    Как жаль,здоровья.

  4. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 01:21 | Регистрация: 3.07.2011

    Команда командой а от себя никуда не денешься. Либо к психологу. Либо обряд экзорцизма.

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Комментарии

  • Sezar
    Микель Ланда получил травму на ... (4)
    Sezar-Фото

    Команда командой а от себя никуда не денешься. Либо к психологу. Либо обряд экзорцизма.

  • Alya
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (31)
    Alya-Фото
    Павлушечка, если воспользуетесь глазами и немного мозгом, то вы поймете, что комментарий о котором идет речь, где упоминались "ссаные феминистки" и "сиськи" появился на этом сайте намного раньше, чем неугодные вам оппоненты)))

    С уважением, оппозиционный хомяк
  • Alya
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (31)
    Alya-Фото
    Хорошо сказали. По-взрослому и по-мужски. Спасибо от всех женщин.
  • Alya
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (31)
    Alya-Фото
    Культ оскорблЁнности существует только в голове тех кто вдруг почувствовал, что многовековой вседозволенности и отношению к женщине как к вещи, приходит конец.
    Так ведь удобно было. А тут вдруг требуют относиться к женщинам как к себе самому - бережно и уважительно.
    А про стивена хокинга и его домогательства.
    У нас в городе был очень очень очень старый педагог по народному танцу. Несмотря на свой весьма почтенный возраст, он имел привычку засовывать пальцы в гимнастический купальник девочкам 10-14 лет. Благополучно умер, никто ему обвинения в педофилии не предъявил. Все молчат. Им все равно никто не поверил бы. Зачем деду под 70 засовывать палцыьы в гениталии девочек. Случайно наверное.
  • Alya
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (43)
    Alya-Фото
    А женская мизогиния вас не красит, совсем наоборот.
  • Адриен
    Титульный спонсор команды Dece ... (3)
    Адриен-Фото

    Поразительное НЕДОМЫСЛИЕ руководства команды. Из мелкого гадкого проступка отдельного гонщика они сами же РАЗДУЛИ большой скандал. Чисто прагматически - ЗАЧЕМ ?! Ну заплатили бы штраф, объяснились с полицией,молча проглотили дисквалификацию, принесли извинения "потерпевшей" - всё ! Тема закрыта, идем дальше ! Так нет, надо устраивать показательный бойкот, демонстрацию недовольства, делать ДУРАЦКИЕ - для пожилого человека и ОПЫТНОГО менеджера - заявления типа "Если бы это зависело от меня, то вся команда покинула бы Вуэльту провинции Сан-Хуан-2019"... Повторяю - ЗАЧЕМ, какой СМЫСЛ, что можешь этим изменить, на что повлиять ?! Только УСУГУБИТЬ негативное отношение, плюс - возможные большие финансовые проблемы...

  • Гонщик
    Марк Кэвендиш: «Делал всё, что ... (2)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Здоровья,Марку желаю вернуться в обойму и продолжать выигрывать гонки.
    шансов практически нет .

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Микель Ланда получил травму на ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Как жаль,здоровья.
  • Zhanzhak
    Микель Ланда получил травму на ... (4)
    Zhanzhak-Фото

    Да не его это команда. Знаки... они повсюду . 

  • Александра
    Микель Ланда получил травму на ... (4)
    Александра-Фото

    Да что ж такое с Ландой творится! Как сглазили парня, чесслово.

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3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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