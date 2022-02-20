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Крис Фрум прерывает тренировки на велосипеде из-за боли в колене

Крис Фрум откладывает старт сезона из-за боли в колене

Крис Фрум прерывает тренировки на велосипеде из-за боли в колене

 

 

  Крис Фрум вынужден приостановить подготовку к 15 сезону в профессионалах из-за боли в колене. 36-летний британский велогонщик команды Israel Start Up Nation, четырёхкратный победитель Тур де Франс, на своём YouTube-канале рассказал, что боль в правом колене вызывает воспаление части подвздошно-большеберцового тракта – связующего звена между основными мышцами таза и колена (пролегающего от верхней части таза вниз по внешней поверхности бедра, пересекая наружную часть колена). Из-за этой непредвиденной остановки в тренировках отодвигается и начало сезона Криса Фрума.

 

  Крис Фрум: «Последние десять дней или что-то около того во время педалирования я начал ощущать довольно сильную боль с внешней стороны колена. Сканирование показало, что у меня повреждение сухожилия. Думаю, что, к сожалению, к этому привело то, что я слишком активно тренировался последнюю пару недель, слишком продавливал после нескольких недель без велосипеда. Наверное, тело было не готовок к таким нагрузкам. Началось воспаление.

  Придётся большую часть недели полностью отказаться от велосипеда, после чего две или три недели постепенно возвращаться к тренировкам без нагрузок. Конечно, это для меня шаг назад. Не уверен, когда для меня начнётся сезон в гонках. Всё случившееся немного отодвигает сезон.

  Неудачно, но я собираюсь взять из ситуации лучшее – продолжу работать над тем, что могу делать без велосипеда, уделю много внимания базовой подготовке, укреплю мышцы, над которыми можно работать без увеличения нагрузки на сухожилие».

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Israel Start-Up Nation

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Комментарии

  • Freejazz
    Том Пидкок – победитель этапа ... (3)
    Freejazz-Фото

    Тут не знаешь, что сказать. С одной стороны - Том молодец, а с другой - если бы не цепь, то все могло быть совсем по другому. Но это жизнь и велокросс (МТБ, там тоже такие фокусы случаются). Поэтому у Тома есть шанс на ЧМ.

     

    Да, у девушек там все было не менее интересно. Все таки у молодых барышень сил к концу не хватает.

  • Earl57
    Том Пидкок – победитель этапа ... (3)
    Earl57-Фото
    Да там слетевшая цепь - это полбеды. Главное, что Ваут застрял в медленной группе. И смог выбраться на оперативный простор только после 5-го круга. К тому времени Пидкок и Изербит были уже слишком далеко. При всех талантах Ван Арта догнать их было уже нереально.
  • SportSpirit
    Том Пидкок – победитель этапа ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Иногда техника устает быстрее человека)

  • RVL
    Директор команды Alpecin-Fenix ... (2)
    RVL-Фото

    Можно ещё запретить шоссерам в кроссе гоняться))) для стерильности результата. А трекачам разделки на шоссе

    ..))

  • Виктор Сироткин
    Директор команды Alpecin-Fenix ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото

    ещё бы ван Арта уговорили не ехать на ЧМ ради интриги, а то будет как с Формулой 1, где уже всё наизнанку вывернули для привлечения внимания (и не помогает)

  • reforg34
    Ваут ван Арт обошёл Тома Пидко ... (3)
    reforg34-Фото

    После недавного случая с моторчиком, бельгийцам уже нет доверия в велокроссе.
    Жаль что Кэдел Эванс завершил карьеру на МТБ. Это другая дисциплина, но думаю все равно бы без проблем бы побеждал и в велокроссе.

  • Адриен
    Вспомним яркие события велосез ... (23)
    Адриен-Фото
    Любимый гонщик ВСЕХ ВРЕМЕН ! А данное голосование наглядно демонстрирует реальный уровень нынешней велоаудитории. Как сказано у Р.Гамзатова - Если выстрелить в прошлое из пистолета, будущее бабахнет в ответ из пушки...
  • BlAr
    Вспомним яркие события велосез ... (23)
    BlAr-Фото
    Сразу не вспомнил про тупость (иначе и не скажешь) голландок на женской групповой олимпийской гонке. Она покруче будет. Хотя Карапас был тоже хорош!!!
  • Earl57
    Вспомним яркие события велосез ... (23)
    Earl57-Фото

    У вас нет гонщика, который бы нравился вам независимо от того насколько он успешен? Например переживает трудные времена или еще очень молод.

  • BlAr
    Вспомним яркие события велосез ... (23)
    BlAr-Фото

    Для меня такого безусловного момента года, как ЛБЛ в 2020-м, всё же не было. Было много ярких событий, каждое из которых по-своему запомнилось. Приятнее всего, пожалуй, победа Роглича на олимпийской разделке. Доминирование года - безусловно, Погачар. Прикол года - женская групповая гонка на Олимпиаде с точки зрения голландок. Воля к победе - олимпийские успехи Карапаса и Кайзенхофер.

    P.S. Подумав, за небольшим преимуществом выберу всё же женскую олимпийскую групповую гонку. 

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