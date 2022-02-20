Крис Фрум прерывает тренировки на велосипеде из-за боли в колене

Крис Фрум откладывает старт сезона из-за боли в колене

Крис Фрум вынужден приостановить подготовку к 15 сезону в профессионалах из-за боли в колене. 36-летний британский велогонщик команды Israel Start Up Nation, четырёхкратный победитель Тур де Франс, на своём YouTube-канале рассказал, что боль в правом колене вызывает воспаление части подвздошно-большеберцового тракта – связующего звена между основными мышцами таза и колена (пролегающего от верхней части таза вниз по внешней поверхности бедра, пересекая наружную часть колена). Из-за этой непредвиденной остановки в тренировках отодвигается и начало сезона Криса Фрума.

Крис Фрум: «Последние десять дней или что-то около того во время педалирования я начал ощущать довольно сильную боль с внешней стороны колена. Сканирование показало, что у меня повреждение сухожилия. Думаю, что, к сожалению, к этому привело то, что я слишком активно тренировался последнюю пару недель, слишком продавливал после нескольких недель без велосипеда. Наверное, тело было не готовок к таким нагрузкам. Началось воспаление.

Придётся большую часть недели полностью отказаться от велосипеда, после чего две или три недели постепенно возвращаться к тренировкам без нагрузок. Конечно, это для меня шаг назад. Не уверен, когда для меня начнётся сезон в гонках. Всё случившееся немного отодвигает сезон.

Неудачно, но я собираюсь взять из ситуации лучшее – продолжу работать над тем, что могу делать без велосипеда, уделю много внимания базовой подготовке, укреплю мышцы, над которыми можно работать без увеличения нагрузки на сухожилие».