VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Велокоманда Israel Start-Up Nation рассчитывает увидеть результаты Криса Фрума в 2022 году

Спортивный директор команды Israel Start-Up Nation о целях на сезон 2022 года

 

 

  Велокоманда Israel Start-Up Nation готовится к третьему сезону в ранге команды Мирового тура. В этом сезоне гонщики Israel Start-Up Nation одержали 17 побед и намерены в будущем году бороться за попадание в топ-5 на Гранд-турах и рассчитывает, что четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум сможет вернуться на высокий уровень. О планах команды в интервью Cycling Weekly рассказал спортивный директор Рик Вербрюгге (Rik Verbrugghe).

 

 

  Рик Вербрюгге: «Наша цель – побеждать на велогонках всех типов, но нам не хватает настоящего генеральщика. Да, в нашем составе есть Крис Фрум, но это не тот Крис Фрум из команды Sky. Он в процессе восстановления. Однако команда хочет проявлять себя на всех гонках – однодневных классиках, недельных и на Гранд-турах, где у нас нет лидера на победу или подиум, но где мы собираемся бороться за этапы.

 

  Мы хотим развиваться, используя свои ресурсы, хотим слияния континентальной развивающей командой с командой Мирового тура. Но когда представляется возможность подписать гонщика, надо ею пользоваться. На предстоящий сезон мы очень близко подошли к подписанию контракта с  двумя молодыми гонщиками, которые, по моему мнению, в будущем могли бы стать победителями Гранд-туров и победителями очень сложных этапов. Но один пошёл в команду Bora-hansgrohe, другой – в Deceuninck-Quick Step.

  Вопрос в том, насколько команда поверит в молодых гонщиков, насколько они поверят в процесс развития, чем в том, что мы - молодая команда.

 

  Наша цель на следующий год – постараться войти в топ-5. Это очень высокая планка, потому что топ-4 гарантировано займут гонщики Ineos, Jumbo-Visma, Quick Step, UAE Team Emirates, но остаются ещё 10 команд, которые претендуют на 5-е место. А чтобы добиться этой цели, нам нужны результаты. Мы хотим их увидеть от Криса. Пусть это будет результат на небольшой гонке, но, надеюсь, что увидим результат, показанный на крупной гонке, а ещё лучше – на самой крупной из всех. Но даже результат на небольшой гонке станет началом, шагом в правильном направлении.

 

Велокоманда Israel Start-Up Nation рассчитывает увидеть результаты Криса Фрума в 2022 году

 

  Не могу объяснить весь план и стратегию команды, которые мы строим для него на следующий сезон, но это похоже на программу краткосрочных целей. Если он достигнет одну, открывается что-то ещё. А если не достигнет цели, нужно предпринимать другие шаги.

  Мы не планируем, что он поедет Тур, если только не пройдёт через все этапы, которые ему нужны. Если получится, то мы увидим конкурентоспособного Криса на старте Тур де Франс. Но это не гарантировано.

 

  Если всё пойдёт хорошо, у него будет обычный календарь перед Тур де Франс-2022 (прим. Cycling Weekly – Париж-Ницца, Тур Романдии, Критериум Дофине), но если нет, если не увидим результатов, тогда он пойдёт по другой программе гонок, более лёгкой.

  Нам надо проанализировать, что подойдёт Крису. Зависит от его тренировок, показателей, потому что иногда идёт переоценка того, что он сможет сделать, основываясь на них. Зависит от его прогресса, он может стать более сильным и амбициозным в гонках.

  После Тура мы увидели прогресс, когда он избавился от вируса, но у нас не было времени увидеть результаты. Надеюсь, в следующем году увидим».

 

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Israel Start-Up Nation

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 15:27 | Регистрация: 4.07.2011

    Ну да, ему или всё или уйти в свой бизнес как альберто. 

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 15:41 | Регистрация: 7.12.2014

      Ну, он же заявился на Сан-Хуан. 8-ми этапная гонка с короткой разделкой и одним горным этапом. Правда финиш ну очень горный. Подъем протяженностью 18 км на высоту 2600 м. В Андах. С Карапасом...

  2. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 15:49 | Регистрация: 3.07.2011

    О, хорошая подбирается компания.

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 16:06 | Регистрация: 7.12.2014

      Угу, если еще Астана Лопеса туда отправит, будет совсем интересно.

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 17:13 | Регистрация: 30.06.2017

    Израиль купился на титулы ради хайпа. То есть, на его имени решили хайпануть. А он не выстрелил. Вот пусть теперь терпят. А Крис красавчег! Семья его довольна и обеспечена на века, за, что ему большой респект.)))

    Вся жизнь это гонка.
  4. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 17:43 | Регистрация: 4.09.2010

    так Адамс вроде на свои мильярды хайпует? или опять на народные? он должен был яхту купить? а выбрал, мерзавец такой, хайп и матпомощь Гонщику (в виде контракта). велокоманду ещё выбрал, которую с низов поднимал в высшую лигу. первый крытый велодром в израиле ещё построил. вот дурак то! гоните его! презирайте его!

  5. reforg34

    Сегодня, 19:22 | Регистрация: 19.04.2019

    Все мы будем ждать в 2022г. 5 ТДФ от Кристофера Фрума, ибо шансы очень хорошие. Если все пойдет по плану, без проблем должен забирать. Не думаю что Томас или Кинтана смогут сместить Фрума с 1 строчки генеральной классификации. Тур+Вуэльта? Скорее всего нет, но Тур+(ТОП3 Вуэльта) очень даже по силам.

    1. Имя: Михаил

      Mike790

      Сегодня, 20:20 | Регистрация: 23.04.2017

      Жирно троллите. Какой Кинтана, какой Томас. Уже другая эпоха, можно сказать)

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Mike790
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (8)
    Mike790-Фото
    Жирно троллите. Какой Кинтана, какой Томас. Уже другая эпоха, можно сказать)
  • reforg34
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (8)
    reforg34-Фото

    Все мы будем ждать в 2022г. 5 ТДФ от Кристофера Фрума, ибо шансы очень хорошие. Если все пойдет по плану, без проблем должен забирать. Не думаю что Томас или Кинтана смогут сместить Фрума с 1 строчки генеральной классификации. Тур+Вуэльта? Скорее всего нет, но Тур+(ТОП3 Вуэльта) очень даже по силам.

  • nightbuster33
    Молодежная команда Astana Qaza ... (22)
    nightbuster33-Фото

    Для Рустама.Я бы с радостью помог советом с чего начать,но с этических соображений не могу это сделать.Сейчас я иностранец, не только для Казахстана,но и для всего постсоветского пространства.Проявите смекалку,ты,например-татарскую (яры,яры уйнап айтям-не обижайся).Всегда и во всем можно найти выход.Начать с малого,чтобы достич большего.Успехов "чапаевцам".Впервые это слово я услышал в 1957г.,когда шли командную гонку  команда Алма-Аты догоняла нас и выступавший тогда за столичных уралец Саша Цветков выкрикнул"Вперед чапаевцы!" и МОЙ СОВЕТ, не вступай в дискуссию,которая развернулась на этой страничке между противниками создания команды и их оппонентами,интересно только знать, кто только будет выигрыше "зеленые" или "красные".

  • Shalam s Urala
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    так Адамс вроде на свои мильярды хайпует? или опять на народные? он должен был яхту купить? а выбрал, мерзавец такой, хайп и матпомощь Гонщику (в виде контракта). велокоманду ещё выбрал, которую с низов поднимал в высшую лигу. первый крытый велодром в израиле ещё построил. вот дурак то! гоните его! презирайте его!

  • Astanaforever
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Израиль купился на титулы ради хайпа. То есть, на его имени решили хайпануть. А он не выстрелил. Вот пусть теперь терпят. А Крис красавчег! Семья его довольна и обеспечена на века, за, что ему большой респект.)))
  • Earl57
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (8)
    Earl57-Фото
    Угу, если еще Астана Лопеса туда отправит, будет совсем интересно.
  • Sezar
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (8)
    Sezar-Фото

    О, хорошая подбирается компания.

  • Earl57
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (8)
    Earl57-Фото
    Ну, он же заявился на Сан-Хуан. 8-ми этапная гонка с короткой разделкой и одним горным этапом. Правда финиш ну очень горный. Подъем протяженностью 18 км на высоту 2600 м. В Андах. С Карапасом...
  • motte
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (8)
    motte-Фото

    Ну да, ему или всё или уйти в свой бизнес как альберто. 

  • Earl57
    Инженер Дэн Бигхэм бросает выз ... (8)
    Earl57-Фото

    И все претенденты хотят успеть отметиться до Ганны. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

25 ноября

Ben O'Connor (Ag2r - Citroen)

Maxim Van Gils (Lotto Soudal)

26 ноября

Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

Dimitri Peyskens (Bingoal Pauwels Sauces WB)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2021 (82)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)