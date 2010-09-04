Велокоманда Israel Start-Up Nation рассчитывает увидеть результаты Криса Фрума в 2022 году

Спортивный директор команды Israel Start-Up Nation о целях на сезон 2022 года

Велокоманда Israel Start-Up Nation готовится к третьему сезону в ранге команды Мирового тура. В этом сезоне гонщики Israel Start-Up Nation одержали 17 побед и намерены в будущем году бороться за попадание в топ-5 на Гранд-турах и рассчитывает, что четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум сможет вернуться на высокий уровень. О планах команды в интервью Cycling Weekly рассказал спортивный директор Рик Вербрюгге (Rik Verbrugghe).

Рик Вербрюгге: «Наша цель – побеждать на велогонках всех типов, но нам не хватает настоящего генеральщика. Да, в нашем составе есть Крис Фрум, но это не тот Крис Фрум из команды Sky. Он в процессе восстановления. Однако команда хочет проявлять себя на всех гонках – однодневных классиках, недельных и на Гранд-турах, где у нас нет лидера на победу или подиум, но где мы собираемся бороться за этапы.

Мы хотим развиваться, используя свои ресурсы, хотим слияния континентальной развивающей командой с командой Мирового тура. Но когда представляется возможность подписать гонщика, надо ею пользоваться. На предстоящий сезон мы очень близко подошли к подписанию контракта с двумя молодыми гонщиками, которые, по моему мнению, в будущем могли бы стать победителями Гранд-туров и победителями очень сложных этапов. Но один пошёл в команду Bora-hansgrohe, другой – в Deceuninck-Quick Step.

Вопрос в том, насколько команда поверит в молодых гонщиков, насколько они поверят в процесс развития, чем в том, что мы - молодая команда.

Наша цель на следующий год – постараться войти в топ-5. Это очень высокая планка, потому что топ-4 гарантировано займут гонщики Ineos, Jumbo-Visma, Quick Step, UAE Team Emirates, но остаются ещё 10 команд, которые претендуют на 5-е место. А чтобы добиться этой цели, нам нужны результаты. Мы хотим их увидеть от Криса. Пусть это будет результат на небольшой гонке, но, надеюсь, что увидим результат, показанный на крупной гонке, а ещё лучше – на самой крупной из всех. Но даже результат на небольшой гонке станет началом, шагом в правильном направлении.

Не могу объяснить весь план и стратегию команды, которые мы строим для него на следующий сезон, но это похоже на программу краткосрочных целей. Если он достигнет одну, открывается что-то ещё. А если не достигнет цели, нужно предпринимать другие шаги.

Мы не планируем, что он поедет Тур, если только не пройдёт через все этапы, которые ему нужны. Если получится, то мы увидим конкурентоспособного Криса на старте Тур де Франс. Но это не гарантировано.

Если всё пойдёт хорошо, у него будет обычный календарь перед Тур де Франс-2022 (прим. Cycling Weekly – Париж-Ницца, Тур Романдии, Критериум Дофине), но если нет, если не увидим результатов, тогда он пойдёт по другой программе гонок, более лёгкой.

Нам надо проанализировать, что подойдёт Крису. Зависит от его тренировок, показателей, потому что иногда идёт переоценка того, что он сможет сделать, основываясь на них. Зависит от его прогресса, он может стать более сильным и амбициозным в гонках.

После Тура мы увидели прогресс, когда он избавился от вируса, но у нас не было времени увидеть результаты. Надеюсь, в следующем году увидим».