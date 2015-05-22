Спортивный директор команды Israel Start-Up Nation о восстановлении Криса Фрума

Рик Вербрюгге: «Самое важное, чтобы Крис Фрум вернулся к прежнему уровню»

Крис Фрум начнёт сезон 17 февраля с португальской велогонки Вольта Альгарве ((Volta ao Algarve). Спортивный директор велокоманды Israel Start-Up Nation Рик Вербрюгге в интервью Het Nieuwsblad обозначил основные гонки, через которые четырёхкратный победитель Тур де Франс будет готовиться к старту на Тур де Франс-2021. Сейчас британский велогонщик восстанавливается в тренировочном центре Red Bull Centre в Санта-Монике (Калифорния) и не приедет на первый тренировочный сбор команды.

Photo (c) Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy @YallaIsraelSUN

Рик Вербрюгге: «Центр в Санта-Монике настолько хорош, что мы решили, что Крис проведёт там ещё месяц вместо тренировочного лагеря в Жироне. Сейчас он на правильном пути к тому «старому» Крису.

Во вторник по Zoome мы посовещались с Фрумом, а также нашим главным тренером Пауло Сальдинья и генеральным менеджером Кьеллем Карлстрёмом. Крис становится сильнее. Сальдинья это подтвердил. Он прилетал из Канады посмотреть на то, как идёт работа, увидел, что восстановление продвигается хорошо, что правая нога Криса снова такая же сильная, как и левая.

На Вуэльте Испании Крис не был таким, как сегодня. Из-за локдауна в Монако в марте прошлого года, находясь вдали от команды, он восстанавливался не идеально. Сейчас он стал намного сильнее.

Мы искренне сказали ему не сомневаться и оставаться в Калифорнии. Было бы неразумно прерывать сейчас процесс восстановления. Плюс мы не сможем предложить ему те же тренировки и климат. Он уже тренируется какое-то время, но когда восстановится на сто процентов, интенсивность тренировок увеличится перед соревнованиями. И он, и руководство Israel Start-Up Nation убеждены, что ему лучше остаться там ещё на месяц и вернуться в феврале.

Он начнёт выступать в Португалии в конце февраля, на Вольте Альгарве. Потом будет Вуэльта Каталонии, а затем Крис направится на Критериум Дофине. На данный момент это его программа в общих чертах.

Самое важное, чтобы он вернулся к своему прежнему уровню, на котором способен выиграть Тур де Франс. Сейчас много молодых ребят громко стучат в двери. Будет трудно победить таких молодых волков как Тадей Погачар, Эган Берналь и в ближайшем будущем Ремко Эвенепула.

Олимпиада в Токио тоже в планах. Но сначала его должна отобрать в состав федерация. Кроме того, надо посмотреть, какими будут возможные карантинные меры».