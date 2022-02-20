Петер Саган: «Весенние классики остаются моими целями»

Петер Саган о настрое перед стартом сезона в команде TotalEnergies

Петер Саган начинает 13-й в карьере сезон в команде TotalEnergies. Он уже продемонстрировал новую велоформу, хотя начало тренировок и старт сезона придётся отложить, так как сейчас Петер Саган вместе с братом Юраем вынужден оставаться дома в Монако из-за теста, показавшего наличие коронавируса. Переход Петера Сагана на проконтинентальный уровень остаётся главной темой для журналистов.

В недавнем интервью L’Equipe Петеру Сагану вновь пришлось отвечать на вопрос, не обижается ли он на высказывания, что новая команда может стать для его спортивной карьеры своеобразным «домом престарелых» (‘maison de retraite’).

Photo (c) Team TotalEnergies

Петер Саган: «Меня не волнует, что думают люди. Если обращать внимание на всё, что говорят о тебе, это сильно навредит. Да, в 2020 у меня была всего одна победа, но тот год был особенным из-за пандемии ковида. Не думаю, что после него можно делать какие-то выводы. Не боюсь, потому что с тех пор, как впервые принял участие в гонке, выучил важную вещь – если ты остаёшься сфокусированным, успех придёт. Конечно, нужна решимость, но я знаю, что она у меня есть. Если не выиграю в один день, то в другой начну всё заново.

Единственный раз, когда я подумал об уходе из велоспорта, был в 2015 году, когда у меня возникли проблемы с коленом и бедром. Тогда я перетренировался, не мог больше готовиться к старту сезона. Но я позаботился о себе, вернулся на правильный путь, выиграл этап Тура Калифорнии, потом Тур Фландрии, Париж-Рубэ, зелёную майку Тур де Франс, чемпионат мира. И я всё ещё здесь.

Пока не знаю, где начну сезон. Так как заболел, конечно, придётся отложить. Но моими целями остаются весенние классики. В этом сезоне ставлю не только личные цели. Я понимаю, что команда наняла меня, чтобы зарабатывать очки, постараться пройти в Мировой тур. Думаю, мы сможем хорошо выступить на фламандских классиках, потому что в команде уже была сильная группа с Антони Тюржи, Ники Терпстрой, Эдвальдом Боассоном Хагеном, Адриеном Пети, а теперь к ним присоединился я и мои давние товарищи по команде Осс и Боднар.

Во время первой встречи с командой не чувствовал никакого негатива, все были рады, что я пришёл в команду. Почувствовал себя в семейной атмосфере.

У Жана-Рене Бернадо всегда улыбка на лице, а его команда похожа на меня - главное, выступать с улыбкой. Конечно, он говорит о результатах, но прежде всего, важно удовольствие от работы. Я всегда придерживался такого подхода с самого начала карьеры. Конечно, на мне лежит ответственность. Я её принимаю. Но в команде легче работать, когда все улыбаются, а не жалуются».