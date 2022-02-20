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Петер Саган: «Весенние классики остаются моими целями»

Петер Саган о настрое перед стартом сезона в команде TotalEnergies

 

 

  Петер Саган начинает 13-й в карьере сезон в команде TotalEnergies. Он уже продемонстрировал новую велоформу, хотя начало тренировок и старт сезона придётся отложить, так как сейчас Петер Саган вместе с братом Юраем вынужден оставаться дома в Монако из-за теста, показавшего наличие коронавируса. Переход Петера Сагана на проконтинентальный уровень остаётся главной темой для журналистов.

  В недавнем интервью L’Equipe Петеру Сагану вновь пришлось отвечать на вопрос, не обижается ли он на высказывания, что новая команда может стать для его спортивной карьеры своеобразным «домом престарелых» (‘maison de retraite’).

 

Петер Саган о настрое перед стартом сезона в команде TotalEnergies

 

Петер Саган о настрое перед стартом сезона в команде TotalEnergies

Photo (c) Team TotalEnergies

 

  Петер Саган: «Меня не волнует, что думают люди. Если обращать внимание на всё, что говорят о тебе, это сильно навредит. Да, в 2020 у меня была всего одна победа, но тот год был особенным из-за пандемии ковида. Не думаю, что после него можно делать какие-то выводы. Не боюсь, потому что с тех пор, как впервые принял участие в гонке, выучил важную вещь – если ты остаёшься сфокусированным, успех придёт. Конечно, нужна решимость, но я знаю, что она у меня есть. Если не выиграю в один день, то в другой начну всё заново.

 

  Единственный раз, когда я подумал об уходе из велоспорта, был в 2015 году, когда у меня возникли проблемы с коленом и бедром. Тогда я перетренировался, не мог больше готовиться к старту сезона. Но я позаботился о себе, вернулся на правильный путь, выиграл этап Тура Калифорнии, потом Тур Фландрии, Париж-Рубэ, зелёную майку Тур де Франс, чемпионат мира. И я всё ещё здесь.

 

Петер Саган о настрое перед стартом сезона в команде TotalEnergies

 

 

  Пока не знаю, где начну сезон. Так как заболел, конечно, придётся отложить.  Но моими целями остаются весенние классики. В этом сезоне ставлю не только личные цели. Я понимаю, что команда наняла меня, чтобы зарабатывать очки, постараться пройти в Мировой тур. Думаю, мы сможем хорошо выступить на фламандских  классиках, потому что в команде уже была сильная группа с Антони Тюржи, Ники Терпстрой, Эдвальдом Боассоном Хагеном, Адриеном Пети, а теперь к ним присоединился я и мои давние товарищи по команде Осс и Боднар.

 

  Во время первой встречи с командой не чувствовал никакого негатива, все были рады, что я пришёл в команду. Почувствовал себя в семейной атмосфере.

  У Жана-Рене Бернадо всегда улыбка на лице, а его команда похожа на меня  - главное, выступать с улыбкой. Конечно, он говорит о результатах, но прежде всего, важно удовольствие от работы. Я всегда придерживался такого подхода с самого начала карьеры. Конечно, на мне лежит ответственность. Я её принимаю. Но в команде легче работать, когда все улыбаются, а не жалуются».

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan TotalEnergies

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Комментарии

  • RVL
    Ваут ван Арт завершил сезон ве ... (1)
    RVL-Фото

    Воут, слетай в Америку на сутки...просто сядь там на велик и назад...

     

  • uran
    Дилан Груневеген примет участи ... (2)
    uran-Фото
    Ван Арт тяжелее, как и Мэттьюс, и Дэмар, и... Ничего особенного в его "перевалах" нет.
  • Ice
    Дилан Груневеген примет участи ... (2)
    Ice-Фото

    Как он такую массу умудряется через перевалы перетаскивать?) Кто бы что не говорил про ТдФ, там должны быть все топовые спринтеры.

  • RVL
    Ваут ван Арт не примет участие ... (24)
    RVL-Фото

    Я думал, исправить или нет..е на и...но подумал , не Т9, так тролли исправят))) и все запчтые расставят)) там я , вместо ч, на всякий))
    Ну это же самый аргумент, на правописание на людей из стран третьего...они такие)))
    А по существу , я сказал, что они дали кроссу и вело в целом очень много. А кто смотрел кёрлинг , тот и будет ;)

    А чм, много потеряет

  • jerzyk
    Израильская велокоманда Мирово ... (7)
    jerzyk-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Потому что провалила "операцию" с "Астаной.Хотя сама"Токал"-это пешка,а "гроссмейстером"операции был сам Жан Беланже.Он же не знал,что "Восток-дело тонкое".Он знает,что такое ВТО,но не разобрался,что такое "Восточный базар",где действуют совершенно другие правила.Не получилось с Астаной,получиться с Израиль-Старт,но едва ли.Его не интересует велоспорт,его интересует РЕКЛАМА,которую создает велоспорт.Взять все в свои руки-его задача.
    Задумался - в жизни не встречал глупых евреев! ? Как бы метр не остался с голым задом. В Израиле не шутят! ??
  • Ice
    Ваут ван Арт не примет участие ... (24)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    не комельфо, и признак уж как минимум невежества
    Не комИльфо будет верно. "и признак уж как минимум невежества". Да, я тролль))) Но не со зла) Не используйте пафосные выражения, не проверив их правописание, это не назидание, а рекомендация из собственного опыта. 

     

    А по существу, кто не смотрел кросс, что с ванами, что без них особо его глядеть не станет. А поклонники никуда не уйдут, им нравится спорт, а не один голландец и один бельгиец.

  • Ice
    Израильская велокоманда Мирово ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Потому что провалила "операцию" с "Астаной.Хотя сама"Токал"-это пешка,а "гроссмейстером"операции был сам Жан Беланже.Он же не знал,что "Восток-дело тонкое".Он знает,что такое ВТО,но не разобрался,что такое "Восточный базар",где действуют совершенно другие правила.Не получилось с Астаной,получиться с Израиль-Старт,но едва ли.Его не интересует велоспорт,его интересует РЕКЛАМА,которую создает велоспорт.Взять все в свои руки-его задача.

    Если не смог надурить Астану, провести евреев вряд ли получится) Этот канадец слабо понимает, куда суется))) У него дар из всех бед находить большую)))

  • Karmatron
    Велокоманда EF Education – Nip ... (1)
    Karmatron-Фото

    Теперь уже правильнее будет написать EF Education-EasyPost =)

  • uran
    Ваут ван Арт не примет участие ... (24)
    uran-Фото

    RVL,

    Цитата: RVL
    Спасибо за уважение, взаимно!
    Про страны третьего мира пожалуйста)))

    искренне прошу прощения за первую фразу , имелось ввиду "нет, уважаемый", а не "не уважаемый". Мое почтение.

  • Серафим
    Ваут ван Арт не примет участие ... (24)
    Серафим-Фото
    Ааа, Погакар!

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