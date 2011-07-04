VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Велокоманда Qhubeka-NextHash не смогла найти спонсора на 2022 год

Глава велокоманды Qhubeka-NextHash объявил гонщикам и персоналу, что спонсора на 2022 год найти не удалось

 

Велокоманда Qhubeka-NextHash не смогла найти спонсора на 2022 год

Photo (c) Team Qhubeka-NextHash

 

 

 

  Руководство велокоманды Qhubeka-NextHash объявило велогонщикам и персоналу, что поиски спонсора для продолжения работы на уровне Мирового тура не принесли результата.

 

  Cyclingnews процитировали сообщение Дуга Райдер (Doug Ryder), главы команды, которое он отправил гонщикам и персоналу: «С большим сожалением отправляю это сообщение. Мы изо всех сил до последних дней старались найти спонсора для нашей команды на следующий сезон. Но никаких вариантов не появилось.

 

  Мы связывались с десятком спортивных маркетинговых агентств по всему миру, провели переговоры с сотней компаний. Я благодарен тем, кто поддерживал нас во время переговоров с потенциальными спонсорами. Как только компания NTT прекратила нас поддерживать, мы в тот же день начали работать над тем, чтобы обеспечить будущее команды.

 

  Очень горжусь тем, что мы достигли вместе. Семейная атмосфера и дух Ubuntu объединяли нас во время гонок и вне соревнований. Никогда ещё я не видел такой сплочённости, как в этом году. Вы все приняли основу, которую дала эта команда, выросли как люди, объединённые нашей целью. Вы все должны городиться нашими общими достижениями.

 

  Надеюсь, несмотря на последние трудные месяцы эти чувства и воспоминания останутся с вами, когда наши пути разойдутся в 2022 году. Наши проблемы с деньгами возникли из-за того, что спонсоры не заплатили вовремя или вообще не заплатили.

 

  Благодаря всем вам команду Qhubeka знают и любят люди по всему миру. И хотя мы не останемся в Мировом туре или на проконтинентальном уровне в следующем сезоне, мы продолжим как континентальная комнада. Поддержка восходящих талантов невероятна важна для нас, чтобы снова подняться в 2023 году. Это наша цель».

 

  Без команды остались Серхио Энао, Доменико Поццовиво, Саймон Кларк, Рейнхардт Янсе ван Ренсбург, Карлос Барберо, Роберт Пауэр, Килиан Франкини, Андреас Стокбро, Шон Беннетт, Дилан Сандерленд, Ник Дламини, Коннор Браун.

 

В недавнем интервью Teleantioquia Noticias 34-летний колумбийский гонщик Серхио Энао сказал, что в случае, если надежды сохранить команду не оправдаются, это может означать для него завершение карьеры.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Qhubeka-NextHash

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 22:00 | Регистрация: 4.07.2011

    Как то Африку в сторону 

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:17 | Регистрация: 30.06.2017

    Брат Серхио, Себастьян с Инеоса, который щас в Астане кинул его. Неужели не смог подтащить его тандемом? Винченцо же Антонио не бросил, как и Питер Саган братана младшего Юрая.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 00:27 | Регистрация: 17.05.2015

      Они же не сиамские близнецы, чтобы всегда быть вместе.Ни я , ни вы не знаем - какие у них взаимоотношения. А У Сагана с Нибали просто есть возможность - брать с собой в команду родственника. Они это заслужили собственными результатами и ЗАРАБОТАЛИ такое право - ставить условия.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • rude_rider
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (5)
    rude_rider-Фото

    только на джиро

     

    Тур погач

    Вуелта Рогла застолбил до конца карьеры

     

  • motte
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (5)
    motte-Фото

    No comments 

  • Meridale
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (5)
    Meridale-Фото

    Уже что-то хочет, уже неплохо.
    Личная мотивация и хорошая команда могут дать результат. Немного спортивной злости(или добавка тестастерона) и сомнения прочь).

     

  • Адриен
    Велокоманда Qhubeka-NextHash н ... (3)
    Адриен-Фото
    Они же не сиамские близнецы, чтобы всегда быть вместе.Ни я , ни вы не знаем - какие у них взаимоотношения. А У Сагана с Нибали просто есть возможность - брать с собой в команду родственника. Они это заслужили собственными результатами и ЗАРАБОТАЛИ такое право - ставить условия.
  • Astanaforever
    Велокоманда Qhubeka-NextHash н ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Брат Серхио, Себастьян с Инеоса, который щас в Астане кинул его. Неужели не смог подтащить его тандемом? Винченцо же Антонио не бросил, как и Питер Саган братана младшего Юрая.
  • Astanaforever
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Не потянет. Время ушло... от его уходов, приходов, сомнений, раздумий, Тем более в Bike Exchange. Некому там ему помогать. Хоть бы Саймонсу подсобили...
  • Pi-man
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (5)
    Pi-man-Фото

    "Шо, опять?!" biggrin

    На самом деле, было бы здорово!

  • motte
    Велокоманда Qhubeka-NextHash н ... (3)
    motte-Фото

    Как то Африку в сторону 

  • motte
    Эган Берналь: «Победе на Тур д ... (2)
    motte-Фото

    В клуб Три короны хочет вступить, стимул огромный ибо это уже История да для Колумбии! 



    Цитата: Astanaforever
    Ему и профиль Вуэльты подходит.И че директора Инеос топят за Тур? Все равно Тур по любому ему не взять, пока там Пога и Рогла.

    Это хозяева Инеос топят, а директора выполняют ибо они наемные. 

  • Astanaforever
    Эган Берналь: «Победе на Тур д ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ему и профиль Вуэльты подходит.И че директора Инеос топят за Тур? Все равно Тур по любому ему не взять, пока там Пога и Рогла.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

23 декабря

Juraj Sagan (Bora-hansgrohe)

Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe)

Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix)

Kaden Groves (Team BikeExchange)

Joel Nicolau (Caja Rural - Seguros RGA)

24 декабря

Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB)

Antonio Soto (Euskaltel - Euskadi)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2021 (69)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)