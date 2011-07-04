Велокоманда Qhubeka-NextHash не смогла найти спонсора на 2022 год

Глава велокоманды Qhubeka-NextHash объявил гонщикам и персоналу, что спонсора на 2022 год найти не удалось

Photo (c) Team Qhubeka-NextHash

Руководство велокоманды Qhubeka-NextHash объявило велогонщикам и персоналу, что поиски спонсора для продолжения работы на уровне Мирового тура не принесли результата.

Cyclingnews процитировали сообщение Дуга Райдер (Doug Ryder), главы команды, которое он отправил гонщикам и персоналу: «С большим сожалением отправляю это сообщение. Мы изо всех сил до последних дней старались найти спонсора для нашей команды на следующий сезон. Но никаких вариантов не появилось.

Мы связывались с десятком спортивных маркетинговых агентств по всему миру, провели переговоры с сотней компаний. Я благодарен тем, кто поддерживал нас во время переговоров с потенциальными спонсорами. Как только компания NTT прекратила нас поддерживать, мы в тот же день начали работать над тем, чтобы обеспечить будущее команды.

Очень горжусь тем, что мы достигли вместе. Семейная атмосфера и дух Ubuntu объединяли нас во время гонок и вне соревнований. Никогда ещё я не видел такой сплочённости, как в этом году. Вы все приняли основу, которую дала эта команда, выросли как люди, объединённые нашей целью. Вы все должны городиться нашими общими достижениями.

Надеюсь, несмотря на последние трудные месяцы эти чувства и воспоминания останутся с вами, когда наши пути разойдутся в 2022 году. Наши проблемы с деньгами возникли из-за того, что спонсоры не заплатили вовремя или вообще не заплатили.

Благодаря всем вам команду Qhubeka знают и любят люди по всему миру. И хотя мы не останемся в Мировом туре или на проконтинентальном уровне в следующем сезоне, мы продолжим как континентальная комнада. Поддержка восходящих талантов невероятна важна для нас, чтобы снова подняться в 2023 году. Это наша цель».

Без команды остались Серхио Энао, Доменико Поццовиво, Саймон Кларк, Рейнхардт Янсе ван Ренсбург, Карлос Барберо, Роберт Пауэр, Килиан Франкини, Андреас Стокбро, Шон Беннетт, Дилан Сандерленд, Ник Дламини, Коннор Браун.

В недавнем интервью Teleantioquia Noticias 34-летний колумбийский гонщик Серхио Энао сказал, что в случае, если надежды сохранить команду не оправдаются, это может означать для него завершение карьеры.