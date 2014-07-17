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Том Дюмулин о возвращении в гонки и будущем в велоспорте

Том Дюмулин вернулся в гонки, стартовав на Туре Швейцарии-2021

 

 

  Том Дюмулин впервые с конца октября прошлого года стартовал в велогонке – на Туре Швейцарии-2021.  На 1-м этапе 30-летний нидерландский велогонщик  команды Jumbo-Visma занял 16-е место, уступив победителю, Штефану Кюнгу (Groupama-FDJ) 32 секунды.

 

Том Дюмулин о возвращении в гонки

 

  Том Дюмулин: «Я старался выложиться по максимуму, проехал довольно хорошо. Заметил, что на второй части дистанции разделки у меня больше не было мощности. В результате скорость немного снизилась. Но в этом нет ничего странного, конечно, можно было ожидать такое. Мне надо время, чтобы привыкнуть, но ощущения хорошие. Я всегда стараюсь выдавать всё, на что способен. Сегодня не исключение. Я доволен, хотя вижу, что ещё есть куда расти.

 

Думаю, вернуться здорово. Я приехал в Швейцарию без ожиданий. Просто надеюсь в ближайшую неделю стать здесь сильнее, построить прочную базу. Мне ещё надо провести много работы».

 

  Перед стартом на Туре Швейцарии-2021 Том Дюмулин в интервью Het Nieuwsblad рассказал о возвращении и своих ощущениях: «Последние три года проблемой стала потеря удовольствия от работы, от гонок. Я забыл, что мне нравится и не нравится. Теперь снова знаю это. Период без соревнований был мне очень полезен – снова понял, какой тип гонщика Том Дюмулин.

 

Пока не знаю, что будет после Токио. Может, снова буду бороться за генеральную классификацию на Гранд-турах. Может, поставлю другие цели, может, больше не захочу оставаться профессиональным велогонщиком.

 

Здесь (на Туре Швейцарии) классификацию целью точно не ставлю, только две разделки.

 

Мой план – быть в Токио в какой можно более хорошей форме. Верю, что это возможно, в противном случае не начинал бы действовать по этому плану. Конечно, всё должно сойтись. Можно спрашивать себя, хватит ли времени добиться пика формы, но я уверен, что всё получится. Нельзя сравнивать эти разделки с той, что будет в Токио.

 

Но это неважно. Я рассматриваю их как тест, чтобы понять, над чем надо поработать. На Туре Швейцарии на каждый этап буду ставить небольшие цели. Буду рад помочь Сэму (Оомену). Не думаю, что сам смогу войти в топ-10 общего зачёта, и такой цели у меня нет. Я не собираюсь здесь убивать себя, мне нужна хорошая неделя гонки.

 

Не забывайте, что я тренируюсь всего месяц. Должен сказать, что испытал шок, вернувшись на велосипед впервые после нескольких месяцев без тренировок. Через две недели провёл тест и удивился результатам. Способности точно не исчезли. Поэтому и поставил Олимпиаду в Токио своей целью.

 

Конечно, я не одинок в своих трудностях. Многие топовые спортсмены и, конечно, не топовые тоже, борются с собой. Но я не хочу становиться примером для подражания, не даю советов другим. Каждый сам может разобраться с собой.

 

Во время тренировочного сбора в Ливиньо я снова почувствовал любовь к велоспорту. До этого был в «яме». Помимо психологических трудностей физически был перетренирован. Как только отдохнул, почувствовал себя лучше. Но когда вернулся на велосипед, понял, что гонщик Дюмулин ещё не готов, и пока ещё чувствую то же самое».

 

  Франс Маассен, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Очень хорошо, что Том вернулся в гонки. Разделка сегодня – первая точка отсчёта, на основе которой будем строить работу. Посмотрим, как он проедет эту неделю. Впереди много подъёмов. Мы будем помогать нашему лидеру на генеральную классификацию Сэму Оомену. Возможно, у других ребят тоже будут возможности побороться за победы на этапах».

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  1. Adriano

    Сегодня, 07:45 | Регистрация: 2.04.2015

    Спонсоры этого не любят. Для них главное kpi и прогнозирование и обозримые результаты, а не рассказы "я не знаю,может быть не буду гонщиком,может поеду гт,а может нет". Философам тут не место.

  2. Имя: Владимир

    Woterman 1980

    Сегодня, 08:23 | Регистрация: 11.02.2021

    Ну может он за пол зарплаты ездит, но выбирает сам, что ехать, а что нет. И ему хорошо, и спонсоры довольны. Мы не знаем всех тонкостей и договорённостей. Но холмистая разделка ему точно больше подходит. На ней думаю будет борьба между ним и Денисом

  3. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 09:25 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: Adriano
    Спонсоры этого не любят. Для них главное kpi и прогнозирование и обозримые результаты, а не рассказы "я не знаю,может быть не буду гонщиком,может поеду гт,а может нет". Философам тут не место.

    Спонсорам по боку рассказы, к философам они относятся прекрасно, если те узнаваемы и медийны. Открою вам страшную тайну - прогнозы и результаты для бизнеса мусор, если человек и без этого генерирует прибыли за счет своей популярности. Результатами велоспорта интересуется крайне узкий сегмент аудитории, к сожалению, что и понижает их значимость. Том - товарищ с харизмой, даже его присутствие в гонке вызывает интерес. Статья почему-то про него есть, а про других членов команды нет, как и про то, что три квика в семерке и так далее. А философы очень резко выделяются из серой массы вечно молчаливых, нацеленных на результат и поэтому малоинтересных, как личностей людей))) 

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 11:26 | Регистрация: 17.05.2015

      Это кто в шоссейном велоспорте "генерирует прибыль"!? Спонсор велоспорта - почти синоним "благотворитель". Спонсирование велоспорта - это всегда убыток, удел энтузиастов... Что касается "философов" и "прибыльных" имен... Того же Фрума попросили из Ineos безжалостно - несмотря на философичность, харизму и множество высочайших титулов. По вашему - добровольно лишили себя кучи бобла...

  4. SportSpirit

    Сегодня, 11:31 | Регистрация: 4.05.2019

    Психологический кисель, медийная мишура. 

  5. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Сегодня, 13:36 | Регистрация: 17.07.2014

    Желаю всем циничным комментаторам, чтобы вы и ваши близкие никогда не столкнулись с ментальными проблемами. Так бывает: вы многие годы счастливый, активный и у вас всё хорошо, а потом вы можете только лежать на кровати и смотреть в стену. А пока можете шутить, веря, что это какая-то ерунда.

     

    Том величайший. 

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Baloise Belgium Tour

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La Route d'Occitanie - La Depeche du Midi

26 июня - 18 июля 2021

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Комментарии

  • velodoctor
    Марк Падун делает дубль и выиг ... (5)
    velodoctor-Фото
    Пурито брал тоже 2 заключительных этапа на критериуме.
  • Ice
    Марк Падун делает дубль и выиг ... (5)
    Ice-Фото

    Кто помнит, когда в последний раз на гонке подобного уровня гонец брал два горных этапа подряд? Я чет и вспомнить не могу, спринтеры выигрывали, но чтобы этапы подобного профиля дуплетом - это признак звенящей формы. Оправдал все авансы одним махом)

  • EL-Fenomeno
    Марк Падун делает дубль и выиг ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    В прошлом у меня было много проблем с весом.

    Оу, даже так; не всё так просто оказывается было у Падуна.

    Кстати, после этого Дофине СайклингТипс посвятили целую (красивую) статью о Марке...с картинками (рекомендую к чтениню): Who is the Dauphiné's breakout star, Mark Padun?

    И ещё:

    Смотря хайлайты на последнем километре можно отчётливо услышать как кто то с обочины кричит в подержку Падуна - Так трыматы, молодець! Причём українською. І він таки був/став молодцом good Ну и если на 7-м этапе всё было у Марка на пределе, то тут, на этапе №8 он от души смог порадоваться, передавая ПРИВЕТы и немного играя на камеру ukr

    А также хочеться поАплодировать и А.Луценку - победа в разделке + итоговый подиум (удеражлася) kaz

  • Николай Степаныч
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (6)
    Николай Степаныч-Фото

    Желаю всем циничным комментаторам, чтобы вы и ваши близкие никогда не столкнулись с ментальными проблемами. Так бывает: вы многие годы счастливый, активный и у вас всё хорошо, а потом вы можете только лежать на кровати и смотреть в стену. А пока можете шутить, веря, что это какая-то ерунда.

     

    Том величайший. 

  • paziz
    Марк Падун делает дубль и выиг ... (5)
    paziz-Фото
    Молодець!
  • SportSpirit
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Психологический кисель, медийная мишура. 

  • Адриен
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (6)
    Адриен-Фото
    Это кто в шоссейном велоспорте "генерирует прибыль"!? Спонсор велоспорта - почти синоним "благотворитель". Спонсирование велоспорта - это всегда убыток, удел энтузиастов... Что касается "философов" и "прибыльных" имен... Того же Фрума попросили из Ineos безжалостно - несмотря на философичность, харизму и множество высочайших титулов. По вашему - добровольно лишили себя кучи бобла...
  • SportSpirit
    Ричи Порт - победитель Критери ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Кофе-брейк и немного самоцитированияcurtsey

     

    30.05.

    Цитата: SportSpirit

    Если Порт не упадет,
    Вновь на подиум зайдет.

     

    Подразумевала место в тройке, но победа еще лучше. У Ineos все генеральные фавориты на недельках отметились. Нас ждет завуалированное трехголовье на Туре?)  

     

    03.06.

    Цитата: SportSpirit

    Когда на финише Колбрели пронесся мимо Томаса и пару минут было непонятно, кто выиграл, проскочила ироническая мысль: "Ну спасибо, что не упал")
     

     

    Ироническая мысль в конце 8-ого: "Спасибо, что быстро поднялся"music Ибо сначала казалось, что группа генеральщиков уедет и скинет одинокого Томаса из итоговой тройки.

  • Ice
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Adriano
    Спонсоры этого не любят. Для них главное kpi и прогнозирование и обозримые результаты, а не рассказы "я не знаю,может быть не буду гонщиком,может поеду гт,а может нет". Философам тут не место.

    Спонсорам по боку рассказы, к философам они относятся прекрасно, если те узнаваемы и медийны. Открою вам страшную тайну - прогнозы и результаты для бизнеса мусор, если человек и без этого генерирует прибыли за счет своей популярности. Результатами велоспорта интересуется крайне узкий сегмент аудитории, к сожалению, что и понижает их значимость. Том - товарищ с харизмой, даже его присутствие в гонке вызывает интерес. Статья почему-то про него есть, а про других членов команды нет, как и про то, что три квика в семерке и так далее. А философы очень резко выделяются из серой массы вечно молчаливых, нацеленных на результат и поэтому малоинтересных, как личностей людей))) 

  • Ернат
    Алексей Луценко – вице-чемпион ... (1)
    Ернат-Фото

    Красавчики 

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