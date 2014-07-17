Том Дюмулин о возвращении в гонки и будущем в велоспорте

Том Дюмулин вернулся в гонки, стартовав на Туре Швейцарии-2021

Том Дюмулин впервые с конца октября прошлого года стартовал в велогонке – на Туре Швейцарии-2021. На 1-м этапе 30-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma занял 16-е место, уступив победителю, Штефану Кюнгу (Groupama-FDJ) 32 секунды.

Том Дюмулин: «Я старался выложиться по максимуму, проехал довольно хорошо. Заметил, что на второй части дистанции разделки у меня больше не было мощности. В результате скорость немного снизилась. Но в этом нет ничего странного, конечно, можно было ожидать такое. Мне надо время, чтобы привыкнуть, но ощущения хорошие. Я всегда стараюсь выдавать всё, на что способен. Сегодня не исключение. Я доволен, хотя вижу, что ещё есть куда расти.

Думаю, вернуться здорово. Я приехал в Швейцарию без ожиданий. Просто надеюсь в ближайшую неделю стать здесь сильнее, построить прочную базу. Мне ещё надо провести много работы».

Перед стартом на Туре Швейцарии-2021 Том Дюмулин в интервью Het Nieuwsblad рассказал о возвращении и своих ощущениях: «Последние три года проблемой стала потеря удовольствия от работы, от гонок. Я забыл, что мне нравится и не нравится. Теперь снова знаю это. Период без соревнований был мне очень полезен – снова понял, какой тип гонщика Том Дюмулин.

Пока не знаю, что будет после Токио. Может, снова буду бороться за генеральную классификацию на Гранд-турах. Может, поставлю другие цели, может, больше не захочу оставаться профессиональным велогонщиком.

Здесь (на Туре Швейцарии) классификацию целью точно не ставлю, только две разделки.

Мой план – быть в Токио в какой можно более хорошей форме. Верю, что это возможно, в противном случае не начинал бы действовать по этому плану. Конечно, всё должно сойтись. Можно спрашивать себя, хватит ли времени добиться пика формы, но я уверен, что всё получится. Нельзя сравнивать эти разделки с той, что будет в Токио.

Но это неважно. Я рассматриваю их как тест, чтобы понять, над чем надо поработать. На Туре Швейцарии на каждый этап буду ставить небольшие цели. Буду рад помочь Сэму (Оомену). Не думаю, что сам смогу войти в топ-10 общего зачёта, и такой цели у меня нет. Я не собираюсь здесь убивать себя, мне нужна хорошая неделя гонки.

Не забывайте, что я тренируюсь всего месяц. Должен сказать, что испытал шок, вернувшись на велосипед впервые после нескольких месяцев без тренировок. Через две недели провёл тест и удивился результатам. Способности точно не исчезли. Поэтому и поставил Олимпиаду в Токио своей целью.

Конечно, я не одинок в своих трудностях. Многие топовые спортсмены и, конечно, не топовые тоже, борются с собой. Но я не хочу становиться примером для подражания, не даю советов другим. Каждый сам может разобраться с собой.

Во время тренировочного сбора в Ливиньо я снова почувствовал любовь к велоспорту. До этого был в «яме». Помимо психологических трудностей физически был перетренирован. Как только отдохнул, почувствовал себя лучше. Но когда вернулся на велосипед, понял, что гонщик Дюмулин ещё не готов, и пока ещё чувствую то же самое».

Франс Маассен, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Очень хорошо, что Том вернулся в гонки. Разделка сегодня – первая точка отсчёта, на основе которой будем строить работу. Посмотрим, как он проедет эту неделю. Впереди много подъёмов. Мы будем помогать нашему лидеру на генеральную классификацию Сэму Оомену. Возможно, у других ребят тоже будут возможности побороться за победы на этапах».