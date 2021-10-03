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Элизабет Дейнан – победительница первого выпуска женского Париж-Рубэ

Элизабет Дейнан, Марианне Вос и Элиза Лонго-Боргини на подиуме первого выпуска женской Париж-Рубэ

 

 

  Британская велогонщица команды Trek-Segafredo Элизабет Дейнан (Elizabeth Deignan) вписала своё имя в историю Париж-Рубэ, выиграв первый женский выпуск классики. Дейнан ускорилась перед началом первого из 17 секторов брусчатки за 82,5 км до финиша и в одиночку преодолела всю оставшуюся дистанцию, опередив в итоге на 1 минуту 17 секунд ближайшую преследовательницу Марианне Вос (Marianne Vos) из команды Jumbo-Visma Women.

 

Марианне Вос атаковала на 5-м секторе брусчатки, которому были присвоены 4 звезды сложности. На тот момент у Элизабет Дейнан было 2:11 преимущества. Две гонщицы Trek-Segafredo Элиза Лонго Боргини(Elisa Longo Borghini) и Элен ван Дейк (Ellen van Dijk) поехали за Вос. Элен ван Дейк упала, Элиза Лонго Боргини потеряла время, не вписавшись в поворот, а Марианне Вос продолжала погоню за Элизабет Дейнан. Ей удалось сократить просвет, но преимущество будущей победительницы было слишком большим, и Марианне Вос пришлось довольствоваться вторым местом.

 

Третье место на подиуме заняла  Элиза Лонго Боргини которая пересекла финишную черту на велодроме в Рубэ через 1:47 после Элизабет Дейнан и всего на 4 секунды опередив соперницу из команды Ceratizit-WNT Лизу Бреннауэр (Lisa Brennauer).

 

 

Элизабет Дейнан – победительница первого выпуска женского Париж-Рубэ

 

Photo © A.S.O. / Fabien Boukla

Элизабет Дейнан – победительница первого выпуска женского Париж-Рубэ

 

  Элизабет Дейнан: «Эмоции переполняют. Я так счастлива и очень горжусь. Не могу поверить. Женский велоспорт сейчас проходит решающий момент. Сегодняшний день стал частью истории. Я горжусь, что наша команда также вошла в историю. Мы благодарны всем, кто находится за сценой, все зрителям, которые смотрят, потому что каждый из зрителей тоже стал частью истории. Это доказывает, что женский велоспорт интересен, что спортсменки могут преодолевать одну из тяжелейших гонок в мире. Я горжусь, что могу сказать, что стала первой в истории победительницей Париж-Рубэ.

 

  Вообще-то, мы стартовали с двумя лидерами – Эллен ван Дейк и Элизой Лонго Боргини. Предполагалось, что я буду одним из последних помощников. Было понятно, что на первом секторе брусчатки надо держаться впереди. Элиза и Эллен боролись за позиции, я была впереди, поэтому подумала, что для страховки мне надо остаться в голове пелотона. Я немного ускорилась, потому что, чтобы выйти вперёд, надо было спринтовать, и зашла так на первый сектор. Когда оглянулась, увидела просвет, подумала, раз я впереди, им придётся меня догонять. Ехала, выкладываясь процентов на 75, пока не набрала минуту. По радио мне сказали, чтобы я прикладывалась на все сто, что я и сделала.

 

Мы точно не планировали так атаковать, и я совсем не думала о победе, когда заехала на эту брусчатку. Это была хорошая тактика, но не такая, от которой я пришла в радость. Я подумала, что если бы Ван Дейк была на моём месте, она бы выиграла гонку с преимуществом на несколько минут большим, чем я.

 

  Всё казалось нереальным. Этим утром я стартовала как товарищ по команде, не думая и не мечтая о своей победе, поэтому приобрела невероятный опыт, когда оказалась в сольном отрыве, потратив столько сил перед этим.  Думаю, с опытом понимаешь, что такие моменты случаются в карьере не слишком часто, поэтому я наслаждалась каждой секундой этого последнего круга.

 

  Знаю, что у Марианне Вос нога была свежее, она невероятная спортсменка, я понимала, что она будет догонять меня и сокращать разрыв. Я нацелилась просто закончить брусчатку, сохранив как можно больше времени, потому что ноги так устали, я понимала, что начну терять время. На шоссе мы были примерно одинаковы по силам, так что мне надо было пройти брусчатку перед ней.

 

  Был момент, когда я заскользила налево, потом направо, подумала: «О-о-о, аккуратней, потихоньку». Но было понятно, что ехать в группе проезжать этот сектор будет ещё сложнее, и сольный отрыв – моё преимущество, потому что я выбираю свою траекторию. Там на некоторых участках была ужасная грязь, а вы знаете, что я не веолкроссмен, поэтому попросила пару советов у моей подруги по команде Люсинды Бранд. Она сказала: «Что бы ни случилось, продолжай крутить педали».  И я думала только об одном – просто продолжать крутить».

 

  Приз победительнице Париж-Рубэ от организаторов в соответствии с правилами UCI о минимальной награде календаря велогонок женского Мирового тура составляет 1535 евро по сравнению с 30 000 евро на классике у мужчин.  

 

Команда Trek-Segafredo и их спонсоры решили уравнять призовые, и Элизабет Дейнан получит 30000 евро, как и победитель мужской гонки Париж-Рубэ-2021.

 

 «Первый шаг для развития женского велоспорта – что теперь у нас есть Париж-Рубэ. Это огромный шаг вперёд. Я очень благодарна, что стала частью истории. Мы все теперь вошли в историю и назад не вернёмся.

 

  Конечно, призовые разочаровывают, но есть приятный момент – моя команда Trek-Segafredo уравняла призовые с мужскими гонками. Это касается не только Париж-Рубэ, а всего сезона. Такие инициативы, поддержка спонсоров и брендов нужны, чтобы раздвигать границы. Нам надо продвигаться дальше».

 

Марианне Вос: «Думаю, мы старались изо всех сил. Лиззи Дейнан смело атаковала рано, набрала хорошее преимущество. Как только я поехала за ней, понимала, что будет тяжело отыграть время. Я немного приблизилась в конце, но не более чем на 1:15. Конечно, я продолжила бороться за второе место, поэтому должна радоваться результату. Было интересно. Тяжело. Мучительно. Позиция – это ключевой момент. До начала первой секции брусчатки ехали как на войне, хотя, знаю, так нельзя говорить. Было так скользко, а потом стали бороться за позиции. Пока гонка не началась, не знаешь, чего ожидать, но было очень круто. Нельзя было терять концентрацию, потому что в противном случае сразу всё шло не так.

Атака Дейнан была суперсильной. И было очень – очень рано уезжать. Подумалось, что слишком рано, но она продолжала уезжать. Разрыв вырос до двух минут, и понимаешь, что пора догонять. Я вернула почти минуту, но это всё, что мне удалось сделать. Уезжать слишком рано рискованно, потому что можно потратить все силы. Дейнан проехала очень сильную гонку. Она заслужила этот булыжник».

 

  Элиза Лонго-Боргини: «Я бы проехала гонку ещё раз. Прекрасная, эпическая гонка. Несмотря на падения и хаос она была интересной, но в конце концов, Париж-Рубэ – это хаос и падения. Полный хаос. Надо просто любить это состояние хаоса, просто понимать, что ты кидаешься в неизвестность, которая великолепна. Мне нравится.

 

Мы проводили несколько разведок, готовились в своём роде, но когда ты попадаешь на брусчатку с пелотоном, это совсем другое. При подготовке ты едешь с товарищами по команде, которые готовы освободить место и очень добры к тебе. А  в гонке начинается серьёзная битва с другими гонщицами, и ты всё время пытаешься удержаться со своими товарищами по команде. Потом, сегодня брусчатка была скользкой. Я падала раза три или четыре. Всё время возвращалась, нам сказали не сдаваться перед трудностями, потому что на Париж-Рубэ всегда есть шанс вернуться и  показать хороший результат, что я и сделала.

 

Сегодня был невероятный подиум. Нет никого, кто заслуживал бы больше Лиззи стоять на верхней ступени. Лиззи и мы все вошли в историю. Это странное и трудно осознавать, но ощущения потрясающие. Сегодня настоящая звезда – это Лиззи. Она заслужила всё внимание, потому что проехала невероятно. Одри Кордон-Раго сказала мне оставаться на колесе Вос, поэтому я старалась, но, конечно, когда Вос атаковала, я почувствовала себя тюленем, который пытается за ней усидеть. Она очень мощно проходила повороты, а я несколько раз поскользнулась, и она уехала.

 

Мы не развозили Лиззи, потому что застряли после завала, и вообще-то, мы догоняли, но если хотите написать, что мы её развезли, мы будем очень довольны. Внезапно мы увидели, что Лиззи оказалась впереди, подумали, что это хорошо. Мы просто старались держаться на первых позициях, замедлять пелотон. Мне повезло, что вокруг были мои товарищи по команде, мы вернулись на втором секторе, а Лиззи уже уехала. Думаю, она поехала по интуиции, а она у Лиззи хорошо работает. Мы это знали. Сегодня у неё сияли глаза. Я чувствовала, что она выиграет гонку».

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Теги к статье: Элизабет Дейнан Elizabeth Deignan Париж-Рубэ женский велоспорт

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Комментарии

  • Fghk
    Давид Де Ла Крус переходит в к ... (28)
    Fghk-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Если спросить уFghk,кто спонсоры у Астаны, он не ответит,да и откуда он может знать,что было 13 лет назад и что за допинг Вино использовал он не знает.Все,что он знает, он почерпнул из сети,там сидят будующие,как минимум лауреаты Нобеля.К его сведению могу сообщить,что эти спонсоры востановили его в его дожности,т.к.ВИно для КАЗАХСТАНА -это символ страны.А бывшая руководительница(теперь можно прямо об этом сказать)не знала об этом и поплатилась за это.
    Все знают про переливание крови..и что я неправильно сказал чтоб вы выдали такую кашу ..непонятно.
  • Адриен
    Давид Де Ла Крус переходит в к ... (28)
    Адриен-Фото
    Мне бы тоже хотелось... Состава же по сути еще нет, в смысле - неизвестен. Кого там еще возьмут,посмотрим, вполне возможно, что есть претенденты на роль капитана. Но один уже известен - Луценко... Что касается Де Ла Круса - согласитесь, что вряд ли про лидера, капитана будут писать - "... мы сможем задействовать Давида в командных построениях на ... Гранд-турах, а также, мы готовы дать ему определенную свободу действий ".
  • nightbuster33
    Париж - Рубэ-2021. Превью (22)
    nightbuster33-Фото
    Груздев-2014г.-71;2015г.-43;2017-68;2018г.-85ый.Так что,есть кому подгонять молодых.Все они едут П-Р впервые.Тяжело наП-Р, легко будет в дальнейшем.П-Р-мать учения.Если вдруг,с испуга все они закончат гонку будут помнить ее всю жизнь.Будет что рассказать внукам.
  • lazhu
    Париж-Рубэ-2021. Женская гонка ... (13)
    lazhu-Фото
    Трек еще и нынешнюю чемпионку аккурат перед ЧМ на следующий сезон подписал
  • VeloVelo
    Давид Де Ла Крус переходит в к ... (28)
    VeloVelo-Фото
    Справедливости ради, надо сказать, что после Астаны эти гонщики ничего выдающегося уже не показывали.

    Если вы спросите меня почему(?), то, отвечу — не знаю.
  • VeloVelo
    Париж-Рубэ-2021. Женская гонка ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Женщины проехали реальную мужскую адскую булыгу,
    а награждают пенопластовой копией мужского трофея?

    И в чем смысл? )
    Лучше уж тогда просто булыжничек поменьше вручать, но, настоящий! 

  • VeloVelo
    Giro dell'Emilia-2021. Резуль ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Эх, опять Эмилию не показали на евро-1. Шикарная гонка, жаль, что не смог посмотреть...

  • VeloVelo
    Винченцо Нибали – победитель Т ... (10)
    VeloVelo-Фото
    На каком сайте?
  • EL-Fenomeno
    Париж-Рубэ-2021. Женская гонка ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    История свершилась - ПР - наверное единственная женская гонка которую можно смотреть от и до. Но включив ТВ аккурат с началом лайва и посмотрев как дамы сыплятся на Монс-эн-Певель, мечутся на других бручатках влево-вправо, а потом окончательно "слетают" падают на грязевом Каррэфур деЛьарб я понял что такая Париж-Рубэ всё-таки не для женщин. Погода внесла свои жёсткие коррективы и спортсменок было откровенно жаль и больно смотреть как они буксуют, скользят и грохаются на траву (это тем кому повезло) или на брусчатку.

    С другой стороны - все кто доехал героини, а особенно Элизабет ЛИЗЗИ Дэйнан. Ушла в сольный много_километровый отрыв и несмотря на ветер, болото и тряску чётко держала велосипед (хоть и её носило, но не упала ведь!) и заслуженно победила, вписАв себя в историю женского велосспорта. Да и вообще для команды ТРЭК так всё хорошо складывается в этот уик-энд: победа на этапе + генерал для В.Нибали вчера, победа Дэйнан + подиум Лонго Борджини сегодня. Если ещё и завтра на мужской ПР например Стуйвен или Педерсен заедут на призовой подиум, то концовка сезона для ТРЭковцев вообще мего-удачная!

     

    P.S.

    Мариан Фос - абсолюный рекордсмен по 2-м местам на гонках, против ней даже Петер Саган "отдыхает"

    P.P.S.

    Что такое HD в итоговм протоколе ? вне лимита ?

  • VeloVelo
    Париж - Рубэ-2021. Превью (22)
    VeloVelo-Фото

    Админам - отличное превью.
    Главное - расклад по брусчаткам от начала гоки.

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