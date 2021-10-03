Элизабет Дейнан – победительница первого выпуска женского Париж-Рубэ

Элизабет Дейнан, Марианне Вос и Элиза Лонго-Боргини на подиуме первого выпуска женской Париж-Рубэ

Британская велогонщица команды Trek-Segafredo Элизабет Дейнан (Elizabeth Deignan) вписала своё имя в историю Париж-Рубэ, выиграв первый женский выпуск классики. Дейнан ускорилась перед началом первого из 17 секторов брусчатки за 82,5 км до финиша и в одиночку преодолела всю оставшуюся дистанцию, опередив в итоге на 1 минуту 17 секунд ближайшую преследовательницу Марианне Вос (Marianne Vos) из команды Jumbo-Visma Women.

Марианне Вос атаковала на 5-м секторе брусчатки, которому были присвоены 4 звезды сложности. На тот момент у Элизабет Дейнан было 2:11 преимущества. Две гонщицы Trek-Segafredo Элиза Лонго Боргини(Elisa Longo Borghini) и Элен ван Дейк (Ellen van Dijk) поехали за Вос. Элен ван Дейк упала, Элиза Лонго Боргини потеряла время, не вписавшись в поворот, а Марианне Вос продолжала погоню за Элизабет Дейнан. Ей удалось сократить просвет, но преимущество будущей победительницы было слишком большим, и Марианне Вос пришлось довольствоваться вторым местом.

Третье место на подиуме заняла Элиза Лонго Боргини которая пересекла финишную черту на велодроме в Рубэ через 1:47 после Элизабет Дейнан и всего на 4 секунды опередив соперницу из команды Ceratizit-WNT Лизу Бреннауэр (Lisa Brennauer).

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Элизабет Дейнан: «Эмоции переполняют. Я так счастлива и очень горжусь. Не могу поверить. Женский велоспорт сейчас проходит решающий момент. Сегодняшний день стал частью истории. Я горжусь, что наша команда также вошла в историю. Мы благодарны всем, кто находится за сценой, все зрителям, которые смотрят, потому что каждый из зрителей тоже стал частью истории. Это доказывает, что женский велоспорт интересен, что спортсменки могут преодолевать одну из тяжелейших гонок в мире. Я горжусь, что могу сказать, что стала первой в истории победительницей Париж-Рубэ.

Вообще-то, мы стартовали с двумя лидерами – Эллен ван Дейк и Элизой Лонго Боргини. Предполагалось, что я буду одним из последних помощников. Было понятно, что на первом секторе брусчатки надо держаться впереди. Элиза и Эллен боролись за позиции, я была впереди, поэтому подумала, что для страховки мне надо остаться в голове пелотона. Я немного ускорилась, потому что, чтобы выйти вперёд, надо было спринтовать, и зашла так на первый сектор. Когда оглянулась, увидела просвет, подумала, раз я впереди, им придётся меня догонять. Ехала, выкладываясь процентов на 75, пока не набрала минуту. По радио мне сказали, чтобы я прикладывалась на все сто, что я и сделала.

Мы точно не планировали так атаковать, и я совсем не думала о победе, когда заехала на эту брусчатку. Это была хорошая тактика, но не такая, от которой я пришла в радость. Я подумала, что если бы Ван Дейк была на моём месте, она бы выиграла гонку с преимуществом на несколько минут большим, чем я.

Всё казалось нереальным. Этим утром я стартовала как товарищ по команде, не думая и не мечтая о своей победе, поэтому приобрела невероятный опыт, когда оказалась в сольном отрыве, потратив столько сил перед этим. Думаю, с опытом понимаешь, что такие моменты случаются в карьере не слишком часто, поэтому я наслаждалась каждой секундой этого последнего круга.

Знаю, что у Марианне Вос нога была свежее, она невероятная спортсменка, я понимала, что она будет догонять меня и сокращать разрыв. Я нацелилась просто закончить брусчатку, сохранив как можно больше времени, потому что ноги так устали, я понимала, что начну терять время. На шоссе мы были примерно одинаковы по силам, так что мне надо было пройти брусчатку перед ней.

Был момент, когда я заскользила налево, потом направо, подумала: «О-о-о, аккуратней, потихоньку». Но было понятно, что ехать в группе проезжать этот сектор будет ещё сложнее, и сольный отрыв – моё преимущество, потому что я выбираю свою траекторию. Там на некоторых участках была ужасная грязь, а вы знаете, что я не веолкроссмен, поэтому попросила пару советов у моей подруги по команде Люсинды Бранд. Она сказала: «Что бы ни случилось, продолжай крутить педали». И я думала только об одном – просто продолжать крутить».

Приз победительнице Париж-Рубэ от организаторов в соответствии с правилами UCI о минимальной награде календаря велогонок женского Мирового тура составляет 1535 евро по сравнению с 30 000 евро на классике у мужчин.

Команда Trek-Segafredo и их спонсоры решили уравнять призовые, и Элизабет Дейнан получит 30000 евро, как и победитель мужской гонки Париж-Рубэ-2021.

«Первый шаг для развития женского велоспорта – что теперь у нас есть Париж-Рубэ. Это огромный шаг вперёд. Я очень благодарна, что стала частью истории. Мы все теперь вошли в историю и назад не вернёмся.

Конечно, призовые разочаровывают, но есть приятный момент – моя команда Trek-Segafredo уравняла призовые с мужскими гонками. Это касается не только Париж-Рубэ, а всего сезона. Такие инициативы, поддержка спонсоров и брендов нужны, чтобы раздвигать границы. Нам надо продвигаться дальше».

Марианне Вос: «Думаю, мы старались изо всех сил. Лиззи Дейнан смело атаковала рано, набрала хорошее преимущество. Как только я поехала за ней, понимала, что будет тяжело отыграть время. Я немного приблизилась в конце, но не более чем на 1:15. Конечно, я продолжила бороться за второе место, поэтому должна радоваться результату. Было интересно. Тяжело. Мучительно. Позиция – это ключевой момент. До начала первой секции брусчатки ехали как на войне, хотя, знаю, так нельзя говорить. Было так скользко, а потом стали бороться за позиции. Пока гонка не началась, не знаешь, чего ожидать, но было очень круто. Нельзя было терять концентрацию, потому что в противном случае сразу всё шло не так.

Атака Дейнан была суперсильной. И было очень – очень рано уезжать. Подумалось, что слишком рано, но она продолжала уезжать. Разрыв вырос до двух минут, и понимаешь, что пора догонять. Я вернула почти минуту, но это всё, что мне удалось сделать. Уезжать слишком рано рискованно, потому что можно потратить все силы. Дейнан проехала очень сильную гонку. Она заслужила этот булыжник».

Элиза Лонго-Боргини: «Я бы проехала гонку ещё раз. Прекрасная, эпическая гонка. Несмотря на падения и хаос она была интересной, но в конце концов, Париж-Рубэ – это хаос и падения. Полный хаос. Надо просто любить это состояние хаоса, просто понимать, что ты кидаешься в неизвестность, которая великолепна. Мне нравится.

Мы проводили несколько разведок, готовились в своём роде, но когда ты попадаешь на брусчатку с пелотоном, это совсем другое. При подготовке ты едешь с товарищами по команде, которые готовы освободить место и очень добры к тебе. А в гонке начинается серьёзная битва с другими гонщицами, и ты всё время пытаешься удержаться со своими товарищами по команде. Потом, сегодня брусчатка была скользкой. Я падала раза три или четыре. Всё время возвращалась, нам сказали не сдаваться перед трудностями, потому что на Париж-Рубэ всегда есть шанс вернуться и показать хороший результат, что я и сделала.

Сегодня был невероятный подиум. Нет никого, кто заслуживал бы больше Лиззи стоять на верхней ступени. Лиззи и мы все вошли в историю. Это странное и трудно осознавать, но ощущения потрясающие. Сегодня настоящая звезда – это Лиззи. Она заслужила всё внимание, потому что проехала невероятно. Одри Кордон-Раго сказала мне оставаться на колесе Вос, поэтому я старалась, но, конечно, когда Вос атаковала, я почувствовала себя тюленем, который пытается за ней усидеть. Она очень мощно проходила повороты, а я несколько раз поскользнулась, и она уехала.

Мы не развозили Лиззи, потому что застряли после завала, и вообще-то, мы догоняли, но если хотите написать, что мы её развезли, мы будем очень довольны. Внезапно мы увидели, что Лиззи оказалась впереди, подумали, что это хорошо. Мы просто старались держаться на первых позициях, замедлять пелотон. Мне повезло, что вокруг были мои товарищи по команде, мы вернулись на втором секторе, а Лиззи уже уехала. Думаю, она поехала по интуиции, а она у Лиззи хорошо работает. Мы это знали. Сегодня у неё сияли глаза. Я чувствовала, что она выиграет гонку».