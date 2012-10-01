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Команда Trek-Segafredo представила велоформу на 2019 год

Велоформа команды Trek-Segafredo на 2019 год

 

 

  На лондонской гонке Rouleur Classic была представлена велоформа мужской и женской велокоманд Trek-Segafredo  на 2019 год, созданную итальянской компанией Santini. Продемонстрировали, как будет выглядеть новая велоформа, Джон Дегенкольб, Кун де Корт и Лиззи Дайгнан (Lizzie Deignan).

 

 

  И мужская, и женская велокоманды получат полный комплект формы, необходимой для выступления в новом сезоне, а также велоформу для тренировок. Основная форма для выступлений мужской команды Trek-Segafredo останется выдержана в привычных чёрном и красном цветах. В велоформе для тренировок добавлены флуоресцентные полоски, которые должны сделать гонщиков более заметными на дороге.

 

 Компания Santini особое внимание уделяет качеству и технической составляющей ткани, из которой изготавливаются предметы спортивной формы.  Ткань сделана по современным технологиям, позволяющим эффективно тренироваться и выступать даже в самую холодную погоду. Ткань, используемая в велоформе 2018 года, настолько понравилась гонщикам, что они попросили использовать её и в форме 2019 года.

 

  Веломайка сделана из ультралёгкой и в  то же время износоустойчивой ткани со вставками перфорированной ткани Rudy впереди, на карманах, воротнике и по бокам для повышения  воздухопроницаемости. Большая часть шортов сделана из материала Impact, где в ткань включены прочные, в 15 раз прочнее стали, нити Dyneema®  с высоким сопротивлением разрыву.

 

 

 Кун де Корт: «Мне очень нравится новая форма. Чёрные шорты выглядят очень стильно, а лично мне очень понравилось, как сделаны рукава. Думаю, форма будет выделять в пелотоне, в этом году мы можем вновь стать командой с формой, которая выглядит лучше всех».

 

  Джон Дегенкольб: «В новую велоформу просто влюбляешься. Стиль ретро потрясающий, мне хочется, чтобы сезон 2019 года скорей стартовал».

Дизайн велоформы женской команды Trek-Segafredo отличается от дизайна мужской велоформы. Материал, из которого изготовлена форма, один, но в женской версии формы преобладает тёмно-синий цвет.

 

  Лиззи Дайгнан: «Я в восторге от формы Trek-Segafredo. Trek и Santini проделали отличную работу, создав форму функциональную и стильную».

 

 

 

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Теги к статье: Trek-Segafredo велоформа

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  1. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 22:05 | Регистрация: 1.10.2012

    Соса все таки с ними?

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Комментарии

  • Student
    Команда Trek-Segafredo предста ... (1)
    Student-Фото
    Соса все таки с ними?
  • Александра
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (18)
    Александра-Фото

    Поедет - не поедет, как-то мне не особо интересно. У меня стади принятия.))) Больше интересно, кого Скай выставит на смену Фруму (а эта смена генеральщика, думаю, будет раньше, чем в другихи командах. Учитывая амбиции Скай, там не должны рисковать, делая ставки на возраст и опыт), и как оно там дальше пойдет с ежегодным подиумом. Понимаю, что интерес не особо спортивный, но что выросло, то выросло.

     

  • Earl57
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (18)
    Earl57-Фото

    Цитата: Meilleur
     Гонщики типа Андре Кардосо или Саму Санчеса ловятся на EPO, имея единственную по сути цель, просто быть продленными еще на год и быть в World Tour c окладом 150-200K EUR. 

    Ну, Кардосо и Саму Санчес до сих числятся в списке "временно отстраненных". Кардосо рассказывал, что проба В у него оказалась чистой, но ВАДА отказывается признать ошибку с пробой А. Поэтому он повис между небом и землей, а деньги на адвокатов закончились.

    С Саму Санчесом скорее всего такая же история.

  • Velolive-Team
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (17)
    Velolive-Team-Фото
    Изменения будут минимальными. Профили и планы этапов прорисованы для всех этапов уже как месяц, объявлены только 31 числа. Высокие горы могут измениться из-за погоды или обвалов, ремонтов дороги и т.п.
  • Meilleur
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (18)
    Meilleur-Фото

    Цитата: marketbk

    Придёт время, придёт время и для «физкультурки»... на балконе... Просто не хочется чтобы молодые ребята повторяли «подвиги» Рикардо Рикко (если это имя Вам что-то говорит!) Или ты считаешь что например Гэймон физкультурой занимался, а Лэнс с Флойдом вкалывали по 8 часов в седле?!)))
    Да просто "молодым ребятам" надо иметь голову на плечах, дабы не вливать кровь "непонятной свежести".

     

    Парень, у Фрума 2 личных тренера, 2 физиотерапевта, диетолог, семья, 5М в контракте, слава, невероятный престиж и статус одного из величайших гонщиков в истории. Ради таких материальных благ и успеха любой здравомыслящий человек согласился бы на любую допинговую программу. И это всё, что я хочу сказать. Поэтому все большие гонщики тысячу раз правы и Фрум, и Контадор, и Нибали, и Томас, и Димулен. Даже если их поймают. Гонщики типа Андре Кардосо или Саму Санчеса ловятся на EPO, имея единственную по сути цель, просто быть продленными еще на год и быть в World Tour c окладом 150-200K EUR. А мы поневоле требуем, чтобы суперэлита была чистой. Это бред.

     

    Хочешь быть успешным в этом мире - умей срезать углы, хитрить, блудить, актерствовать, где-то играть чуждые и неприятные тебе роли. Этот мир вращается так.

  • ЧОРНЫЙ
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (18)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    [quote=marketbk]
    [/quoteПридёт время, придёт время и для «физкультурки»... на балконе... Просто не хочется чтобы молодые ребята повторяли «подвиги» Рикардо Рикко (если это имя Вам что-то говорит!) Или ты считаешь что например Гэймон физкультурой занимался, а Лэнс с Флойдом вкалывали по 8 часов в седле?!)))[/quote]


    Да просто "молодым ребятам" надо иметь голову на плечах, дабы не вливать кровь "непонятной свежести".
    [/quote] Ну, в общем, концепция мировозрения понятна! Пойду читать «выкладки» многоуважаемого синьора Феррари.)
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (17)
    VeloVelo-Фото

    Это ведь предварительный расклад. Будут еще изменения. 
    Пока маршрут не очень понятен и кажется несбалансированным.

  • marketbk
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (18)
    marketbk-Фото


    [/quoteПридёт время, придёт время и для «физкультурки»... на балконе... Просто не хочется чтобы молодые ребята повторяли «подвиги» Рикардо Рикко (если это имя Вам что-то говорит!) Или ты считаешь что например Гэймон физкультурой занимался, а Лэнс с Флойдом вкалывали по 8 часов в седле?!)))[/quote]

    Да просто "молодым ребятам" надо иметь голову на плечах, дабы не вливать кровь "непонятной свежести".

  • marketbk
    Мауро Веньи: «Это будет одна и ... (14)
    marketbk-Фото
    Эк Вас "бомбануло". По мне велоспорт и прекрасен своим консерватизмом. Иначе он скатиться в УГ, шоу, типа реслинга ИМХО. А деньги... Вон Тиньков предлагал распределять "бабло" от телетрансляций.
  • Earl57
    Мауро Веньи: «Это будет одна и ... (14)
    Earl57-Фото
    У Нибали другая точка зрения на этот счет. Он сказал, что велоспорт превращается в цирк. И подал заявление в прокуратуру Гренобля по поводу инцидента на Альп д'Юэз. Он и его команда хотят, чтобы кто-то ответил за испорченный сезон. Кто именно будет выяснять прокуратура. Профессионально.

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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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