Команда Trek-Segafredo представила велоформу на 2019 год

Велоформа команды Trek-Segafredo на 2019 год

На лондонской гонке Rouleur Classic была представлена велоформа мужской и женской велокоманд Trek-Segafredo на 2019 год, созданную итальянской компанией Santini. Продемонстрировали, как будет выглядеть новая велоформа, Джон Дегенкольб, Кун де Корт и Лиззи Дайгнан (Lizzie Deignan).

И мужская, и женская велокоманды получат полный комплект формы, необходимой для выступления в новом сезоне, а также велоформу для тренировок. Основная форма для выступлений мужской команды Trek-Segafredo останется выдержана в привычных чёрном и красном цветах. В велоформе для тренировок добавлены флуоресцентные полоски, которые должны сделать гонщиков более заметными на дороге.

Компания Santini особое внимание уделяет качеству и технической составляющей ткани, из которой изготавливаются предметы спортивной формы. Ткань сделана по современным технологиям, позволяющим эффективно тренироваться и выступать даже в самую холодную погоду. Ткань, используемая в велоформе 2018 года, настолько понравилась гонщикам, что они попросили использовать её и в форме 2019 года.

Веломайка сделана из ультралёгкой и в то же время износоустойчивой ткани со вставками перфорированной ткани Rudy впереди, на карманах, воротнике и по бокам для повышения воздухопроницаемости. Большая часть шортов сделана из материала Impact, где в ткань включены прочные, в 15 раз прочнее стали, нити Dyneema® с высоким сопротивлением разрыву.

Кун де Корт: «Мне очень нравится новая форма. Чёрные шорты выглядят очень стильно, а лично мне очень понравилось, как сделаны рукава. Думаю, форма будет выделять в пелотоне, в этом году мы можем вновь стать командой с формой, которая выглядит лучше всех».

Джон Дегенкольб: «В новую велоформу просто влюбляешься. Стиль ретро потрясающий, мне хочется, чтобы сезон 2019 года скорей стартовал».

Дизайн велоформы женской команды Trek-Segafredo отличается от дизайна мужской велоформы. Материал, из которого изготовлена форма, один, но в женской версии формы преобладает тёмно-синий цвет.

Лиззи Дайгнан: «Я в восторге от формы Trek-Segafredo. Trek и Santini проделали отличную работу, создав форму функциональную и стильную».