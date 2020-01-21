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Велоформа команды Trek-Segafredo на 2020 год

Велоформа команды Trek-Segafredo на 2020 год

 

 

  В Лондоне, на выставке Rouleur Classic, велокоманда Trek-Segafredo показала, какую велоформу будут носить спортсмены мужской и женской велокоманд в 2020 году. Велоформу, сделанную итальянской компанией Santini, представляли Джулио Чикконе и Лиззи Дейгнан.

 

Форма мужской велокоманды будет похожа на ту, которую гонщики носили в этом году на Тур де Франс – увеличится количество белого цвета. По центру остаётся широкая красная полоса с именами титульных спонсоров. Главное отличие – рукава маек теперь будут чёрными с двумя белыми полосами.

 

В следующем году в команду Trek-Segafredo придут новые велогонщики – Винченцо Нибали, Антонио Нибали, Кенни Элиссонд, Александр Камп, Эмиль Лиепиньш, Михел Рис, Чарли Куортемен, Хуан-Педро Лопес и Куинн Симмонс.

 

Велоформа команды Trek-Segafredo на 2020 год

 

Велоформа команды Trek-Segafredo на 2020 год

 

Photo (c) Trek-Segafredo

 

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Теги к статье: Trek-Segafredo

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Комментарии

  • Ice
    Кристоф Пфингстен переходит в ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: levonardo
    Думаю, взяли его в поезд Груневегену.

    Да 100% Дилану подсобник, тут почему-то все думают, что гонщиков нужно брать только под горные поезда и если они вверх не тянут, то это не усиление. Понятно, что нам с дивана виднее, кто чего стоит)

  • uran
    ASO объявила о создании новой ... (22)
    uran-Фото
    lebr123 сатира не для вас
  • levonardo
    Кристоф Пфингстен переходит в ... (4)
    levonardo-Фото
    Думаю, взяли его в поезд Груневегену.
  • sashaney
    Тур Калифорнии не будет провод ... (13)
    sashaney-Фото

    Правы и не правы, как будто, все. Не открою секрет, что всё не приносящее выгоды ($$$ проще) в С.Америке влачит жалкое существование. Йто вам не Евразия, шейхи, вот это всё. Местные команды, как и гонки вообще, существуют на деньги участников. Как ни парадоксально звучит, но для местных команд уход Тура Калифорнии может обернуться благом. Из за статуса большинсву он был всё рано не доступен, а ресурсы засасывал огромные.

  • 56X11
    ASO объявила о создании новой ... (22)
    56X11-Фото
    Цитата: Серафим
    Если имеется в виду Курьянов, то почему такая честь? Может, майка лучшего водовоза (для пустыни актуально)? А может майка худшего по очкам? До последнего места в генерале он не дотянул.
    Зря вы так,тогда он на туре uae 3 место в спринтерской номинации был.
  • Earl57
    Кристоф Пфингстен переходит в ... (4)
    Earl57-Фото

    Вопрос, хотели ли Катальдо и Зейц идти в Джамбо, не рассматривается?

  • Arciv
    Кристоф Пфингстен переходит в ... (4)
    Arciv-Фото
    Такое себе усиление,конечно. Юмбо надо было подписывать Катальдо,Зейца. Глубина состава нужна качественная
  • Shalam s Urala
    Тур Калифорнии не будет провод ... (13)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    В том "своем" полушарии есть "свои" профи-спорт

    вот-вот. сдался им этот скушный велоспорт. у них свой цирк с конями

    что им это жалкое зрелище - затюканное ниже плинтуса усадами/вадами велошоссе?

    и как не феерить то тамошним коням с таким "жестоким" тестированием, как, например, в американской футбольной лиге?

    рыцари шоссе долгие 10 лет должны трепетать за каждую свою отрицательную пробу. там же - 90 дней - пробы в мусорку - выдыхай и спи спокойно

  • EL-Fenomeno
    Тур Калифорнии не будет провод ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Пускай в США сделают вместе с Канадой какой то большой Северный ТУР на этапов 10-12 (с 1 днём отдыха). Велогонцам будет престижно про_колесить, ну и болельщики оценят.

    Цитата: Sm1T
    Просто Американци не сильно стремятся гонятся в Европе. Ими в своем полушарии есть где педали покрутить.

    В том "своем" полушарии есть "свои" профи-спорт(ы), типа НБА, НХЛ, МЛБ, НФЛ, куда вливаются миллоны, если не миллиарды долларов. И это тамошний зритель смотрит и хочет видеть. Велоспорт же в США хоть и не на последнем месте, но Армстронг, а потом и Лэндис можно сказать загубили-погубили этот вид спорта в стране. А народ все видит и всё понимает.

  • Kitsune-taichou
    Крис Фрум: «Надеюсь вернуться ... (9)
    Kitsune-taichou-Фото

    от головы тоже многое зависит. а у фрума в голове ничего, кроме гонки, нет. он реально упоротый. он не сомневается. ему сказали, что он может, и все. он уже поверил. и будет давить в одну точку. не сворачивая. 

    если в чудо верить, оно происходит :Р

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