Велоформа команды Trek-Segafredo на 2020 год

В Лондоне, на выставке Rouleur Classic, велокоманда Trek-Segafredo показала, какую велоформу будут носить спортсмены мужской и женской велокоманд в 2020 году. Велоформу, сделанную итальянской компанией Santini, представляли Джулио Чикконе и Лиззи Дейгнан.

Форма мужской велокоманды будет похожа на ту, которую гонщики носили в этом году на Тур де Франс – увеличится количество белого цвета. По центру остаётся широкая красная полоса с именами титульных спонсоров. Главное отличие – рукава маек теперь будут чёрными с двумя белыми полосами.

В следующем году в команду Trek-Segafredo придут новые велогонщики – Винченцо Нибали, Антонио Нибали, Кенни Элиссонд, Александр Камп, Эмиль Лиепиньш, Михел Рис, Чарли Куортемен, Хуан-Педро Лопес и Куинн Симмонс.

Photo (c) Trek-Segafredo