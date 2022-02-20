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Давиде Формоло: “В 2022 году сконцентрируюсь на Джиро д’Италия”

Давиде Формоло о своей роли в команде UAE Team Emirates, работе на Тадея Погачара и целях на 2022 год

Photo (c) UAE Team Emirates

 

 

 

  Давиде Формоло в следующем году получит больше свободы в гонках и собирается полностью сконцентрироваться на одном Гранд-туре – Джиро д’Италия, не думая об участии в Тур де Франс.

  В этом сезоне 29-летний итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates занял на итальянском Гранд-туре 15-е место, а затем принял участие в Тур де Франс, где помогал Тадею Погачару одержать вторую подряд победу.

  В интервью Cyclingnews Давиде Формоло рассказал, на какой результат надеется на Гранд-туре, как относится к работе на Тадея Погачара и какие планы строит на следующий сезон.

 

  Давиде Формоло: «Если всё пойдёт нормально, в следующем году я не должен ехать Тур де Франс. По плану – только Джиро д’Италия, поэтому смогу быть более сфокусированным. Когда упал на Джиро в этом году (на 11-м этапе до Монтальчино), на последней неделе уже думал о Туре. В следующем сезоне хочу на 100% сконцентрироваться на Джиро.

  Чувствую себя достаточно подготовленным, чтобы с уверенностью говорить о возможности бороться за победу на больших классиках. Но в отношении Гранд-туров, наверное, мне нужно ещё немного времени, а, может, такое время вообще не придёт. Прямо сейчас не могу сказать, что способен бороться за победу на Гранд-туре, но могу попробовать попасть в топ-10 или в топ-7, если всё пойдёт хорошо. Однако на такой гонке может быть масса непредсказуемых моментов».

 

 

Давиде Формоло о работе на Тадея Погачара

 

 

  В 2020 году Давиде Формоло не довелось отпраздновать победу Тадея Погачара на Елисейских Полях вместе с командой, потому что он сошёл с гонки после 10-го этапа из-за перелома ключицы.

  Но в 2021 итальянский гонщик в полной мере прочувствовал облегчение и радость от достижения цели – жёлтой майки Тадея Погачара. Давиде Формоло признался в интервью Cyclingnews, что для него груз ответственности в работе на капитана больше, чем когда борется за свой результат.

 

  «Навсегда запомнил тот последний поворот на Елисейских Полях. В тот момент мы больше ничего не должны были делать, ничего не могло случиться, появилось чувство облегчения, и это было прекрасно.

  У нас в команде много молодых гонщиков, но мы знали свой уровень. Жаль, что пресса в нас не верила, но это тоже просто часть работы. Мы были уверены, потому что знали свою силу. Мы понимали, что если бы Рафал Майка ехал свою гонку, мог бы закончить в топ-5. У всех была своя работа, мы никого не боялись.

 

  Если честно, и в этом парадокс, я ощущаю больший стресс, когда работаю на кого-то. Погачар был настолько силён, что проиграть Тур мог только из-за наших ошибок. А если бы он проиграл Тур де Франс, потому что ошибся я, для меня это стало бы самым огромным разочарованием в карьере.

  Мы знаем, что если он хочет чего-то добиться, у него есть для этого все основания, поэтому правильно, что у него приоритет. Прежде всего, он хороший человек. В конце концов, на велосипедах мы проводим пять или шесть часов в день, а остальные 18 или 19 часов вне велосипеда, и тем, как Тадей ведёт себя в эти часы, он завоевал всеобщее уважение».

 

 

Давиде Формоло о планах на сезон 2022 года и современном велоспорте

 

  «В следующем году планирую больше разыгрывать собственные карты, мы хотим попробовать. Я буду меньше выступать в гонках с Тадеем, больше работать на себя, поэтому у нас и подготовка будет разной.

 

  Думаю, велоспорт изменил Контадор. Он, наверное, первый гонщик, который боролся за результаты в каждой гонке, в которой стартовал. Наверное, до этого чемпионы выкладывались на сто процентов только на Гранд-турах и классиках, а остальное было подготовкой к этим соревнованиям.

  Сейчас, после Контадора, все большие чемпионы борются за победу на каждой гонке, а это поднимает уровень напряжения в течение всего сезона. Гонщики должны быть конкурентоспособны весь год, больше нет гонок второго и третьего уровня. 10 лет назад такие гонки начала года как «Challenge Mallorca» были подготовительными. А теперь нет.

  Велоспорт стал более выматывающим с высоким уровнем стресса. Раньше, наверное, стрес ощущался во время пары месяцев подготовки к главной цели, а теперь тебе надо быть сильным весь год. Чтобы сейчас заниматься велоспортом, надо его любить. Не то, чтобы гонщики, рано завершившие карьеру, его не любили, но надо ощущать эту большую любовь внутри, сделать неотъемлемой частью жизни».

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Теги к статье: Давиде Формоло Davide Formolo UAE Team Emirates Джиро д'Италия

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Комментарии

  • motte
    Примож Роглич: «Я не одержим и ... (11)
    motte-Фото

    Примож Роглич предупредил, что Джамбо-Висма должна «тщательно подумать» о том, как сбалансировать его амбиции с амбициями Ваута Ван Аэрта на Тур де Франс в следующем году . 

    ----

    Это говорит о том, что команда не даёт ему полное право единоличного лидерства на туре как ранее, а значит, не уверена в его победе. 

  • Arciv
    Мигель Анхель Лопес о причинах ... (19)
    Arciv-Фото
    При всём уважении к Астане,подписывать этого нытика - это не уважение к самим себе! Я очень надеялся,что его так и не подпишет никто из топов! Ну посмотрим,как он теперь выступит в роли капитана
  • dyneema
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (9)
    dyneema-Фото
    Цитата: reforg34
    В следующем сезоне Ланде надо настраиваться на Вуэльту, т.к. врядли Фрум и Томас решат брать 2 гранд-тура за один сезон. В этом случае Ланда может без проблем победить на Вуэльте.
    Заведите себе Твиттер. Мы все на него подпишемся, общаю. И вы победите ИА Панораму.
  • reforg34
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (9)
    reforg34-Фото

    В следующем сезоне Ланде надо настраиваться на Вуэльту, т.к. врядли Фрум и Томас решат брать 2 гранд-тура за один сезон. В этом случае Ланда может без проблем победить на Вуэльте.

  • MVDP
    Матье ван дер Пул отложил дебю ... (1)
    MVDP-Фото

    Да уж, не самое удачное место для дебюта.

  • Earl57
    Хет-трик Ваута ван Арта в вело ... (17)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice
    А через полторы минуты приехал сам победитель всего и вся. Пидкок планирует отравить ванов или как?) Все как всегда - когда Ваут или Матье в форме, Том позади. И при этом они не гнут пальцы, мол ЧМ заберу. Все-таки Пидкоку нужно быть поосторожнее с заявлениями, так можно статус главного балабола пелотона у Эвенпула перехватить.

    Вообще-то Пидкок уже побеждал Ван дер Пула в велокроссе. В прошлом году в Гавере 25 сек ему привез. И Ван Арта тоже побеждал...

    https://www.youtube.com/watch?v=_Nick1v2jkg

  • Earl57
    Хет-трик Ваута ван Арта в вело ... (17)
    Earl57-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Цитата: Earl57

    Будет вам Матье в субботу и воскресенье, 18-19 декабря. А Ван Арт на две недели уходит, тренировочный лагерь у него с Юмбо. Должен вернуться 26 декабря.

     
    В команде доминаторов замена) 

    Дебют Ван Дер Пула в велокроссе откладывается из-за травмы колена, которая заживает хуже, чем ожидали. Предполагается что он стартует 26 декабря.

  • Vitallikv
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (9)
    Vitallikv-Фото

    Ланде надо было оставаться в Астане! Или вернуться туда. 

  • rude_rider
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (9)
    rude_rider-Фото

    разделки нет,в  горах не торт..какой он лидер? 

  • Astanaforever
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Может ему к бабке сходить , снять заговор?

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
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