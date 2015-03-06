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Давиде Формоло: "После победы на этапе Джиро д'Италия хочу попробовать себя в борьбе за общий зачёт"

Давиде Формоло: "После победы на этапе Giro d'Italia хочу попробовать себя в борьбе за общий зачёт"

 

  24-летний итальянский гонщик команды Cannondale-Drapac Давиде Формоло (Davide Formolo) привлёк к себе внимание в 2015 году, выиграв этап на своей дебютной Джиро д’Италия. В этом году побед завоевать не удалось, однако, Давиде Формоло сделал следующий шаг в карьере – впервые проехал два Гран-тура – Джиро д’Италию и Вуэльту Испании, на последней вошёл в десятку лучших в общем зачёте.

  Во время первого зимнего тренировочного лагеря команды Cannondale-Drapac итальянский гонщик в интервью Cyclingnews рассказал, что удалось и что не сложилось в прошедшем сезоне, а также какие цели будут поставлены на 2017 год.

 

Давиде Формоло: "После победы на этапе Джиро д'Италия хочу попробовать себя в борьбе за общий зачёт"

 Photo (c) @davideformolo

 

- Как оцениваешь свой сезон 2016 года?

- На старте у меня были проблемы. Мы готовились к Джиро д’Италия, чтобы выйти к гонке на 100%, а потом я упал (на Туре Романдии), и это падение сильно повлияло на моё выступление на итальянском Гран-туре. Я не мог нормально двигать правой ногой, даже когда просто шёл из автобуса в номер.

Падение получилось очень плохим. За день до того, как я упал, на Туре Романдии был этап с финишем в гору, и там, на очень трудном подъёме я был рядом с теми, кто был претендентом на Джиро д’Италия , и надел белую майку. Я был среди лучших и всё шло идеально. Но на следующий после падения день я не удержался с пелотоном, всё полностью изменилось.

 

- Но ты всё-таки финишировал на Джиро д’Италия, разве не волновался, что ухудшишь положение после травмы?

- Я просто надеялся, что всё пройдёт само собой, чтобы позже попробовать побороться за этап. Первые две недели было плохо, на последней почувствовал себя чуть лучше, но не смог отобраться ни в один отрыв.

В этом году первые этапы были равнинными, а в прошлом году я выиграл свой первый этап на финише в гору, где надо было рвануть по максимуму, кто бы ни находился в отрыве. Но невозможно предугадать, какой из отрывов будет удачным. Однажды я уехать в отрыв на протяжении 50 км, и у меня не получилось. В следующий раз я сказал себе, что не буду пробовать, потому что формирование отрывов занимает много времени, но тогда отрыв уехал уже через 3 километра…

 

- Это совсем другой опыт, по сравнению с твоей первой Джиро д’Италия…

- То был мой первый Гран-тур и второй год в Мировом туре, было очень интересно. Но я хотел показать, что мой результат не единичный, что таков мой настоящий уровень. Мне не повезло. Иногда выступаешь лучше, чем ожидаешь, иногда хуже.

 

- Ты впервые в карьере проехал два Гран-тура. Почему выбрал Вуэльту Испании?

- Мы так решили после Джиро, потому что моё выступление оказалось не таким, как мы ожидали. Мне было очень грустно, хотелось сказать, что это не мой уровень, что я способен на большее.

  И тогда я рестартовал, поехал на национальный чемпионат, потом финишировал 4-м в общем зачёте Тура Польши, занял там 2-е место на тяжелейшем этапе. Думаю, именно в Польше я вернулся на своей уровень.

  На Вуэльте Испании лидером команды был Эндрю Талански, я помогал ему, держался с ним рядом в сложные моменты. Эндрю было важно, чтобы за 20 км до финиша, когда ребята начинают тащить перед последним подъёмом,  с ним был кто-то из команды. Я был с ним, чтобы дать свежей воды или гель, в то время как соперники мучились. Для лидера это существенная разница. Когда все сидели в группе и надеялись, что их не сбросят, я возвращался к техничке, получал гели, а потом держался с ним рядом на подъёмах. И сам хорошо выступил.

 

- Теперь поедешь три Гран-тура, какй следующий шаг?

- Следующий шаг – самому бороться за общий зачёт. Это моя главная цель. Я выиграл этап на Джиро д’Италия, но хочу попробовать себя в генеральной классификации, это подходит под мои характеристики. В Польше не повезло, была плохая погода, этап отменили, и вместо двух горных этапов остался лишь один.

 

- В 2017 году будешь лидером команды на Джиро д’Италия?

- Посмотрим. На Вуэльте Испании я хорошо отработал, каждый день помогал капитану. Это не представляло для меня сложности, я хорошо тренируюсь, всё делаю правильно. Увидим, каким будет мой уровень на Джиро.

 

- Какая у тебя программа гонок на 2017 год?

- Похожа с той, что была в прошлом году. Только вместо Тура Романдии я поеду Джиро дель Трентино («Альпийский тур») и Льеж-Бастонь-Льеж. Больше изменений нет. Посмотрим, как всё сработает для меня.

 

- Есть что-то, над чем этой зимой будешь работать отдельно?

- Разделка – это моё слабое место. Вы могли видеть, что на Вуэльте Испании я проехал её ужасно, всегда плохо выступаю в этой дисциплине. И теперь фокусируюсь на ней. Говорю себе, что, хотя никогда не выиграю разделку, но могу просто попробовать терять как можно меньше времени.

 

- Ты проходил тесты в аэродинамической трубе или на треке?

- В прошлые два года мы работали на треке. Если посмотреть на трёх разных гонщиков, у каждого из них будет своя посадка, которую надо менять, пока не найдёшь правильную. Всё начинается с нуля, продолжаешь работать, а потом, когда видишь, что это не работает, начинаешь всё заново. И у тебя есть следующие полгода, чтобы понять, работает или нет. Если нет – опять рестарт. И так продолжать попытки, пока не найдёшь решения.

 

- А ты уже нашёл?

- Сейчас мы как раз ищем, так что, надеюсь, ещё до Джиро д’Италия увидим результаты.

 

- Есть амбиции дебютировать на Тур де Франс?

- Не совсем. Пока сосредоточен на Джиро д’Италия. В маршруте следующего года я знаю почти каждую гору, за исключением Этны и тех, что будут на Сардинии. Я из Вероны, этапы последней недели пройдут в местах, до которых всего час езды на машине от моего дома.

 

- Есть какой-то этап, который ты выделил?

- Стельвио – один из моих любимых подъёмов. Две или три недели в году я езжу туда на тренировки, у моего друга там отель, я знаю те дороги очень хорошо. Этот подъём очень важен для меня, хотя всё зависит от ситуации, которая сложится в гонке.

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Теги к статье: Давиде Формоло Davide Formolo Cannondale-Drapac

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  1. Имя: Gonza Golanov

    Gonza Golanov

    Сегодня, 08:39 | Регистрация: 6.03.2015

    А как же Риго? Уже списали?

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