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Давиде Формоло о мечтах, ошибках и планах на сезон 2020 года

Давиде Формоло: «Научился, что ради победы надо рисковать»

 

 

   Давиде Формоло в этом году занял 2-е место на Льеж-Бастонь-Льеж и стал чемпионом Италии в групповой гонке. Следующий сезон 27-летний итальянский гонщик начнёт в новой команде – UAE Team Emirates, с которой надеется одерживать победы на классиках и развиваться как гонщик на Гранд-турах. Об этом Давиде Формоло рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

 

 

 

  Давиде Формоло: «Считаю, что я уже способен побеждать на классиках, но о Гранд-турах того же сказать не могу. Но я готов бороться за высокие места, учитывая опыт ошибок, которые сделал в прошлом.

 

  Из-за того, что очень сильно хотел хорошо выступать и показать всё, на что способен, слишком много тренировался. И на старт выходил уже на пике формы, которая начинала таять через неделю. Это называют «перемотивацией».  

 

  В середине января я поеду в Валенсию, чтобы попробовать несколько посадок для разделки. Моей первой гонкой в команде UAE Team Emirates будет Тур ОАЭ, потом Тиррено-Адриатико и дебют на Милан-Сан-Ремо. Для подготовки к Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж я поеду на Тейде, а потом перед Джиро д’Италия проведу неделю на Этне.

 

  Я мечтаю о Милан-Сан-Ремо. Или потому, что поеду гонку впервые, или потому, что это первый Монумент сезона, или из-за того, что в детстве всегда смотрел эту классику по телевизору, или благодаря её уникальному обаянию, но я очень мечтаю о Милан-Сан-Ремо.

 

  Возможно, мне не хватало желания рисковать. Но в команде Bora-hansgrohe я научился тому, что ради победы рисковать надо».

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Теги к статье: Давиде Формоло UAE Team Emirates

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Комментарии

  • error
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (23)
    error-Фото

    Мне его интрвью показался честным. За это респект

  • Student
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (23)
    Student-Фото

    Цитата: Sezar
    Ух ты как Эллингворт ставит на Ланду!

    Ну имеет основание на это)

  • Sezar
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (23)
    Sezar-Фото

    Ух ты как Эллингворт ставит на Ланду!

  • Earl57
    Том Дюмулин: «2019 год принёс ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    А что конкретно было травмировано в колене Т. Дюмулина?
    Писали о камешке в колене, не обнаруженном сразу после падения и вызвавшем воспаление.
    Вроде бы не сообщалось о травмах мениска, связок, которые могут значительно сказаться на спортивной карьере?
     

    Сухожилия у него были повреждены. Что было замечено далеко не сразу и соответственно никак не лечилось. Когда разрыв сухожилий наконец диагностировали, там было уже все настолько запущено, что потребовалось несколько операций. И намного больше времени для реабилитации.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (67)
    s75-Фото

    действующий чемпион Эстонии Ало Якин близок к завершению карьеры - нынешний клуб St Michel - Auber93 потерял одного из ключевых спонсоров и не предложил Якину новый контракт

  • Серафим
    Том Дюмулин: «2019 год принёс ... (6)
    Серафим-Фото

     Интересно, как состояние Сэма Оомена, оставшегося в Санвебе? Как прошла операция на артерии и как он восстанавливается? По идее, без Тома ему пришлось бы закрывать большую часть многодневок в ГК. 

      Только вот Ару тоже сделали эту операцию - но Ару не восстал аки Феникс.

  • veloster
    Микель Ланда и Ваут Пулс о пер ... (11)
    veloster-Фото
    Ничего, что он в Астане взял подиум ГТ?
  • Mima
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (23)
    Mima-Фото
    Цитата: Александра
    Чем меньше в пелотоне старой гвардии, тем больше я ее люблю.)) Конечно, хотелось бы новых побед от Нибали.
    Золотые слова
  • Astanaforever
    Том Дюмулин: «2019 год принёс ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Камешек в колене это был лишь повод пропустить сезон..чтобы разорвать контракт с Санвебом.Однозначно.
  • Yuriy 17
    Том Дюмулин: «2019 год принёс ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    А что конкретно было травмировано в колене Т. Дюмулина?

    Писали о камешке в колене, не обнаруженном сразу после падения и вызвавшем воспаление.

    Вроде бы не сообщалось о травмах мениска, связок, которые могут значительно сказаться на спортивной карьере?

     

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