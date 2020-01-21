Давиде Формоло о мечтах, ошибках и планах на сезон 2020 года

Давиде Формоло: «Научился, что ради победы надо рисковать»

Давиде Формоло в этом году занял 2-е место на Льеж-Бастонь-Льеж и стал чемпионом Италии в групповой гонке. Следующий сезон 27-летний итальянский гонщик начнёт в новой команде – UAE Team Emirates, с которой надеется одерживать победы на классиках и развиваться как гонщик на Гранд-турах. Об этом Давиде Формоло рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

Давиде Формоло: «Считаю, что я уже способен побеждать на классиках, но о Гранд-турах того же сказать не могу. Но я готов бороться за высокие места, учитывая опыт ошибок, которые сделал в прошлом.

Из-за того, что очень сильно хотел хорошо выступать и показать всё, на что способен, слишком много тренировался. И на старт выходил уже на пике формы, которая начинала таять через неделю. Это называют «перемотивацией».

В середине января я поеду в Валенсию, чтобы попробовать несколько посадок для разделки. Моей первой гонкой в команде UAE Team Emirates будет Тур ОАЭ, потом Тиррено-Адриатико и дебют на Милан-Сан-Ремо. Для подготовки к Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж я поеду на Тейде, а потом перед Джиро д’Италия проведу неделю на Этне.

Я мечтаю о Милан-Сан-Ремо. Или потому, что поеду гонку впервые, или потому, что это первый Монумент сезона, или из-за того, что в детстве всегда смотрел эту классику по телевизору, или благодаря её уникальному обаянию, но я очень мечтаю о Милан-Сан-Ремо.

Возможно, мне не хватало желания рисковать. Но в команде Bora-hansgrohe я научился тому, что ради победы рисковать надо».