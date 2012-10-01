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Давид де ла Крус: «Команда UAE Team Emirates поверила в меня»

Давид де ла Крус о переходе в команду UAE Team Emirates и планах на будущее»

 

 

 

 

Давид де ла Крус: «Команда UAE Team Emirates поверила в меня»   30-летний испанский гонщик Давид де ла Крус (David de la Cruz) мечтает о прогрессе на Гранд-турах и надеется, что сможет добиться успехов с помощью команды UAE Team Emirates, куда переходит после двух лет работы в команде Ineos/Sky.

 

  В 2020 году испанский гонщик примет участие в Джиро д’Италия, где разделит капитанские полномочия с Давиде Формоло, и в Вуэльте Испании. О том, какие планы связывает с командой UAE Team Emirates, Давид де ла Крус рассказал в интервью Cyclingnews.

 

  Давид де ла Крус: «В команде Sky я получил большой опыт, учился у таких гонщиков как Крис Фрум, Герант Томас, Михал Квятковски. Эти знания будут полезны мне в будущем.

 

  Но в этой команде я не нашёл для себя места, на которое надеялся, так как там много гонщиков с похожим профилем, и все очень и очень сильны. Когда приходишь в команду, внутри которой сильная конкуренция, найти свою нишу трудно. Именно это стало главной причиной, по которой я выступал не так хорошо, как хотелось бы. Непросто отобраться на гонки, приходится соревноваться с товарищами своей команды, чтобы попасть в состав. Поэтому некоторые гонки не едешь, а выступаешь там, где не хочешь или когда не готов на 100%».

 

  Хошеан Мачин, генеральный директор команды UAE Team Emirates, с которым Давид де ла Крус работал в команде Quick Step, предложил испанскому гонщику перейти в его команду.

 

  «Когда кто-то зовёт тебя после трудного года и верит в тебя, это мотивирует. Я хочу упорно тренироваться, чтобы показать высокие результаты не только для себя, но и для тех, кто в меня поверил.

 

  Моя главная цель – понять, чего я могу добиться на Гранд-турах и недельных гонках, таких, как Тур Страны Басков, Вуэльта Каталонии. У меня будут возможности, чтобы постараться полностью себя раскрыть. Хочу увидеть, какие результаты смогу показать, когда в меня верит команда.

 

  Если всё пойдёт хорошо, у меня будет поддержка команды, которая даст мне всё необходимое для борьбы, чувствую, что способен добиться успехов на Гранд-турах.

 

  Именно это мотивирует меня  - понять, как далеко смогу продвинуться. Если же всё-таки прогресса не будет, то я получу подтверждение, что дело в границах моих собственных возможностей, а не потому, что у меня не было помощи команды».

 

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Теги к статье: Давид де ла Крус David de la Cruz UAE Team Emirates

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:30 | Регистрация: 30.06.2017

    Все гонцы ушедшие из SKY-INEOS жалуются, что им там места не было в составе. Парадокс. Начиная с Порта и заканчивая Ландой.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Андрей

    Student

    Вчера, 21:45 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: Astanaforever
    Все гонцы ушедшие из SKY-INEOS жалуются, что им там места не было в составе. Парадокс. Начиная с Порта и заканчивая Ландой.
    Ну от Порта и Ланды таких заявлений не было.

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • jerzyk
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (27)
    jerzyk-Фото
    Пол команды + тренера и менеджмент.
  • jerzyk
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (27)
    jerzyk-Фото
    Помню был кофликт с задержкой зарплаты. Лидером протеста был наш, белорусский, гонщик. Потом сразу оказалось,что у него "проблемы с допингом". И как обычно наших некому защищать...Вобщем мутная история и мутная команда. П.С. Простите забыл фамилию гонщика... Кто знает чем всё это мутилово закончилось?
  • Sezar
    Эган Берналь примет участие в ... (4)
    Sezar-Фото
    Рад за Томаса, хорошо сказано, не фиг прогибаться под изменчивый мир. Но Берналь тоже лишним не будет на этой версии Тура. А Джиро выиграть никогда не поздно:).
  • Student
    Давид де ла Крус: «Команда UAE ... (2)
    Student-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Все гонцы ушедшие из SKY-INEOS жалуются, что им там места не было в составе. Парадокс. Начиная с Порта и заканчивая Ландой.
    Ну от Порта и Ланды таких заявлений не было.
  • Astanaforever
    Эган Берналь примет участие в ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Короче на Джиро отправят Карапаса защищать титул. Тур будут брать втроем Фрум-Берналь-Томас . Вуэльту поедут брать Карапас-Берналь. Короче хотят забрать все гран туры. Могут.
  • Astanaforever
    Давид де ла Крус: «Команда UAE ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Все гонцы ушедшие из SKY-INEOS жалуются, что им там места не было в составе. Парадокс. Начиная с Порта и заканчивая Ландой.
  • Earl57
    Эган Берналь примет участие в ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Все правильно сделал. Непонятно что с Фрумом будет вообще. Маршрут не совсем уж под него, но на 90%.

    Кроме Фрума есть еще Томас. Который уже сказал, что не собирается ехать Джиро. И вообще, у него, Томаса, осталось года 3 продуктивных, а у Берналя в запасе еще лет 10-12. Так что пусть Берналь посторонится... В любом случае работать на него Томас не намерен.

  • Sezar
    Эган Берналь примет участие в ... (4)
    Sezar-Фото

    Все правильно сделал. Непонятно что с Фрумом будет вообще. Маршрут не совсем уж под него, но на 90%.

  • kabachok
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (27)
    kabachok-Фото
    три гранд тура, милан-санремо, тиррено-адриатика и ещё куча всего - лн чего-то не понимал до сих пор?! ггг
  • Александра
    Тони Мартин: «В команде Jumbo- ... (6)
    Александра-Фото
    Талантливый, умный гонщик. Всегда болею за Тони, в этом сезоне он всегда был на острие, такая колоссальная командная работа! И как хорош, что 2 года катюшинского болота не лишили его мотивации.

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