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Мигель Анхель Лопес о возвращении в команду Astana и целях на 2022 год

Мигель Анхель Лопес: «Собираюсь сфокусироваться на Джиро д’Италия-2022»

 

 

  Мигель Анхель Лопес (Miguel Ángel López) на пресс-конференции в тренировочном лагере команды сказал, что в 2022 году собирается сфокусироваться на Джиро д’Италия.

  27-летний колумбийский гонщик, вернувшийся в команду Astana после расторжения контракта с командой Movistar, считает, что ощущение «возвращения домой» поможет ему проявить максимум своих возможностей и принять новые вызовы. Лучшим результатом Мигеля Лопеса в общем зачёте Гранд-туров стали два подиума – 3-е место на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании в 2018 году.

 

Мигель Анхель Лопес о возвращении в команду Astana и целях на 2022 год

 

Photo (c) Astana Qazaqstan Team

 

 

  Мигель Лопес: "Я как будто вернулся домой. Вижу тех же спортивных директоров, гонщиков, с которыми раньше выступал, как Нибали и Луценко. Я практически снова на той же дороге, на которой был в прошлом году. Но также вижу, что в структуре команды произошли большие перемены. Пришло много новых гонщиков, как Джанни. У нас много гонщиков высокого уровня, что делает нас одной из сильнейших команд. Здесь хорошая атмосфера, мы все настроены много работать. Для меня возвращение – новый вызов, возможность приложить максимум усилий.

 

  Иногда приходится меняться. Иногда это даёт плоды, иногда нет. Всякое случается, и всё, что происходит, становится опытом.

 

  Мне понравился маршрут и Джиро д’Италия, и Тур де Франс-2022, но я собираюсь концентрироваться только на Джиро, а потом посмотрим. В данный момент я не знаю, поеду Тур или нет. Хочу приложить максимум возможного, чтобы быть в хорошей форме на Джиро д’Италия-2022.

 

  Думаю, настало время подумать о более высоких результатах. В прошлом я был близко, включая Вуэльту Испании этого года, когда был на подиуме (до схода). У меня большие надежды на следующий сезон, огромная мотивация, особенно в этой «новой» команде. Мы можем мечтать о больших достижениях".

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Теги к статье: Miguel Angel Lopez Мигель Анхель Лопес Astana Qazaqstan

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:26 | Регистрация: 30.06.2017

    Астане надо поставить на кон все, чтобы выиграть Джиро, включив в состав лучших из лучших помощников супермену в горах и на равнине. Зейц, Луценко, Де Ла Круз, Нибали, Домбровский, Энао, Техада , Москон, Рябушенко....есть кого выбрать.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • sergejdriver
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (12)
    sergejdriver-Фото
    Я к полякам в Улан-Батор не поеду наконец. Так пел ВВ
  • Sezar
    Том Пидкок нацелен стать чемпи ... (9)
    Sezar-Фото

    У Тома полный порядок в голове. Мне кажется все идет плавно, без скрежета. Хороший календарь, реальные цели. Он может бросить вызов большой тройке классиков, а потенциально он сильнее их.

  • Astanaforever
    Мигель Анхель Лопес о возвраще ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Астане надо поставить на кон все, чтобы выиграть Джиро, включив в состав лучших из лучших помощников супермену в горах и на равнине. Зейц, Луценко, Де Ла Круз, Нибали, Домбровский, Энао, Техада , Москон, Рябушенко....есть кого выбрать.
  • mowglie
    Лицензии профессиональных кома ... (1)
    mowglie-Фото

    Кубека мимо кассы:

    We have noted the UCI's press release today in which we have been refused the registration of a WorldTour licence for 2022.

    We remain committed to our purpose of changing lives through bicycles.

    We will be making no further comment at this stage.

    из твиттера

     

  • Astanaforever
    Винченцо Нибали: "Не хочу про ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: reforg34
    Не думаю что возьмет Тур или Джиро, но 3-4 однодневок в стиле Сан-Ремо, Ломбардии, Страде Бьянке, а также 3-4 недельных многодневок (Тур страны басков, Тиррено Адриатико, Критериум Дофине Либере) спокойно способен забрать.
    Канешна не возьмет. Тур же занят Фрумом из Инесса. .. Забыл, что ли?
  • reforg34
    Винченцо Нибали: "Не хочу про ... (5)
    reforg34-Фото

    Не думаю что возьмет Тур или Джиро, но 3-4 однодневок в стиле Сан-Ремо, Ломбардии, Страде Бьянке, а также 3-4 недельных многодневок (Тур страны басков, Тиррено Адриатико, Критериум Дофине Либере) спокойно способен забрать.

  • Astanaforever
    Команды, получившие лицензии U ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Qhubeka NextHash пролетела как фанера над Парижем . UCI отказала им в выдаче лицензии на 2022 год. Жаль , хорошая команда была. А самое главное , "мальчик с пальчик" видимо завершит карьеру. Недавно он озвучивал свое решение. Вот это потеря для пелотона.
  • Freejazz
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (12)
    Freejazz-Фото
    Из Улан-Батора были болгары. Польским был Будапешт :-)
  • motte
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (12)
    motte-Фото

    Цитата: Coffe
    О елки! Видать опять румыны.))

    Ну да, румыны из польского города улан батор, как пел Высоцкий.

    yahoo 

     

  • motte
    Команды, получившие лицензии U ... (2)
    motte-Фото

    В протуре официально нет команды из Италии, зарегистрированной в Италии, но альберто стремится к этому и комета его будет в протуре, проект амбициозный, как говорят сегодня. 

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