Мигель Анхель Лопес о возвращении в команду Astana и целях на 2022 год

Мигель Анхель Лопес: «Собираюсь сфокусироваться на Джиро д’Италия-2022»

Мигель Анхель Лопес (Miguel Ángel López) на пресс-конференции в тренировочном лагере команды сказал, что в 2022 году собирается сфокусироваться на Джиро д’Италия.

27-летний колумбийский гонщик, вернувшийся в команду Astana после расторжения контракта с командой Movistar, считает, что ощущение «возвращения домой» поможет ему проявить максимум своих возможностей и принять новые вызовы. Лучшим результатом Мигеля Лопеса в общем зачёте Гранд-туров стали два подиума – 3-е место на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании в 2018 году.

Photo (c) Astana Qazaqstan Team

Мигель Лопес: "Я как будто вернулся домой. Вижу тех же спортивных директоров, гонщиков, с которыми раньше выступал, как Нибали и Луценко. Я практически снова на той же дороге, на которой был в прошлом году. Но также вижу, что в структуре команды произошли большие перемены. Пришло много новых гонщиков, как Джанни. У нас много гонщиков высокого уровня, что делает нас одной из сильнейших команд. Здесь хорошая атмосфера, мы все настроены много работать. Для меня возвращение – новый вызов, возможность приложить максимум усилий.

Иногда приходится меняться. Иногда это даёт плоды, иногда нет. Всякое случается, и всё, что происходит, становится опытом.

Мне понравился маршрут и Джиро д’Италия, и Тур де Франс-2022, но я собираюсь концентрироваться только на Джиро, а потом посмотрим. В данный момент я не знаю, поеду Тур или нет. Хочу приложить максимум возможного, чтобы быть в хорошей форме на Джиро д’Италия-2022.

Думаю, настало время подумать о более высоких результатах. В прошлом я был близко, включая Вуэльту Испании этого года, когда был на подиуме (до схода). У меня большие надежды на следующий сезон, огромная мотивация, особенно в этой «новой» команде. Мы можем мечтать о больших достижениях".