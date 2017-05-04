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Команда Astana Qazaqstan Team 2022 года представлена в Нур-Султане

Команда Astana Qazaqstan Team 2022 года представлена в Нур-Султане

 


 

Команда Astana Qazaqstan Team 2022 года представлена в Нур-Султане

 



  В столице Казахстана городе Нур-Султан на велотреке «Сарыарка» прошла официальная презентация профессиональной велосипедной команды Мирового Тура Astana QazaqstanTeam сезона 2022 года.

  В новый состав команды, которая готовится начать свой 17-й велосипедный сезон, вошли 29 гонщиков из семи стран мира (Казахстан, Италия, Колумбия, Испания, США, Беларусь, Южная Африка).

  В качестве лидеров команды были представлены Алексей Луценко (Казахстан), в минувшем сезоне одержавший три победы и занявший 7-е место в общем зачете «Тур де Франс», Мигель Анхель Лопес (Колумбия), бронзовый призер «Джиро д’Италия» и «Вуэльты Испании», Винченцо Нибали (Италия), победитель всех трех Гранд-туров (двух «Джиро д’Италия» и одного «Тур де Франс» в составе команды «Астана»), и Джанни Москон (Италия), специалист по классическим гонкам, в минувшем сезоне одержавший две победы и занявший 4-е место в драматической «классике» «Париж – Рубэ».

  В качестве нео-профессиональных гонщиков были представлены действующий чемпион Казахстана среди гонщиков до 23 лет Нурберген Нурлыхасым и победитель однодневной гонки «Гран Премио делла Либерационе» Микеле Гадзоли из Италии.

  Детали гоночных календарей каждого из лидеров, а также всех других гонщиков будут определены в ходе подготовительного тренировочного сбора команды, который пройдет в период с 4 по 19 декабря в Испании.

  Известный отечественный специалист Александр Шефер был представлен в качестве главного спортивного директора Astana Qazaqstan Team. Также, в составе спортивных директор появился итальянский специалист Марио Манцони.

  Свой 17-й сезон в высшей лиге мирового велоспорта команда начинает обновленной и с новым названием, напрямую связанным с Казахстаном – Astana Qazaqstan Team.

Qazaqstan – это наиболее точное и правильное наименование Казахстана в ее английской транскрипции. Qazaqstan – это своего рода новый бренд государства на международной арене, объединяющий вековые традиции, язык, культуру и стратегию развития страны в современном мире.

  «Несмотря на непростой трансферный период, нам удалось собрать сильную и амбициозную команду, с целым рядом гонщиков, которые в следующем сезоне способны повести за собой весь коллектив в борьбе за высокие достижения. Мы потеряли нескольких сильных лидеров, но, в то же самое время, обрели других высококлассных гонщиков. У команды – новое лицо, но мы остаемся все той же командой «Астана», которую хорошо знают во всем мире.

 

  Возвращение таких гонщиков, как Винченцо Нибали, Мигель Анхель Лопес и Андрей Зейц придаст команде дополнительную спортивную устойчивость и уверенность в своих силах. Приход Джанни Москона, Джо Домбровски, Давида Де Ла Круса, Валерио Конти и других ребят поможет расширить наши интересы, поставить новые цели.

 

  И, конечно, такой лидер как Алексей Луценко – это лицо команды, ее основа. Я очень рад видеть в нашем составе национального чемпиона среди андеров Нурбергена Нурлыхасыма, надеюсь, что у него, а также, у всех наших казахстанских гонщиков получится хороший сезон.

 

  Помимо состава гонщиков мы укрепили и позиции состава спортивных директоров, в который вернулся сильнейший отечественный специалист Александр Шефер, а также, многие другие позиции среди персонала команды. Уверен, что команда, которую мы представили сегодня в Нур-Султане накануне тридцатилетия независимости нашей республики, в новом сезоне будет успешна и одержит много побед под новым названием Astana Qazaqstan Team», – сказал генеральный менеджер команды Александр Винокуров.

  «Очень символично, что за несколько дней до большого события – тридцатилетнего юбилея независимости Казахстана, мы проводим официальную презентацию команды AstanaQazaqstan Team здесь, в столице нашей страны Нур-Султане.

 

  Действительно, команда во многом выглядит по-новому, хотя, и очень узнаваема. Большинство ее лидеров хорошо знакомы всем болельщикам, а новые ребята известны своими успешными выступлениями в других проектах. Сплав молодости и опыта, высокая мотивация и стремление к достижению вершин – это те ингредиенты, которые должны стать залогом успеха команды в новом сезоне.

 

  Как президент национальной федерации велоспорта я рад видеть в составе большое количество казахстанских гонщиков, приветствовать новичка Нурбергена Нурлыхасыма и нашего заслуженного гонщика Андрея Зейца! Желаю успехов всей команде в уже 17-м по счету сезоне»! – сказал Нурлан Смагуров, президент Федерации велоспорта Казахстана.
 
Полный состав гонщиков на сезон 2022 года выглядит следующим образом:

Леонардо БАССО (Италия); Самуэле БАТТИСТЕЛЛА (Италия); Мануэле БОАРО (Италия); Глеб БРУСЕНСКИЙ (Казахстан); Валерио КОНТИ (Италия); Стефан ДЕ БОД (Южная Африка); Давид ДЕ ЛА КРУС (Испания); Джо ДОМБРОВСКИ (США); Евгений ФЕДОРОВ (Казахстан); Фабио ФЕЛЛИНЕ (Италия); Микеле ГАДЗОЛИ (Италия); Евгений ГИДИЧ (Казахстан); Дмитрий ГРУЗДЕВ (Казахстан); Себастьян ЭНАО (Колумбия); Мигель Анхель ЛОПЕС (Колумбия); Алексей ЛУЦЕНКО (Казахстан); Давиде МАРТИНЕЛЛИ (Италия); Джанни МОСКОН (Италия); Юрий НАТАРОВ (Казахстан); Антонио НИБАЛИ (Италия); Винченцо НИБАЛИ (Италия); Нурберген НУРЛЫХАСЫМ (Казахстан); Вадим ПРОНСКИЙ (Казахстан); Александр РЯБУШЕНКО (Беларусь); Хавьер РОМО (Испания); Харольд ТЕХАДА (Колумбия); Симоне ВЕЛАСКО (Италия); Артем ЗАХАРОВ (Казахстан); Андрей ЗЕЙЦ (Казахстан).

Состав спортивных директоров:

Александр ШЕФЕР (Казахстан), Джузеппе МАРТИНЕЛЛИ (Италия), Дмитрий ФОФОНОВ (Казахстан), Бруно ЧЕНЬЯЛТА (Италия), Сергей ЯКОВЛЕВ (Казахстан), Стефано ЗАНИНИ (Италия), Марио МАНЦОНИ (Италия).

 

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Astana Qazaqstan

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  1. Имя: Aton

    Fghk

    Сегодня, 17:21 | Регистрация: 17.08.2021

    Перекуп рулит велоспортом в кз.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:15 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: Fghk
    Перекуп рулит велоспортом в кз.
    А вот и тролль спец по Астане подтянулся. Значит все идет по плану.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 22:11 | Регистрация: 4.05.2017

    Если будут улучшены результаты не очень удачного сезона 2021, уже будет успех

     

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Комментарии

  • дрокер
    Команда Astana Qazaqstan Team ... (3)
    дрокер-Фото

    Если будут улучшены результаты не очень удачного сезона 2021, уже будет успех

     

  • flugegeheimen
    Тим Деклерк четвёртый год подр ... (4)
    flugegeheimen-Фото

    Молодцы бельгийцы, что проводят такую награду. Нация ценителей велоспорта

  • flugegeheimen
    Патрик Лефевр подтвердил, что ... (6)
    flugegeheimen-Фото

    Имхо, Якобсен больше подходит для борьбы за зеленую майку

  • flugegeheimen
    Международное агентство допинг ... (6)
    flugegeheimen-Фото

    Вот пусть всякие умники и пишут туда, а не на велолайв. Если они думают, что им есть что сказать

  • flugegeheimen
    Компания “Deceuninck” стала сп ... (17)
    flugegeheimen-Фото

    Диковатый у вас народ в магазинах. Надо приучать к хорошему. Один славный московский велоклуб организовывает субботние заезды по городам и селам московской и ленинградской областей. С питстопами в популярных сетевых магазинах. Народ реагирует позитивно, а продавцы тем более рады, что толпа из ста человек в шлемах и лайкре расхватывает подчистую прилавки с фрутонянями, бананами и безалкогольным пивом (не самые популярные товары)

  • Astanaforever
    Велокоманда Ineos Grenadiers п ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Да еще Брэдли Виггинса на подмогу Капитану Фруму нада назначить с Василием Кириенко.. Да? Согласен? Даешь пятый титул Де Франс .
  • Karmatron
    Велокоманда Ineos Grenadiers п ... (3)
    Karmatron-Фото
    Мы все, конечно, понимаем, что Вы троллите, но Фрум уже год как в Израиле, Вы в курсе?)
  • RVL
    Патрик Лефевр подтвердил, что ... (6)
    RVL-Фото

    И банды Ван арта и вандерпула за зелёнку готовы непривозить марка до финиша))

  • RVL
    Компания “Deceuninck” стала сп ... (17)
    RVL-Фото

    Согласен. Только я не парюсь...да и народ уже более прогрессивный. Т.е. я в велоформе должен думать о дяде и ограничивать свои действия? Молодежь сейчас с зелёными волосами , пирсингами в носах и ТД...плевала на дядю Ваню и тетю Валю. И правильно...это все в голове

  • reforg34
    Велокоманда Ineos Grenadiers п ... (3)
    reforg34-Фото

    Надеемся что Брейлсфорд не будет "майндгеймсы" строить, а сразу отправит капитанить Томаса на Джиро, Фрума на ТДФ. В этом случае, если будет без форс-мажоров, велики будут шансы взять 2 грандтура. Что касается Вуэльты, то по там уже по ситуации. 

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