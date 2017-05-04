Команда Astana Qazaqstan Team 2022 года представлена в Нур-Султане









В столице Казахстана городе Нур-Султан на велотреке «Сарыарка» прошла официальная презентация профессиональной велосипедной команды Мирового Тура Astana QazaqstanTeam сезона 2022 года.



В новый состав команды, которая готовится начать свой 17-й велосипедный сезон, вошли 29 гонщиков из семи стран мира (Казахстан, Италия, Колумбия, Испания, США, Беларусь, Южная Африка).



В качестве лидеров команды были представлены Алексей Луценко (Казахстан), в минувшем сезоне одержавший три победы и занявший 7-е место в общем зачете «Тур де Франс», Мигель Анхель Лопес (Колумбия), бронзовый призер «Джиро д’Италия» и «Вуэльты Испании», Винченцо Нибали (Италия), победитель всех трех Гранд-туров (двух «Джиро д’Италия» и одного «Тур де Франс» в составе команды «Астана»), и Джанни Москон (Италия), специалист по классическим гонкам, в минувшем сезоне одержавший две победы и занявший 4-е место в драматической «классике» «Париж – Рубэ».



В качестве нео-профессиональных гонщиков были представлены действующий чемпион Казахстана среди гонщиков до 23 лет Нурберген Нурлыхасым и победитель однодневной гонки «Гран Премио делла Либерационе» Микеле Гадзоли из Италии.



Детали гоночных календарей каждого из лидеров, а также всех других гонщиков будут определены в ходе подготовительного тренировочного сбора команды, который пройдет в период с 4 по 19 декабря в Испании.



Известный отечественный специалист Александр Шефер был представлен в качестве главного спортивного директора Astana Qazaqstan Team. Также, в составе спортивных директор появился итальянский специалист Марио Манцони.



Свой 17-й сезон в высшей лиге мирового велоспорта команда начинает обновленной и с новым названием, напрямую связанным с Казахстаном – Astana Qazaqstan Team.



Qazaqstan – это наиболее точное и правильное наименование Казахстана в ее английской транскрипции. Qazaqstan – это своего рода новый бренд государства на международной арене, объединяющий вековые традиции, язык, культуру и стратегию развития страны в современном мире.



«Несмотря на непростой трансферный период, нам удалось собрать сильную и амбициозную команду, с целым рядом гонщиков, которые в следующем сезоне способны повести за собой весь коллектив в борьбе за высокие достижения. Мы потеряли нескольких сильных лидеров, но, в то же самое время, обрели других высококлассных гонщиков. У команды – новое лицо, но мы остаемся все той же командой «Астана», которую хорошо знают во всем мире.

Возвращение таких гонщиков, как Винченцо Нибали, Мигель Анхель Лопес и Андрей Зейц придаст команде дополнительную спортивную устойчивость и уверенность в своих силах. Приход Джанни Москона, Джо Домбровски, Давида Де Ла Круса, Валерио Конти и других ребят поможет расширить наши интересы, поставить новые цели.

И, конечно, такой лидер как Алексей Луценко – это лицо команды, ее основа. Я очень рад видеть в нашем составе национального чемпиона среди андеров Нурбергена Нурлыхасыма, надеюсь, что у него, а также, у всех наших казахстанских гонщиков получится хороший сезон.

Помимо состава гонщиков мы укрепили и позиции состава спортивных директоров, в который вернулся сильнейший отечественный специалист Александр Шефер, а также, многие другие позиции среди персонала команды. Уверен, что команда, которую мы представили сегодня в Нур-Султане накануне тридцатилетия независимости нашей республики, в новом сезоне будет успешна и одержит много побед под новым названием Astana Qazaqstan Team», – сказал генеральный менеджер команды Александр Винокуров.



«Очень символично, что за несколько дней до большого события – тридцатилетнего юбилея независимости Казахстана, мы проводим официальную презентацию команды AstanaQazaqstan Team здесь, в столице нашей страны Нур-Султане.

Действительно, команда во многом выглядит по-новому, хотя, и очень узнаваема. Большинство ее лидеров хорошо знакомы всем болельщикам, а новые ребята известны своими успешными выступлениями в других проектах. Сплав молодости и опыта, высокая мотивация и стремление к достижению вершин – это те ингредиенты, которые должны стать залогом успеха команды в новом сезоне.

Как президент национальной федерации велоспорта я рад видеть в составе большое количество казахстанских гонщиков, приветствовать новичка Нурбергена Нурлыхасыма и нашего заслуженного гонщика Андрея Зейца! Желаю успехов всей команде в уже 17-м по счету сезоне»! – сказал Нурлан Смагуров, президент Федерации велоспорта Казахстана.



Полный состав гонщиков на сезон 2022 года выглядит следующим образом:



Леонардо БАССО (Италия); Самуэле БАТТИСТЕЛЛА (Италия); Мануэле БОАРО (Италия); Глеб БРУСЕНСКИЙ (Казахстан); Валерио КОНТИ (Италия); Стефан ДЕ БОД (Южная Африка); Давид ДЕ ЛА КРУС (Испания); Джо ДОМБРОВСКИ (США); Евгений ФЕДОРОВ (Казахстан); Фабио ФЕЛЛИНЕ (Италия); Микеле ГАДЗОЛИ (Италия); Евгений ГИДИЧ (Казахстан); Дмитрий ГРУЗДЕВ (Казахстан); Себастьян ЭНАО (Колумбия); Мигель Анхель ЛОПЕС (Колумбия); Алексей ЛУЦЕНКО (Казахстан); Давиде МАРТИНЕЛЛИ (Италия); Джанни МОСКОН (Италия); Юрий НАТАРОВ (Казахстан); Антонио НИБАЛИ (Италия); Винченцо НИБАЛИ (Италия); Нурберген НУРЛЫХАСЫМ (Казахстан); Вадим ПРОНСКИЙ (Казахстан); Александр РЯБУШЕНКО (Беларусь); Хавьер РОМО (Испания); Харольд ТЕХАДА (Колумбия); Симоне ВЕЛАСКО (Италия); Артем ЗАХАРОВ (Казахстан); Андрей ЗЕЙЦ (Казахстан).



Состав спортивных директоров:



Александр ШЕФЕР (Казахстан), Джузеппе МАРТИНЕЛЛИ (Италия), Дмитрий ФОФОНОВ (Казахстан), Бруно ЧЕНЬЯЛТА (Италия), Сергей ЯКОВЛЕВ (Казахстан), Стефано ЗАНИНИ (Италия), Марио МАНЦОНИ (Италия).

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team