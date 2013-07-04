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Джанни Москон о новом старте в карьере с велокомандой Astana Qazaqstan

Джанни Москон: «У меня ощущение нового старта»

 

 

    Джанни Москон (Gianni Moscon) в 2022 году начнёт 7-й сезон в профессиональном шоссейном велоспорте и новую главу карьеры, став велогонщиком казахстанской команды Astana Qazaqstan после шести лет выступления в британской велокоманде Ineos (Sky).

  27-летний итальянский велогонщик в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал о надеждах на предстоящие сезоны в команде Astana Qazaqstan, о межсезонье и страсти к тракторам.

 

Джанни Москон о новом старте в карьере с велокомандой Astana Qazaqstan  Джанни Москон: «У меня ощущение нового старта. В последние несколько лет я часто работал на команду, но они (Astana Qazaqstan) всё время мне говорили, что хотят видеть меня капитаном команды на классиках.

  Никогда не говорил, что последние несколько лет были потеряны. Я накопил большой опыт, пережил хорошие моменты – проехал четыре Гранд-тура, на всех мы выиграли. Знаю, что сам я побеждал не так много, но мало это или много, станет понятно в следующие сезоны.

  Бывают дни, когда теряешь удовольствие от езды на велосипеде, но в этом году я наслаждался. Думаю, в команде Astana буду чувствовать себя ещё свободнее, а с таким ощущением приходят и лучшие результаты».  

 

В конце сезона у Джанни Москона выявили проблемы с сердечным ритмом, но операцию делать не пришлось:

 

  «Мне диагностировали, что у меня происходит что-то типа короткого замыкания, я немного забеспокоился. С облегчением узнал, что это не угрожает жизни, и я могу продолжать выступать. Мне имплантировали под кожу кардиомонитор, поэтому, когда в следующий раз такое произойдёт, они поймут, где необходимо вмешательство».

 

  Джанни Москон завершил сезон, заняв 4-е место на Париж-Рубэ-2021, где атаковал в одиночку, долго удерживаясь впереди, но после прокола и падения потерял шанс подняться на подиум.

  «Я всё думал и думал о том дне, но понял, что ничего не мог бы сделать. Ничьей ошибки не было. Чаще проигрываешь гонки, чем побеждаешь на них. В финале, когда меня обошли, я был таким уставшим, что мог думать только о том, как добраться до финиша. Я надеялся, что победа Сонни Кольбрелли облегчит боль того дня. Завидую ли я ему? Очень, очень сильно.

  Винченцо (Нибали) говорил, что хотел бы дебютировать на Рубэ, чтобы мне помочь выиграть? Энцо – высший класс, один из величайших в истории. Потрясающе, что он будет со мной.

  Не знаю, почему так люблю Париж-Рубэ. Похоже на то чувство, когда тебе инстинктивно кто-то нравится. Наверное, потому что это уникальная гонка. Или потому, что она только для выносливых гонщиков.

  Меня не интересует, что пишут обо мне в соцсетях. Не чувствую себя оскорблённым. Предпочитаю оставаться с теми людьми, которых люблю, кто хорошо знает, какой я. В соцсетях я смотрю только всё о тракторах, потому что они – моя страсть».

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Теги к статье: Джанни Москон Gianni Moscon Ineos Grenadiers Astana Qazaqstan

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:26 | Регистрация: 17.05.2015

    Даже без победы, даже без подиума он - герой Париж-Рубэ 2021. И конечно же Mathieu van der Poel ...

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:28 | Регистрация: 4.07.2013

    Джанни-трактору Желаю удачи и победы на Рубэ.

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:12 | Регистрация: 30.06.2017

    Недаром ему дали погоняло ТРАКТОР. И не в том что он засветился на фото в тракторе.Он на самом деле по стилю езды прет как трактор. Астана поставит все на кон, чтобы он выиграл этот злосчастный ПР. Но...вот этот кардиостимулятор, что то навеевает на плохие мысли.. Тьфу. Тьфу.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Джанни Москон о новом старте в ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Недаром ему дали погоняло ТРАКТОР. И не в том что он засветился на фото в тракторе.Он на самом деле по стилю езды прет как трактор. Астана поставит все на кон, чтобы он выиграл этот злосчастный ПР. Но...вот этот кардиостимулятор, что то навеевает на плохие мысли.. Тьфу. Тьфу.
  • Адриен
    Яна Зель – новый главный комме ... (17)
    Адриен-Фото

    Цитата: Freejazz
      Я не выгораживаю Яну, просто мы не знаем большей части (да, всех) договоренностей, пооэтому и выводы сделать правильные не можем.
    Классная "логика" - мы всего не знаем , значит надо Я.Зель ... защитить ! И плюс неплохо бы  гнилым помидором в Астану запустить, мол, бедная Яна в ней работала в "нецивилизованных" условиях , а вот в эвропэйской Лотто она себя проявит  по полной... Только вы явно передергиваете - в смысле мы чего-то там не знаем. Именно она приложила руку к разброду в Астане, именно она стояла у истоков "реформ", именно она была инициатором увольнения Винокурова и др. Всё это - на виду. За это она и получает в здешних комментариях. Кстати, что это за "местные традиции"? Нецивилизованные ? Так это при них в Астане большинство своих побед одержал  Контадор, так это при них в Астане большинство своих побед одержал Нибали, начинали победную карьеру многие отличные гонщики. А вот когда в коллективе стал заправлять спонсор, так "умело" найденный Яной - все стало рассыпаться. Слава Богу, одумались, ПОСЛАЛИ и спонсора и Яну подальше - и команда встала на путь оздоровления, очень на это надеюсь.

  • VeloVelo
    У Геранта Томаса украли велоси ... (10)
    VeloVelo-Фото
    Ну да ))
  • VeloVelo
    Джанни Москон о новом старте в ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Джанни-трактору Желаю удачи и победы на Рубэ.

  • Адриен
    Джанни Москон о новом старте в ... (3)
    Адриен-Фото

    Даже без победы, даже без подиума он - герой Париж-Рубэ 2021. И конечно же Mathieu van der Poel ...

  • Ice
    Примож Роглич: «Соперничество ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: Геродот
    Да не возьмут его лидером на Тур.Вингегор поедет и это правильно.Молодые должны соревноваться между собой.

    Большей ереси не слышал очень давно)))

  • Earl57
    Яна Зель – новый главный комме ... (17)
    Earl57-Фото
    Там Квебека в отчаянном положении ищет спонсоров. Они готовы отдать 50% акций, лишь бы спасти команду. Но добрые люди из Канады туда не пошли. С чего бы это? Команда ведь с лицензией Мирового тура.
  • Freejazz
    Яна Зель – новый главный комме ... (17)
    Freejazz-Фото

    BikeExchange ищут спонсора - испанский фонд хотел часть отхватить - отказали, PremierTech пытался зайти - отказали. Спонсоры, конечно не очень, но и в команде вероятно что-то не так. Я не выгораживаю Яну, просто мы не знаем большей части (да, всех) договоренностей, пооэтому и выводы сделать правильные не можем.
    В Лотто она будет привлечением спонсоров заниматься, и напрямую на подготовку команды влиять не будет.
    А по поведу спонсоров - сколько тут Альпесин чистили, а с Фениксом у них альянс неплохой выходит. Наверное, дело в руководстве команды и их умении работать со спонсорами.

  • Геродот
    Примож Роглич: «Соперничество ... (8)
    Геродот-Фото

    Да не возьмут его лидером на Тур.Вингегор поедет и это правильно.Молодые должны соревноваться между собой.

  • bambuk1970
    Яна Зель – новый главный комме ... (17)
    bambuk1970-Фото

    Теперь впору переименовывать команду в Lollo Suicide. Бельгийцам надоело кататься по дорогам Европы...

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