Джанни Москон о новом старте в карьере с велокомандой Astana Qazaqstan

Джанни Москон: «У меня ощущение нового старта»

Джанни Москон (Gianni Moscon) в 2022 году начнёт 7-й сезон в профессиональном шоссейном велоспорте и новую главу карьеры, став велогонщиком казахстанской команды Astana Qazaqstan после шести лет выступления в британской велокоманде Ineos (Sky).

27-летний итальянский велогонщик в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал о надеждах на предстоящие сезоны в команде Astana Qazaqstan, о межсезонье и страсти к тракторам.

Джанни Москон: «У меня ощущение нового старта. В последние несколько лет я часто работал на команду, но они (Astana Qazaqstan) всё время мне говорили, что хотят видеть меня капитаном команды на классиках.

Никогда не говорил, что последние несколько лет были потеряны. Я накопил большой опыт, пережил хорошие моменты – проехал четыре Гранд-тура, на всех мы выиграли. Знаю, что сам я побеждал не так много, но мало это или много, станет понятно в следующие сезоны.

Бывают дни, когда теряешь удовольствие от езды на велосипеде, но в этом году я наслаждался. Думаю, в команде Astana буду чувствовать себя ещё свободнее, а с таким ощущением приходят и лучшие результаты».

В конце сезона у Джанни Москона выявили проблемы с сердечным ритмом, но операцию делать не пришлось:

«Мне диагностировали, что у меня происходит что-то типа короткого замыкания, я немного забеспокоился. С облегчением узнал, что это не угрожает жизни, и я могу продолжать выступать. Мне имплантировали под кожу кардиомонитор, поэтому, когда в следующий раз такое произойдёт, они поймут, где необходимо вмешательство».

Джанни Москон завершил сезон, заняв 4-е место на Париж-Рубэ-2021, где атаковал в одиночку, долго удерживаясь впереди, но после прокола и падения потерял шанс подняться на подиум.

«Я всё думал и думал о том дне, но понял, что ничего не мог бы сделать. Ничьей ошибки не было. Чаще проигрываешь гонки, чем побеждаешь на них. В финале, когда меня обошли, я был таким уставшим, что мог думать только о том, как добраться до финиша. Я надеялся, что победа Сонни Кольбрелли облегчит боль того дня. Завидую ли я ему? Очень, очень сильно.

Винченцо (Нибали) говорил, что хотел бы дебютировать на Рубэ, чтобы мне помочь выиграть? Энцо – высший класс, один из величайших в истории. Потрясающе, что он будет со мной.

Не знаю, почему так люблю Париж-Рубэ. Похоже на то чувство, когда тебе инстинктивно кто-то нравится. Наверное, потому что это уникальная гонка. Или потому, что она только для выносливых гонщиков.

Меня не интересует, что пишут обо мне в соцсетях. Не чувствую себя оскорблённым. Предпочитаю оставаться с теми людьми, которых люблю, кто хорошо знает, какой я. В соцсетях я смотрю только всё о тракторах, потому что они – моя страсть».