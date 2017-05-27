Джанни Москон надеется быстро разрешить проблемы с сердцем

В конце сезона 2021 года у Джанни Москона возникли проблемы с сердцем

Небольшие проблемы с сердцем омрачили завершение сезона Джанни Москона (Gianni Moscon). 27-летнему итальянскому велогонщику команды Ineos Grenadiers пришлось пройти серию тестов, чтобы выяснить, насколько серьёзными были несколько случаев нарушения сердечного ритма во время чемпионата мира во Фландрии и на итальянской классике «Коппа Сабатини».

Джанни Москон финишировал 4-м на Париж-Рубэ-2021, но затем не финишировал на двух финальных гонках сезона – классиках «Ломбардия» и «Коппа Агостони». В следующем году итальянский гонщик будет выступать в велокоманде Astana Qazaqstan.

Врач велокоманды Ineos Grenadiers Роберто Корсетти (Roberto Corsetti) в интервью La Gazzetta dello Sport сказал: «У Джанни без всяких причин при одних и тех же усилиях возникало резкое увеличение частоты сердечных сокращений. Мы без паники ищем решение проблемы. На данный момент у нас есть гипотезы, одна из которых, что это может быть такая же проблема, как у Вивиани, и ему придётся пройти процедуру аблации. Но пока что это гипотезы, когда соберём все данные, решим».

В интервью Tuttobiciweb на шоу «Bla Bla Bike» Джанни Москон сказал: «Не могу дождаться, когда найдём решение проблемы с сердцем, ритм сейчас скачет. Была пара эпизодов в гонке, где пульс подскакивал. Теперь мы должны это исправить. Операция будет неинвазивной, после неё отдохну дней 15, потом вернусь к тренировкам. С нетерпением жду следующего обследования, чтобы продолжить работу».