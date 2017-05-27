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Джанни Москон надеется быстро разрешить проблемы с сердцем

В конце сезона 2021 года у Джанни Москона возникли проблемы с сердцем

Джанни Москон надеется быстро разрешить проблемы с сердцем

 

 Небольшие проблемы с сердцем омрачили завершение сезона Джанни Москона (Gianni Moscon). 27-летнему итальянскому велогонщику команды Ineos Grenadiers пришлось пройти серию тестов, чтобы выяснить, насколько серьёзными были несколько случаев нарушения сердечного ритма во время чемпионата мира во Фландрии и на итальянской классике «Коппа Сабатини».

 

  Джанни Москон финишировал 4-м на Париж-Рубэ-2021, но затем не финишировал на двух финальных гонках сезона – классиках «Ломбардия» и «Коппа Агостони». В следующем году итальянский гонщик будет выступать в велокоманде Astana Qazaqstan.

 

  Врач велокоманды Ineos Grenadiers Роберто Корсетти (Roberto Corsetti) в интервью La Gazzetta dello Sport сказал: «У Джанни без всяких причин при одних и тех же усилиях возникало резкое увеличение частоты сердечных сокращений. Мы без паники ищем решение проблемы. На данный момент у нас есть гипотезы, одна из которых, что это может быть такая же проблема, как у Вивиани, и ему придётся пройти процедуру аблации. Но пока что это гипотезы, когда соберём все данные, решим».

 

  В интервью Tuttobiciweb на шоу «Bla Bla Bike» Джанни Москон сказал: «Не могу дождаться, когда найдём решение проблемы с сердцем, ритм сейчас скачет. Была пара эпизодов в гонке, где пульс подскакивал. Теперь мы должны это исправить. Операция будет неинвазивной, после неё отдохну дней 15, потом вернусь к тренировкам. С нетерпением жду следующего обследования, чтобы продолжить работу».

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Теги к статье: Джанни Москон Gianni Moscon Ineos Grenadiers Astana Qazaqstan

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 18:46 | Регистрация: 27.05.2017

    С таким нагрузками я вообще удивляюсь как они справляются и поголовно не у кардиолога, не люди, машины.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 20:15 | Регистрация: 30.06.2017

    Вот это будет существенной потерей для Астаны. Он один из самых серьезных подписаний наряду с Лопесом в команду на одноневные, весенние классики. В команде и так дефицит побеждающих гонщиков. Надеюсь все будет хорошо.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • VeloVelo
    Париж-Рубэ-2021. Результаты (51)
    VeloVelo-Фото

    Справедливости ради — Сонни, как минимум, 2 раза выходил на смену (на брусчатках).

    МВДП да, что-то не так просчитал, мне тоже показалось. Но, это был его дебют, все-таки. Он еще даст на Рубэ.

    У Колбрелли тоже был дебют, но, у него всё сошлось на этой гонке - опыт, форма, психология. И Удача.

  • VeloVelo
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (27)
    VeloVelo-Фото

    Ну и что получится? Будет ср...ч. Это кому-то надо?

    Пусть пишут те, кто хочет писать.

    Пусть ставят плюсы-минусы те, кто не хочет писать, но, имеет желание согласиться или не согласиться с тем или иным комментарием или постом.

    И пусть не обижаются те, кому ставят минусы.
    И пусть не возносятся те, кому ставят плюсы.

  • VeloVelo
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (27)
    VeloVelo-Фото

    Ольга, ну вы же часто пишете про него, значит, вам не совсем фиолетово. И хорошо, что пишете. Спасибо.

  • flugegeheimen
    У сборной Италии во время чемп ... (22)
    flugegeheimen-Фото
    Честно говоря, я удивлена, что велосипеды для трека стоят значительно дороже шоссеров с топовым обвесом. Та же Догма на кампе суперрекорд с овощемером, вроде бы стоит в районе 15 к. А тут 25!
  • Astanaforever
    Джанни Москон надеется быстро ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Вот это будет существенной потерей для Астаны. Он один из самых серьезных подписаний наряду с Лопесом в команду на одноневные, весенние классики. В команде и так дефицит побеждающих гонщиков. Надеюсь все будет хорошо.
  • uran
    Джанни Москон надеется быстро ... (2)
    uran-Фото
    С таким нагрузками я вообще удивляюсь как они справляются и поголовно не у кардиолога, не люди, машины.
  • nightbuster33
    Трансферные новости пелотона-2 ... (92)
    nightbuster33-Фото

    Основной состав Астаны почти укомплектован: из старых-9,пришли-13,ушли-10?,оставшихся наверное фильтруют-11,о которых ничего не известно,только появляются отдельные комментарии(слухи).Кого оставят из них,компетенция руководства.Среди них есть как со знаком-плюс,так и со знаком-минус,для полного комплектования всего состава.Так что, они находятся сейчас в незавидном состоянии,а возможно уже знают свое местоположение,о чем могут объявить в ближайшие дни.

  • ANDREW_STROGINO
    Париж-Рубэ-2021. Результаты (51)
    ANDREW_STROGINO-Фото

    У меня сложилось ощущение недальновидности в действиях ВДП. Он тянул, как будто с ним ехали не те, кто заинтересован доехать в призах, а те, кто просто прикрывает отрыв. Они вполне могли работать "на троих", но ВДП упорно был впереди и гнал. Возможно, это был его прием по "сбросу" спринтера. (А другого по отношению к спринтеру и быть не может...) А у спринтера задача - не отпустить. Это часто трактуют как "колесничание". Такое было у Канчеллары с Шаванелем на Фландрии, кажется. ФК гнал как бешеный,  Шаванель носа не мог высунуть... Короче, я не ощутил это как явное "колесничание". На Европе было аналогично. Но это сугубо личные ощущения. Все финишировавшие - герои спорта.

  • motte
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (27)
    motte-Фото

    Цитата: Earl57
    Да мне как-то фиолетово конкретно на Ремко))
    В пелотоне более чем достаточно молодых гонщиков, следить за которыми намного интереснее чем за Ремко. Мне интереснее.

    Именно! 

  • Camel
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (27)
    Camel-Фото

    Вот все-таки "интересные" индивидуумы есть на чате. )) Под интересными, содержательными и конкретными сообщениями ставят МИНУС, а туфту, бестолковость, тавтологию и безграмотность поощряют ПЛЮСОМ. Уверен, если бы минусующие были видны пользователям чата, их уменьшилось бы раза в три.

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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
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