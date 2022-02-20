Винченцо Нибали в 2022 году мечтает дебютировать на Париж-Рубэ

Винченцо Нибали: "Париж-Рубэ - гонка, которую нужно проехать хотя бы раз в жизни"

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Винченцо Нибали, который в следующем году будет выступать в казахстанской велокоманде Astana Qazaqstan, планирует впервые в карьере проехать классику – Монумент Париж-Рубэ, о чём рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport. Если это удастся, то 36-летний итальянский велогонщик внесёт в свой актив участие во всех пяти Монументах велоспорта.

Винченцо Нибали является победителем Милан-Сан-Ремо и двукратным победителем Ломбардии, призёром Льеж-Бастонь-Льеж (2012). На Туре Фландрии Нибали стартовал лишь однажды, в 2018 году, и занял на гонке 24-е место. Также в планах итальянского велогонщика участие в Джиро д’Италия.

Винченцо Нибали: «Хотел бы снова проехать Тур Фландрии. Участвовал в этой гонке только однажды, но она покорила моё сердце. Никогда не стартовал на Париж-Рубэ, может быть, настало время. Конечно, есть риск, и к этой гонке надо очень тщательно подготовиться. Но её надо проехать хотя бы раз в жизни. Тем более Москону понадобится поддержка.

На Джиро д’Италия, похоже, будут несколько этапов на Сицилии. Было бы здорово. У меня всё ещё живы эмоции после победы на Джиро Сицилии в начале октября, когда выиграл перед моими знакомыми, кузенами, друзьями детства. Было бы приятно повторить такое».

Контракт с командой Astana Qazaqstan Винченцо Нибали подписал на год, отметив в интервью, что сделал так, «чтобы не принимать будущее как должное»:

«Я просто хочу наслаждаться. Если больше не испытываешь удовольствия, значит, пора прекращать. Иногда взрослеть плохо, легче оставаться ребёнком, а я из тех, кто продолжает играть. Но мы все должны становиться взрослыми. Просто хочу прожить этот год без размышлений».