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Винченцо Нибали в 2022 году мечтает дебютировать на Париж-Рубэ

Винченцо Нибали: "Париж-Рубэ - гонка, которую нужно проехать хотя бы раз в жизни"

 

Винченцо Нибали в 2022 году мечтает дебютировать на Париж-Рубэ

Photo Credits: LaPresse

 

  Винченцо Нибали, который в следующем году будет выступать в казахстанской велокоманде Astana Qazaqstan, планирует впервые в карьере проехать классику – Монумент Париж-Рубэ, о чём рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport. Если это удастся, то 36-летний итальянский велогонщик внесёт в свой актив участие во всех пяти Монументах велоспорта.

 

 Винченцо Нибали является победителем Милан-Сан-Ремо и двукратным победителем Ломбардии, призёром Льеж-Бастонь-Льеж (2012). На Туре Фландрии Нибали стартовал лишь однажды, в 2018 году, и занял на гонке 24-е место. Также в планах итальянского велогонщика участие в Джиро д’Италия.

 

  Винченцо Нибали: «Хотел бы снова проехать Тур Фландрии. Участвовал в этой гонке только однажды, но она покорила моё сердце. Никогда не стартовал на Париж-Рубэ, может быть, настало время. Конечно, есть риск, и к этой гонке надо очень тщательно подготовиться. Но её надо проехать хотя бы раз в жизни. Тем более Москону понадобится поддержка.  

 

  На Джиро д’Италия, похоже, будут несколько этапов на Сицилии. Было бы здорово. У меня всё ещё живы эмоции после победы на Джиро Сицилии в начале октября, когда выиграл перед моими знакомыми, кузенами, друзьями детства. Было бы приятно повторить такое».

 

  Контракт с командой Astana Qazaqstan Винченцо Нибали подписал на год, отметив в интервью, что сделал так, «чтобы не принимать будущее как должное»:

 

«Я просто хочу наслаждаться. Если больше не испытываешь удовольствия, значит, пора прекращать. Иногда взрослеть плохо, легче оставаться ребёнком, а я из тех, кто продолжает играть. Но мы все должны становиться взрослыми. Просто хочу прожить этот год без размышлений».

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Astana Qazaqstan Париж-Рубэ

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Комментарии

  • VeloVelo
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (32)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: Camel
    Чаще это делается из личных предпочтений.


    В этом вы, конечно, правы. Чем больше вы кого-то задеваете, тем больше вам ставят минусов. Ставят те, кого вы лично задеваете. И ставят те, любимого гонщика которых вы обос...ли. 

    Пишите по делу, не задевайте "личность" людей и не задевайте тех, за кого они болеют.
    И минусов будет гораздо меньше. А там, глядишь, и народ, как говорится, потянется ;)

    Не уважают, как правило, тех кто:
    Не уважает себя.
    Не уважает других.
    Не держит обещаний.

    Camel, это я не лично вам. Так, чё-то взгрустнулось на сон грядущий... Завтра день тяжелый...


  • VeloVelo
    Алехандро Вальверде закончит к ... (7)
    VeloVelo-Фото
    Ребеллину еще это скажите. А то ведь он тоже не понимает ничего.
  • shekn
    Алехандро Вальверде закончит к ... (7)
    shekn-Фото
    Т.е. болельщикам нравится, самому Алехандро нравится....а вам не кажется , что вот это вот "нравится" и есть действительно стоящая причина продолжать
  • Александра
    Алехандро Вальверде закончит к ... (7)
    Александра-Фото
    Надо кому?
  • Адриен
    Алехандро Вальверде закончит к ... (7)
    Адриен-Фото

    Надо уходить вовремя. Как Канчеллара или Винокуров. Я понимаю, почитателей у Вальверде заслуженно немало, они только рады продолжению его долгой карьеры. Ему самому явно нравится продолжать. Но вот со спортивной точки зрения - на мой взгляд - напрасно. С точки зрения здоровья, безопасности - опасно. Это как в игре в рулетку или покер. Вроде как выиграл кучу денег - так остановись, судьба может повернуться спиной... В случае с Вальверде - ну что ему этот год может добавить ? Этап на Вуэльте ? Так сколько их УЖЕ у него ?

  • Kay82
    Алехандро Вальверде закончит к ... (7)
    Kay82-Фото
    100%
  • flugegeheimen
    Алехандро Вальверде закончит к ... (7)
    flugegeheimen-Фото

    Ну вот, в 2022 уйдут еще две легенды - Вальверде и Жильбер. Грустно:(

  • rude_rider
    Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (22)
    rude_rider-Фото
    Слава богу грузьева продлили..а то я испереживался.. Пора закрывать контору астана для блатных.. Плевок молодым.. Вино вино ...чтож ты делаешь..
  • nightbuster33
    Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (22)
    nightbuster33-Фото
    Доля истины в этом есть, также как и не из кого выбирать,что и подтверждает о паденим уровня подготовки велосипедистов в республике.Интузиасты остались в прошлом и сейчас доживают,вспоминая золотой век казахстанского велоспорта.Хорошо,что Алексей Лутченко есть,а так говорить больше, пока,не о ком.Надеюсь,что этого не случиться.
  • AAA
    Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (22)
    AAA-Фото
    Вы явно не понимаете о чем говорите.
    Зачем Груздеву финишировать на однодневке, если его задача помогать на первой половине гонки?
    Была поставлена задача, сделал, ушел.
    Или вам для личной гордости надо финишировать?
    Да и работает он на первой половине гонки, которую на диван, обычно, не транслируют.

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