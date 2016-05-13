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Джанни Москон был снят с классики Kuurne-Brussel-Kuurne-2020

Джанни Москон был дисквалифицирован во время гонки Kuurne-Brussel-Kuurne-2020 за неспортивное поведение

 

 

   25-летний итальянский велогонщик команды Ineos Джанни Москон был снят с классики Kuurne-Brussel-Kuurne-2020 за неспортивное поведение. Попав в большой завал за 65 км до финиша, Джанни Москон  схватил и отбросил велосипед другого гонщика, ударив при этом одного из упавших велогонщиков, который пытался подняться из канавы.  

 

Джанни Москон был снят с классики Kuurne-Brussel-Kuurne-2020

 

 

Джанни Москон был снят с классики Kuurne-Brussel-Kuurne-2020

 

 

 

 

  Это было заснято видеокамерой, и судьи гонки сразу же дисквалифицировали Джанни Москона. Когда итальянский гонщик узнал, что не может больше продолжать гонку, он сорвал свои гоночные номера и разорвал их.

 

Джанни Москон был снят с классики Kuurne-Brussel-Kuurne-2020

 

 

 

 

 

Для Джанни Москона это не первое наказание за неспортивное поведение. В 2017 году он был наказан командой Sky во время Тура Романдии, когда оскорбил гонщика команды FDJ Кевина Реза (Kevin Reza). Затем в этом же 2017 году Москон был дисквалифицирован во время чемпионата мира за то, что держался за техничку после падения.

 

В 2018 году Москон был снят с Тур де Франс и получил 5-недельную дисквалификацию за то, что ударил французского гонщика Эли Жесбера (Elie Gesbert) на 15-м этапе.

 

  После гонки спортивный директор команды Ineos Габриэль Раш (Gabriel Rasch) в интервью Cyclingnews сказал, что полностью согласен с решением судейского жюри: «Мне хотели показать видеозапись на большом экране, чтобы я смог всё рассмотреть. В машине только маленькие телевизоры и мобильные телефоны, где нельзя полностью разглядеть, что произошло. Я согласен с решением (судей), такое не должно происходить».

 

На вопрос, будет ли команда Ineos оспаривать решение судей, Раш ответил: «Нет. То, что случилось в гонке - неприемлемо».

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Теги к статье: Джанни Москон Gianni Moscon Ineos

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  1. Имя: Sergei

    Hansmer

    Вчера, 21:21 | Регистрация: 7.06.2019

    Так это хана ему может быть, уже не первый раз его снимают и потом прощают за такое поведение. Парниша одарённый но в тоже время буйный!

  2. ЧОРНЫЙ

    Вчера, 22:28 | Регистрация: 21.10.2016

    Москон — пацан балованный... Ну кинул бы велик в Буанни было бы интересно посмотреть...

  3. close2you

    Сегодня, 00:49 | Регистрация: 22.07.2017

    Цитата: ЧОРНЫЙ
    Москон — пацан балованный... Ну кинул бы велик в Буанни было бы интересно посмотреть...
    Да, по морде кубинский разрывной получит... может перестанет так делать

  4. Имя: Тот самый Даулет

    Даулет Биржевой

    Сегодня, 07:15 | Регистрация: 13.05.2016

    Эх, жалко Гривко не было рядом... он бы ему показал, где Киттели зимуют))

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Даулет Биржевой
    Джанни Москон был снят с класс ... (4)
    Даулет Биржевой-Фото
    Эх, жалко Гривко не было рядом... он бы ему показал, где Киттели зимуют))
  • EL-Fenomeno
    Kuurne - Brussel - Kuurne-2020 (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну неплохо так (финиширвать) на глазах у всех впереди всего пелотона пускай только на 3 сек. КВИКовицЫ взяли этакий реванш за невыиграш Омлупа (там было чуток интересней).

    А вот инцидент с Москоном надо бы комиси ЮСИАЙ ещё раз пересмотреть. Шо то Джанни в последнее время стал каким то неуравновешенным; может у него нелады в личной жизни (понять, простить), но так "в порыве страстей" бросать(ся) великом по комрадов по насчастью это почти непростительно.

    Цитата: motte
    Теннис. US Open. Полуфинал. Медведев – Димитров
    Это у нас, в нашем регионе...-:(

    А у нас сегодня с_утра рекламируют, что КБК в прямом эфире на Е1 в 16:15, я включаю ТВ в 16:20, а там (нежданчик) прыжки с трамплина (LIVE)

  • close2you
    Джанни Москон был снят с класс ... (4)
    close2you-Фото
    Цитата: ЧОРНЫЙ
    Москон — пацан балованный... Ну кинул бы велик в Буанни было бы интересно посмотреть...
    Да, по морде кубинский разрывной получит... может перестанет так делать
  • Earl57
    Royal Bernard Drome Classic-20 ... (5)
    Earl57-Фото
    Ну почему только Нибали? Алафилипа тоже. Не выдержал бедолага темпа, капнул за 9 км до финиша. Квики догоняли, догоняли, но так и не догнали.
  • uran
    Royal Bernard Drome Classic-20 ... (5)
    uran-Фото
    Саймон молодец, ничего не скажешь, объехал самого великого классика всех времён Нибали!
  • Earl57
    Royal Bernard Drome Classic-20 ... (5)
    Earl57-Фото
    То есть Саймон Кларк пустое место? И Баргиль тоже?
  • ЧОРНЫЙ
    Джанни Москон был снят с класс ... (4)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Москон — пацан балованный... Ну кинул бы велик в Буанни было бы интересно посмотреть...

  • rude_rider
    Royal Bernard Drome Classic-20 ... (5)
    rude_rider-Фото
    А не написали бы никто и не откоментил бы. Не будь нибали в тройке глядишь и вашего коммента не было бы. А выиграл бы так целую статью бы написали в его то старческие годы
  • Ice
    Kuurne - Brussel - Kuurne-2020 (15)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    Был обычным грегари , вынял  разовую классику...что дальше у него и  где он был до того?


    Хотя я и Ван авермата звездой не считаю.  Такой же из 20 вероятных

    Да ладно) Асгрен давным-давно выделяется своим ходом, было понятно, что классику свою возьмет, как только представится возможность.

  • Giant72
    Kuurne - Brussel - Kuurne-2020 (15)
    Giant72-Фото
    Цитата: RVL
    Был обычным грегари , вынял  разовую классику...что дальше у него и  где он был до того?


    Хотя я и Ван авермата звездой не считаю.  Такой же из 20 вероятных
    Серебряный призер тура Фландрии Чемпион тт ю23 Призер ЧЕ тт что-то не случайно это всё, да?) Дальше он сам покажет, смотрите, что у него сейчас)

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