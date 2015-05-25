Том Дюмулин принял участие в забеге и готовится к сезону 2022 года

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Том Дюмулин не исключает участие в Гранд-турах в 2022 году
Том Дюмулин восстановился после перелома запястья, из-за которого досрочно завершил сезон в начале сентября, и принял участие в 10-километровом забеге “Groene Loper” в Маастрихте. 31-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma пробежал 10 км за 32 минуты 38 секунд со средней скоростью 18,39 км/ч и занял в забеге второе место, уступив 17 секунд.
В последний раз Том Дюмулин полностью проехал Гранд-тур в 2020 – это был Тур де Франс, где он занял 7-е место. Взяв перерыв и уйдя из велоспорта на полгода из-за выгорания, Том Дюмулин вернулся в соревнования только в середине июня 2021 года.
В интервью журналу “Helden” нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma рассказал, что хочет бороться за победы в недельных гонках и не исключает участия в Гранд-турах в 2022 году.
Том Дюмулин: «Велогонщиком я стал, чтобы проявить максимум своих способностей. Борьба за результат остаётся для меня лучшей задачей. Меня не радует, когда я просто еду впереди, работая на других. Конечно, и в этом случае, даже используя 95% своих возможностей, я могу быть очень ценным для команды. Но в мои цели не вписывается пусть и хорошее, но выступление с использованием 95% своих сил. Я хочу работать на 100%. Хочу участвовать в коротких гонках, и, конечно, побеждать. Каких? Посмотрим в декабре. И, конечно, не исключаю Гранд-туры. Для меня эти гонки всё ещё очень сложные, но я знаю, что могу хорошо на них выступать.
В январе 2021 года я не мог выдержать на велосипеде и двух часов. Чувствовал себя больным, мне было плохо оставшуюся часть дня после такого выезда. Часами лежал на диване. Тело тогда со всей силы нажало на тормоза. При такой слабости никакой радости от велоспорта не получаешь. Я даже стал его ненавидеть. В январе не мог больше так продолжать, у меня не было выбора, кроме как разрубить этот узел и уйти. Мне было необходимо то время, чтобы понять, что меня беспокоило.
Те, кто меня окружал, хотели, чтобы я выдавал максимум возможного. Это не плохо, потому что я сам хотел то же самое. Они просто хотели достичь цели, окружив меня превосходными экспертами во всех областях, чтобы определить, что для меня лучше всего. Едва ли кто-то из них задумывался, что на самом деле хочу я. За меня постоянно делали выбор, поэтому я не мог показать, какое направление считаю лучшим для себя и чувствовал себя под гнётом».
В этом году у Тома Дюмулина было 19 гоночных дней, но за это время он успел стать чемпионом Нидерландов в разделке и серебряным призёром Олимпийских игр в этой же дисциплине. На финальной велогонке сезона, Туре Бенилюкса, Том Дюмулин финишировал в топ-10 общего зачёта.
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Ice
Якоб Фульсанг: "Не устал от в ... (5)
Цитата: Адриен
Вы назначаете виновных в лице конкретных спортсменов. Фульсанг же говорит о ТЕНДЕНЦИИ, об общей обстановке в пелетоне. Неужели вы считаете, что если Грунвеген с Кудусом почему-то не поедут следующий сезон, то в пелетоне что-то улучшится, все станут взаимовежливыми и взаимовнимательными?.. А не замечаете, что то, о чем говорит Фульсанг, происходит не только на соревнованиях , а в реальной жизни ? Люди тогда благожелательны и терпимы, когда они живут в обществе, то есть, когда они "связаны одной целью". А когда главная цель и мерило всего и вся - ЛИЧНЫЙ успех, тогда общество фрагментируется на отдельные "клетки", и каждая - КОНКУРЕНТ другой. И получается этакий общественный "пелетон", в котором налицо "...недостаток уважения между гонщиками, невозможно оставлять даже метр просвета ради безопасности, потому что кто-то обязательно влезет." Посмотрите на другие виды спорта - от легкой атлетики до фигурного катания. Всё то же самое - жесткость, интриги, холодный расчет, острые локти. Уж с'est la vie... А вы обвиняете несчастных Кудуса и Грунвегена...
Полностью согласен. Обвинять спринтеров в том, что они толкаются на финише как минимум глупо) Якоб о поведении в пелотоне, а Алик как всегда передернул факты, если вы не смотрели велоспорт, я вам расскажу. Спринт - это минута от силы, остальные долгие часы езда в группе и почему-то мне кажется, что Груневеген там не относится к наглецам, лезущим в каждую щель. У него немного другие цели и вперед лезть нужно только в конце. Вам бы матчасть подучить, что ли...
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SVS
Якоб Фульсанг: "Не устал от в ... (5)
Да просто мир переменился, колёса быстрее крутятся...
Молодые знать не знают, кем ты был, кто ты есть. А если и знают - так это им до фонаря. Ошибёшься, дашь просвет - тут же оттеснят.
Хорошо, что он ушёл в другую команду. Каждую новую весну надо выбирать и новую любовь. Прошлогодний календарь не годится сегодня...
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Серафим
Якоб Фульсанг: "Не устал от в ... (5)
Картинка с близкого расстояния - это только повод. Современная профессиональная видеотехника дает возможность крупных четкмх планов с большой дистанции. Если обращали внимание на съемки с вертолета, то видели, какие планы могут брать операторы, как будто вплотную к объекту.
Мотоциклисты вполне могут держаться гораздо дальше. На виражах, конечно, могут теряться на секунды, но там и безопасность важна.
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Серафим
Том Дюмулин принял участие в з ... (4)
Надо было в коньки ухолить, при таких-то данных. Эрик Хайден тоже думал стать профессиональным велогонщиком, но передумал и получился великий конькобежец и неплохой врач.
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Woterman 1980
Том Дюмулин принял участие в з ... (4)
Просто он не командный спортсмен. Он понимает, что время уходит, и хочет как можно больше выиграть гонок самому, а не работать на кого то другого, даже е сли это товарищ по команде. А учитывая его талант, то это ему вполне по силам
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Shalam s Urala
Чемпионат мира по велоспорту н ... (4)
утро, кофе, по еврику - фоном (уже ж видел) - повтор ЧМ, где Сергей бронзу взял, ну эт я так подумал. глядь - а Ростовцев то вдруг выше продолжает ехать, сначала за 2 а потом и за золото рубится - и берёт его! оказывается - ЧЕ это )))
поздравляю Чемпиона Европы!
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Адриен
Якоб Фульсанг: "Не устал от в ... (5)
Вы назначаете виновных в лице конкретных спортсменов. Фульсанг же говорит о ТЕНДЕНЦИИ, об общей обстановке в пелетоне. Неужели вы считаете, что если Грунвеген с Кудусом почему-то не поедут следующий сезон, то в пелетоне что-то улучшится, все станут взаимовежливыми и взаимовнимательными?.. А не замечаете, что то, о чем говорит Фульсанг, происходит не только на соревнованиях , а в реальной жизни ? Люди тогда благожелательны и терпимы, когда они живут в обществе, то есть, когда они "связаны одной целью". А когда главная цель и мерило всего и вся - ЛИЧНЫЙ успех, тогда общество фрагментируется на отдельные "клетки", и каждая - КОНКУРЕНТ другой. И получается этакий общественный "пелетон", в котором налицо "...недостаток уважения между гонщиками, невозможно оставлять даже метр просвета ради безопасности, потому что кто-то обязательно влезет." Посмотрите на другие виды спорта - от легкой атлетики до фигурного катания. Всё то же самое - жесткость, интриги, холодный расчет, острые локти. Уж с'est la vie... А вы обвиняете несчастных Кудуса и Грунвегена...
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Astanaforever
Якоб Фульсанг: "Не устал от в ... (5)
Только ветераны старой закалки могут рассуждать о безопасности, этики и уважении друг друга в пелотоне. Молодым же это чувство чуждо, напрочь отсутствует, таким как груневеген, кудус, и пр. самовлюбленным, бессовестным ездакам, что прут ради себя любимых, невзирая ра товарищей в пелотоне. Респект Якобу, что затронул эту непопулярную тему и успехов в следующем сезоне на весенних классиках и турах.
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SSS
Том Дюмулин принял участие в з ... (4)
А чего его беречь-то Погачара? Если он может выиграть все за 2-3 года. Пусть выиграет все и со спокойной душой уходит жить нормальной жизнью со всеми своими титулами.
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nightbuster33
Том Дюмулин принял участие в з ... (4)
Думаю,что первым звоночком начала выгорания был 20этап Вуэлты 2015года.Ничего не проходит безследно для организма.Гле-то,на задворках сознания остается след перегрузок,как физических,так и психологических,которые накапливаются и выявляются впоследствии,ввиде опустошенности и безразличия.А их(звоночков), у него было не мало. Не зря,сейчас,так берегут Погачара,регламентируя его выступления. Это еще одна тема для работы психолога и тр енеров в ходе тренеровочного процесса.
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