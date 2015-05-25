Том Дюмулин принял участие в забеге и готовится к сезону 2022 года

Том Дюмулин не исключает участие в Гранд-турах в 2022 году

Том Дюмулин восстановился после перелома запястья, из-за которого досрочно завершил сезон в начале сентября, и принял участие в 10-километровом забеге “Groene Loper” в Маастрихте. 31-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma пробежал 10 км за 32 минуты 38 секунд со средней скоростью 18,39 км/ч и занял в забеге второе место, уступив 17 секунд.

@thijszonneveld je zou een aardig lopersgroepje kunnen vormen van wielrenners. Pidcock, Yates. En Tom loopt even een 10k in Maastricht vanmiddag.. pic.twitter.com/x0N8nCyJgu — Bram Op den Camp (@bramopdencamp) November 14, 2021

В последний раз Том Дюмулин полностью проехал Гранд-тур в 2020 – это был Тур де Франс, где он занял 7-е место. Взяв перерыв и уйдя из велоспорта на полгода из-за выгорания, Том Дюмулин вернулся в соревнования только в середине июня 2021 года.

В интервью журналу “Helden” нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma рассказал, что хочет бороться за победы в недельных гонках и не исключает участия в Гранд-турах в 2022 году.

Том Дюмулин: «Велогонщиком я стал, чтобы проявить максимум своих способностей. Борьба за результат остаётся для меня лучшей задачей. Меня не радует, когда я просто еду впереди, работая на других. Конечно, и в этом случае, даже используя 95% своих возможностей, я могу быть очень ценным для команды. Но в мои цели не вписывается пусть и хорошее, но выступление с использованием 95% своих сил. Я хочу работать на 100%. Хочу участвовать в коротких гонках, и, конечно, побеждать. Каких? Посмотрим в декабре. И, конечно, не исключаю Гранд-туры. Для меня эти гонки всё ещё очень сложные, но я знаю, что могу хорошо на них выступать.

В январе 2021 года я не мог выдержать на велосипеде и двух часов. Чувствовал себя больным, мне было плохо оставшуюся часть дня после такого выезда. Часами лежал на диване. Тело тогда со всей силы нажало на тормоза. При такой слабости никакой радости от велоспорта не получаешь. Я даже стал его ненавидеть. В январе не мог больше так продолжать, у меня не было выбора, кроме как разрубить этот узел и уйти. Мне было необходимо то время, чтобы понять, что меня беспокоило.

Те, кто меня окружал, хотели, чтобы я выдавал максимум возможного. Это не плохо, потому что я сам хотел то же самое. Они просто хотели достичь цели, окружив меня превосходными экспертами во всех областях, чтобы определить, что для меня лучше всего. Едва ли кто-то из них задумывался, что на самом деле хочу я. За меня постоянно делали выбор, поэтому я не мог показать, какое направление считаю лучшим для себя и чувствовал себя под гнётом».

В этом году у Тома Дюмулина было 19 гоночных дней, но за это время он успел стать чемпионом Нидерландов в разделке и серебряным призёром Олимпийских игр в этой же дисциплине. На финальной велогонке сезона, Туре Бенилюкса, Том Дюмулин финишировал в топ-10 общего зачёта.