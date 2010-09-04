Адам Йейтс принял участие в барселонском марафоне

Адам Йейтс пробежал марафон за 2:58:43

Адам Йейтс (Adam Yates) в межсезонье принял участие в марафоне, который проводился в Барселоне. 29-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers по данным организаторов занял 584-е место из приблизительно 10 000 участников, пробежав 42,65 км за 2:58:43, но часы Адама Йейтса на фото, которое он опубликовал в своём аккаунте в Instagram показали 2:58:08. Победитель марафона пробежал дистанцию за 2:06:01.

Адам Йейтс пробежал марафон за 2:58:43

Photo © Instagram @ adamyates7

Адам Йейтс, который завершил сезон на третьей ступени подиума классики Ломбардия, написал в Instagram: "Думал, что я верен велосипеду. Пара недель на пляже – не идеальная подготовка, но я доволен с 2:58:08 здесь, на марафоне в Барселоне".

Если принимать во внимание результат организаторов, то километр Адам Йейтс пробегал за 4 минуты 11 секунд, а всю дистанцию преодолел со средней скоростью 14,3 км/ч.

Ваут ван Арт, как отметили Cyclingnews, известен своим пристрастием к бегу во время межсезонья и даже во время тренировочных сборов. Недавно Ваут ван Арт 10 миль (16,09 км) в Антверпене преодолел за 1:11:11, пробегая километр за 4 минуты 25 секунд.

Ранее в этом году Том Пидкок сообщал, что пробежал 5 км за 13:25.