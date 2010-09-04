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Адам Йейтс принял участие в барселонском марафоне

Адам Йейтс пробежал марафон за 2:58:43

 

 

  Адам Йейтс (Adam Yates) в межсезонье принял участие в марафоне, который проводился в Барселоне. 29-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers по  данным организаторов занял 584-е место из приблизительно 10 000 участников, пробежав 42,65 км за 2:58:43, но часы Адама Йейтса на фото, которое он опубликовал в своём аккаунте в Instagram показали 2:58:08. Победитель марафона пробежал дистанцию за 2:06:01.

 

 

 

Адам Йейтс пробежал марафон за 2:58:43Адам Йейтс пробежал марафон за 2:58:43

 

Photo © Instagram @ adamyates7

 

  Адам Йейтс, который завершил сезон на третьей ступени подиума классики Ломбардия, написал в Instagram: "Думал, что я верен велосипеду. Пара недель на пляже – не идеальная подготовка, но я доволен с 2:58:08 здесь, на марафоне в Барселоне".

  Если принимать во внимание результат организаторов, то километр Адам Йейтс пробегал за 4 минуты 11 секунд, а всю дистанцию преодолел со средней скоростью 14,3 км/ч.

  Ваут ван Арт, как отметили Cyclingnews, известен своим пристрастием к бегу во время межсезонья и даже во время тренировочных сборов. Недавно Ваут ван Арт 10 миль (16,09 км) в Антверпене преодолел за 1:11:11, пробегая километр за 4 минуты 25 секунд.

Ранее в этом году Том Пидкок сообщал, что пробежал 5 км за 13:25.

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Теги к статье: Адам Йейтс Adam Yates INEOS Grenadiers

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  1. RVL

    Вчера, 23:38 | Регистрация: 30.08.2012

    Вот вам и разные мышцы...!

  2. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 23:39 | Регистрация: 20.05.2021

    То,что он сделал-это основа всего его следующего сезона.Похвально!Именно здесь уместно сказать;"Главное не победа,а участие".

  3. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 00:29 | Регистрация: 8.07.2013

    То что бег - это основа велоспорта и то что большинство гонщиков хорошо себя чуствуют на длинных дистанциях ,с этим никто не спорит. А вот бегать марафон совсем не обязательно, лично я к марафону отношусь негативно. Ни чего хорошего для здоровья он не дает.

  4. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 00:29 | Регистрация: 22.05.2013

    Не дурно good

  5. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 03:42 | Регистрация: 4.09.2010

    Адам молодец, но всего одна любопытная справочка

    Юрий Трофилов стал этой осенью победителем Лондонского марафона в категории +55 с результатом 2:38:16

    можно добавить, что 20 минут Адаму привёз человек, который первый свой марафон пробежал в 50 лет

    pioneer

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Комментарии

  • Fara
    Дарио Катальдо подписал контра ... (2)
    Fara-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Надо менять Груздева на Катальдо. В придачу отдать Захарова и Мартинелли впридачу. Если это не устроит Трек Сегафредо, еще и Антонио Нибали прицепом. Ему и вещи собирать не потребуется для переезда. Классно же?)))
    Астана как настоящая Казахстанская команда состоит из родственников))
  • Shalam s Urala
    Адам Йейтс принял участие в ба ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Адам молодец, но всего одна любопытная справочка

    Юрий Трофилов стал этой осенью победителем Лондонского марафона в категории +55 с результатом 2:38:16

    можно добавить, что 20 минут Адаму привёз человек, который первый свой марафон пробежал в 50 лет

    pioneer

  • Shalam s Urala
    Питер Кеннах об уходе из велос ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: uran
    Есть как отрубить рекламу? Невозможно читать, после каждого абзаца.

    в мозиле adblockplus неплохо справляется - нет никакой рекламы. а если заглянуть в статистику adblockplus, там сообщается, что конкретно на этой странице заблокировано 7 объектов, а всего с велолайва - 189134

    не уверен, что можно на ресурсе такое писать

    простите, если неправ

  • shain
    Серхио Игита нарушил правила, ... (6)
    shain-Фото

    На видео хорошо видны различия между профи и любителями. Офигенно.

     

  • velodoctor
    Адам Йейтс принял участие в ба ... (5)
    velodoctor-Фото

    Не дурно good

  • старт-шоссе 82
    Адам Йейтс принял участие в ба ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    То что бег - это основа велоспорта и то что большинство гонщиков хорошо себя чуствуют на длинных дистанциях ,с этим никто не спорит. А вот бегать марафон совсем не обязательно, лично я к марафону отношусь негативно. Ни чего хорошего для здоровья он не дает.

  • AlpenFlow
    Серхио Игита нарушил правила, ... (6)
    AlpenFlow-Фото
    Поступок осмысленный, можно расценивать как шаг в маркетинговой программе. Ну не может профи не думать о последствиях.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ещё бы, тот "первый" настоящий горный с ~4,5км. набором высоты. Я бы ещё к тру-горным отнёс этап от Пармы до Генуи.
    Ну а вот те зубодробительные по рельефу, вот это тоже будет очень интересно. Из Сантено до Торино прям как ЛБЛ.
    Ну и заметьте, что из всех средне-горных только один (!) с финишем в гору.

    Цитата: EL-Fenomeno

    А место, т.е. порядковый номер спринтерских этапов на Джиро-2022 почему нету unknw
    Или это оглясят и покажут в последний день, 11 ноября ??

    Уже узнал что:

     - от Catania до Messina (172 км.) - это этап №5 

     - от Palmi до Scalea (192 км.) - это этап №6

  • EL-Fenomeno
    Серхио Игита нарушил правила, ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Заклеил бы скотчем лейбл и все дела.

    забыл - не успел...и не смог...или не захотел (???)

  • nightbuster33
    Адам Йейтс принял участие в ба ... (5)
    nightbuster33-Фото

    То,что он сделал-это основа всего его следующего сезона.Похвально!Именно здесь уместно сказать;"Главное не победа,а участие".

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