Майкл Вудс сошёл с Тура Страны Басков-2021 после падения на 3-м этапе

Майкл Вудс (Michael Woods) не вышел на старт 4-го этапа Тура Страны Басков-2021. 34-летний канадский велогонщик команды Israel Start-Up Nation упал на 3-м этапе. Он финишировал на 3-м этапе почти через 10 минут после победителя. Майкл Вудс получил ушиб руки и шеи, он решил сойти с гонки, чтобы не ставить под угрозу Арденнские классики.

Майкл Вудс: «Ужасно расстроен, что пришлось покинуть гонку. Я был и остаюсь в хорошей форме. Но надо смотреть более широко. Мои главные цели – Арденнские классики, не хочу ухудшить своё состояние.

Рука сильно болит, и шея тоже. Я просто подумал, что несколько рискованно продолжать гонку, ставя под угрозу Арденны. Знаю, что через несколько дней восстановлюсь и буду чувствовать себя хорошо, буду готов к Арденнам.

Мои товарищи по команде вчера хорошо мне помогали, я хотел закончить гонку ради них, но мне просто не повезло».

Майкл Вудс был призёром классик Льеж-Бастонь-Льеж-2018 и Флеш Валлонь-2020.