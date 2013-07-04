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Боб Юнгельс не стартует на Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж из-за травмы

Боб Юнгельс вынужден отказаться от старта в Арденнских классиках после падения на Амстел Голд Рэйс-2021

 

 

  Велокоманда AG2R Citroen сообщает, что Боб Юнгельс (Bob Jungels) не примет участие в оставшихся Арденнских классиках Флеш Валлонь (La Fleche Wallonne) и Льеж-Бастонь-Льеж (Liege-Bastogne-Liege) из-за "лёгкой черепно-мозговой травмы".

 

Боб Юнгельс не стартует на Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж из-за травмы

 

 

  Во время Амстел Голд Рэйс-2021 28-летний люксембургский велогонщик попал в завал за 52 км до финиша и не смог продолжить гонку. Сегодня, 19 апреля, Боб Юнгельс провёл тренировку, после которой команда AG2R Citroen решила, что он не будет стартовать на следующих классиках. Команда  сообщает, что хотя у Юнгельса нет симптомов, после тренировки стало ясно, что он не восстановился полностью.

 

  Боб Юнгельс: «Очень разочарован, потому что эти две гонки были самими важными в сезоне. Но на данный момент для меня разумнее будет не выступать на таких сложных гонках».

 

  После первых в своём календаре гонок Париж-Ницца и Вуэльта Каталонии Бобу Юнгельсу пришлось решать проблемы с болями в спине. Но падение на Амстел Голд Рэйс вновь заставляет люксембургского велогонщика, победителя Льеж-Бастонь-Льеж-2018 года,  брать паузу в соревнованиях.

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Теги к статье: Боб Юнгельс Bob Jungels AG2R Citroen

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  1. SportSpirit

    Вчера, 22:37 | Регистрация: 4.05.2019

    Напоминает историю Ники Терпстры после ухода из DQS. С поправкой на возраст. Ники, имхо, побольше авторитета и титулов накатал. 

  2. Имя: Юра

    GTX

    Вчера, 23:33 | Регистрация: 22.05.2016

    После ухода с квиков все где то пропадает

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:35 | Регистрация: 4.07.2013

    Роберту Здоровья! Очень надеюсь, что после ухода из квиков он еще пошумит как следует!

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Tour de Romandie

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Volta ao Algarve em Bicicleta

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

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Комментарии

  • VeloVelo
    Боб Юнгельс не стартует на Фле ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Роберту Здоровья! Очень надеюсь, что после ухода из квиков он еще пошумит как следует!

  • EL-Fenomeno
    Фотофиниш определил победителя ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    В Твиттере (аккаунт tecknikp @tecknikp) есть такая картинка (размытая, правда)

    И надо признать, что финишная линия в этом году на Амстеле действительно была какая то каг бэ не определённая, ну чисто визуально что, к слову, и сам Курдюков подметил в репортаже

    И подпись к ней: "The GCN freeze frames cant split them:

     - Frame#1 Van Aert in front

     - Frame#2 Pidcock in front" 

  • GTX
    Боб Юнгельс не стартует на Фле ... (3)
    GTX-Фото
    После ухода с квиков все где то пропадает
  • SportSpirit
    Боб Юнгельс не стартует на Фле ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Напоминает историю Ники Терпстры после ухода из DQS. С поправкой на возраст. Ники, имхо, побольше авторитета и титулов накатал. 

  • SportSpirit
    Тур Альп-2021. Этап 1 (6)
    SportSpirit-Фото
    Форму Sky не может вернуть никто)
  • SportSpirit
    Тур Альп-2021. Этап 1 (6)
    SportSpirit-Фото

    Сэр Дэйв имеет еще один повод объявить себя умным задним числом: +1 победа от того, кого следовало бы отчислить за неуспеваемость по поведению еще пару лет назад) 

  • Александра
    Фотофиниш определил победителя ... (17)
    Александра-Фото
    Мне кажется, что эти тысячные - ловля блох, не достойная ни спортсменов, ни соревнований такого уровня. Это же не стометровка, чтобы тысячные намерять. Понятно, что подиум на двоих подразумевает и призовые другие, но такие фотофиниши просто обесценивают работу гонщиков.
  • EL-Fenomeno
    Четыре победы Марка Кэвендиша ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Пожалуйста:
    №1 - 286 побед - Eddy Merckx
    №2 - 166 - Mario Cipollini
    №3 - 164 - Roger De Vlaeminck, Rik Van Looy
    №4 - 156 - Andre Greipel, Sean Kelly
    №5 - 153 - Alessandro Petacchi
    №6 - 151 - Francesco Moser
    №7 - 150 - Mark Cavendish

    Из действующих велогонщиков после Грайпеля и Кэва идут: А.Вальверде (128 побед) и П.Саган (118). У всех остальных меньше сотни.

  • RVL
    Фотофиниш определил победителя ... (17)
    RVL-Фото

    причем тут кусок на пределе?
    тут спринт один на один разных людей со своими кусками и своими ТАКТИКАМИ на спринт

    зы. у Ганны сейчас лучший индивидуальный кусок на 30 км по плоскачу и что? он просто привез бы условного Кэвендиша на финиш и склеил бы лапки 

    И это к тому, кто кого 9 из 10

  • motte
    Тур Альп-2021. Этап 1 (6)
    motte-Фото

    Ох ты,  "горячий" парень пелотона. 

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