Боб Юнгельс не стартует на Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж из-за травмы

Боб Юнгельс вынужден отказаться от старта в Арденнских классиках после падения на Амстел Голд Рэйс-2021

Велокоманда AG2R Citroen сообщает, что Боб Юнгельс (Bob Jungels) не примет участие в оставшихся Арденнских классиках Флеш Валлонь (La Fleche Wallonne) и Льеж-Бастонь-Льеж (Liege-Bastogne-Liege) из-за "лёгкой черепно-мозговой травмы".

Во время Амстел Голд Рэйс-2021 28-летний люксембургский велогонщик попал в завал за 52 км до финиша и не смог продолжить гонку. Сегодня, 19 апреля, Боб Юнгельс провёл тренировку, после которой команда AG2R Citroen решила, что он не будет стартовать на следующих классиках. Команда сообщает, что хотя у Юнгельса нет симптомов, после тренировки стало ясно, что он не восстановился полностью.

Боб Юнгельс: «Очень разочарован, потому что эти две гонки были самими важными в сезоне. Но на данный момент для меня разумнее будет не выступать на таких сложных гонках».

После первых в своём календаре гонок Париж-Ницца и Вуэльта Каталонии Бобу Юнгельсу пришлось решать проблемы с болями в спине. Но падение на Амстел Голд Рэйс вновь заставляет люксембургского велогонщика, победителя Льеж-Бастонь-Льеж-2018 года, брать паузу в соревнованиях.