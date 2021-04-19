UAE Team Emirates снялась с Флеш Валлонь-2021 после положительных тестов на Covid-19

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 14:44
Велокоманда UAE Team Emirates вынуждена сняться с Флеш Валлонь-2021 после положительного теста на Covid-19
Велокоманда UAE Team Emirates отказалась от участия в классике Флеш Валлонь. В пресс-релизе команды говорится, что это решение было принято после двух «положительных» тестов на Covid-19 у Диего Улисси и члена персонала команды. Два их теста перед поездкой в Бельгию были отрицательными, положительным оказался один тест после приезда в страну проведения Флеш Валлонь. И Диего Улисси, и член персонала команды, были вакцинированы от Covid-19.
После «положительного» теста оба члена команды прошли три независимых тестирования – два на антигены и один молекулярный. Они были негативными. Никаких симптомов у Диего Улисси и члена персонала команды нет.
Команда приняла решение уполномоченных лиц Бельгии и снялась с классики. Тестирование будет продолжено. Команда UAE Team Emirates нацелена стартовать на Льеж-Бастонь-Льеж-2021.
Вся команда во время тренировочного лагеря в Объединённых Арабских Эмиратах перед сезоном вакцинировалась от Covid-19.
Тадей Погачар выразил разочарование в Твиттере: «У всех нас негативные тесты, и мы не стартуем на Флеш Валлонь. Вчера был ошибочный положительный тест, после которого три теста были негативными».
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