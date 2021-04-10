Яспер Филипсен – победитель классики Scheldeprijs-2021

Яспер Филипсен обошёл в спринте на Scheldeprijs-2021 Сэма Беннетта и Марка Кэвендиша

23-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) одержал победу на классике Scheldeprijs-2021. В финальном спринте он обошёл велогонщиков команды Deceuninck-Quick Step Сэма Беннетта и Марка Кэвендиша. Это шестая победа Филипсена в карьере и первая на классической однодневной велогонке.

Снег и град, которыми пугал прогноз погоды, не нарушили 108-й выпуск классики «Скелдепрейс», но на гонку повлиял ветер и завалы. Падения гонщиков разбили пелотон на эшелоны. В итоге финишный спринт был разыгран группой из 30 гонщиков.

Команда Alpecin-Fenix в результате завала потеряла ещё одного спринтера, Тима Мерлира, но Яспер Филипсен завершил работу команды, несмотря на то, что у команды Deceuninck-Quick Step было численное преимущество в группе. Чемпион Бельгии Дрис Де Бондт (Dries De Bondt) и Йонас Рикарт (Jonas Rickaert) вывезли Яспера Филипсена по правой стороне, Сэм Беннетт воспользовался слимпстримом, сев за Филипсеном, но не смог обойти его на финише.

Яспер Филипсен (Alpecin-Fenix): «Это важная и красивая победа над топовыми спринтерами. Конечно, это одна из самых красивых однодневных гонок, на которых может победить спринтер. Я очень доволен. Хотя я не нео-про, выступаю в профессионалах уже два сезона. Будем надеяться, что придёт ещё больше побед.

Меня трудно сравнивать с Томом (Бооненом), который выиграл так много классик и гонок разного типа. На таких гонках у меня нет возможности бороться. Моя цель – сыграть роль в весенних классиках. Фокус на групповых спринтах, где у меня больше всего шансов на победу. Сегодня я доказал, что если всё складывается, то мне нечего бояться соперников. Сегодня был первый шаг. Потом посмотрим, буду ли я готов сделать следующий. Пока не знаю.

Если бы сегодня не выиграл, стыдно бы не было. Здесь так много спринтеров. Но я не нервничал. Был уверен в своих силах, потому что нога шла отлично.

Наша атака была фантастической. Мы профессионально обошли самый лучший развозящий поезд в мире. Quick-Step превосходил количеством и силой спринтеров, но мы не смотрели на них. Мы вели свой спринт. Трое из нас просто постарались не потерять друг друга.

Могло реализоваться много сценариев, бывает, что приходится резко тормозить. Мы нашли друг друга в правильный момент, смогли сделать полный развоз. Дрис вывез нас вперёд, потом Йонас провёл свою смену. Я просто положился на Йонаса. Он смог остаться хладнокровным. У него есть опыт. Это было ключом к успеху.

Мне просто пришлось доработать финальные 200 метров. Всё сработало идеально. Сегодня всё сложилось. В конце гонки нога у меня шла отлично. Были все составляющие для победы.

Команда невероятно хорошо распределяет ресурсы и гонщиков. Мы идём четвёртыми в рейтинге команд. Для проконтинентальной команды это супер. Нам не на что жаловаться. Команда просто растёт и прогрессирует на всех гонках. В начале, конечно, команда строилась под Матье. Считаю, что команда растёт. Мы на верном пути.

В начале сезона я не был на том уровне, который хотел видеть у себя. Возможно, мне был нужен Тур ОАЭ, чтобы войти в ритм, но нам пришлось сняться с гонки. После Париж-Ниццы-2021 я почувствовал, что моя форма становится лучше. Знал, что всё получится. Рад, что одержал победу, смог показать команде, что могу выигрывать.

В прошлом, возможно, спринтеры оказывались в центре внимания в более молодом возрасте, чем горняки. Сегодня есть Погачар, Эвенепул, Хирши. Многие тенденции сейчас изменились. Все должны идти своим путём. Посмотрим, буду развиваться я.

В воскресенье я стартую на Туре Турции. Эта многодневную гонку добавили в мой календарь, потому что из-за Covid-19 несколько гонок отменили. Форма в порядке, было бы жаль уже уходить на перерыв. Потом будет тренировочный сбор на высоте и несколько гонок для подготовки к Тур де Франс».

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Том Стеелс, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Первые 75 км гонки ехали очень быстро, на скорости больше 50 км/ч. У нас были гонщики в двух первых группах, а когда группы слились, мы взяли на себя ответственность. Флориан (Сенешаль) и Берт (Ван Лерберг) великолепно отработали, сделали всё, чтобы гонка закончилась общим спринтом. В итоге один гонщик оказался быстрее. У нас нет никаких сожалений, хотя мы бы предпочли победу.

Мы закрываем первую часть классиков, и можем подвести итог – это была выдающаяся кампания. Мы выиграли четыре важных однодневных гонки – все Мирового тура. Мы всегда были заметны, вишенкой на торте стала потрясающая победа на Туре Фландрии! Мы каждый раз проявляли потрясающий командных дух, ребята могут собой гордиться».

Марк Кэвендиш (Deceuninck-Quick Step): «Я очень доволен, не знаю…Победа для команды была бы более идеальным вариантом, но я уже счастлив, потому что просто принимаю здесь участие вместе Deceuninck-Quick Step.

Нам надо было начать чуть позже, а потом, когда спринтовали, наверное, развоз завершился слишком рано. Михаэлю пришлось отодвинуться назад, а другие в этом время пошли по правой стороне, потому что там был попутно-боковой ветер. Когда мы спуртовали, Сэм двинулся налево, но там закрыли просвет. Филипсен пошёл справа. Я наблюдал сзади, мне пришлось отодвинуться, чтобы дать Сэму выбраться. Думаю, у него самые сильные ноги из всех спринтеров на данный момент. Он был нашей лучшей ставкой. Поэтому я сдал назад, чтобы его пропустить, но ему не удалось доработать свой спринт».

Паскаль Акерман (Bora-hansgrohe): «Я разочарован. Нас заперли по левой стороне, хотя мы планировали ехать по правой. Я потерял колесо Руди, а в конце с того места, где начал спринт у меня не осталось шансов. Вообще-то, я набрал большую скорость на последних метрах, но её не хватило».