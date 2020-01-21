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Калеб Юэн – победитель 4 этапа Тура Даун Андер-2020

Калеб Юэн, Сэм Беннетт, Яспер Филипсен, Ричи Порт, Дэрил Импи о 4-м этапе Тура Даун Андер-2020

 

 

25-летний австралийский гонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн (Caleb Ewan) одержал вторую победу на Туре Даун Андер-2020, опередив в спринте чемпиона Ирландии, гонщика команды Deceuninck-Quick Step Сэма Беннетта и бельгийского гонщика команды UAE Team Emirates Яспера Филипсена. Сэм Беннетт открыл спринт за 175 м до финиша, но Калеб Юэн обошёл его на финальных метрах.

 

  Ричи Порт (Trek-Segafredo) сохранил майку лидера гонки, но его преимущество над Дэрилом Импи (Mitchelton-SCOTT) в общем зачёте сократилось до 3 секунд.

 

 

 Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 Photo ©Photo News/Lotto Soudal Team

 

 

   Калеб Юэн: «На подходе к финишу был очень резкий поворот, но, если честно, такие технические финиши мне нравятся. Я только сказал своему последнему развозящему Роджеру Клюге, чтобы он посадил меня на колесо Сэма Беннетта. Он всё так и сделал. За километр до финиша я немного съехал с дороги, но, к счастью, Роджер всё ещё был рядом и посадил меня на колесо. Именно так я и хотел пройти последний поворот.

 

  За весь этап я ни разу не оказывался в неприятной ситуации. Мы знали, что на равнинной части второй половины дистанции будет ветер, и моя команда всё время находилась впереди. Они отлично сегодня отработали.

 

  Завтра ещё один из тех этапов, которые могут сложиться по-разному. В прошлый раз на этом этапе я выпал на подъёмах. Надеюсь, завтра нога пойдёт лучше».

 

 Сэм Беннетт: «Мы контролировали пелотон в голове и были решительно настроены, но, к сожалению, финал оказался другим, чем было написано в роуд-буке. Когда прошли «гребень», я дал полный газ. Надо смотреть на положительную сторону – мы снова присутствовали в борьбе, наш поезд сработал даже лучше, чем в первый день. Это даёт уверенность».

 

  Яспер Филипсен: «Мы знали, что финальный поворот будет технически сложным. На финальных метрах я оказался далековато. Ещё одно место на подиуме, на этой неделе было сложно одержать победу. Команда отлично работала на меня. Завтра у нас ещё один хороший шанс добиться результата».

 

  Ричи Порт: «В такой день можно много потерять. Последние 60 км проходили лихорадочно, хорошо, что мы прошли этап без повреждений. Мы ожидали, что Дэрил будет бороться за бонусные секунды. Великолепно, что майка осталась у нас перед завтрашним этапом. Ребята отдали все силы, фантастически работали всю неделю. Нельзя победить в гонке без команды. Завтра Виктор-Харбор. Никогда не знаешь, что случится при таком ветре, но я думаю, мы на хорошей позиции».

 

  Дэрил Импи: «Мы будем бороться изо всех сил. Понимаем, что трудно будет опередить Ричи в воскресенье. Но нам нужен запас времени, чтобы выиграть общий зачёт. Будем использовать любой шанс, что и делали сегодня.

 

  К сожалению, отыграть 6 секунд не удалось, только 3. У команды Trek-Segafredo для спринтов есть Мадс Педерсен, а Яспер Филипсен боролся за спринтерскую майку, так что отыграть всё было сложно».

 

 

Результаты 4 этапа Тура Даун Андер-2020

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Lotto Soudal Тур Даун Андер Santos Tour Down Under гонка Мирового тура многодневная велогонка

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Итальянская профессиональная в ... (12)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Может, ещё ближе вернуться к корням велоспорта - оставить всего одну скорость?
    Цитата: alexmax42
    Ага, и не просто одну скорость. На фиксы всех посадить.

    тут кто-то говорил собссно про велостроительный техпрогресс? карбон там запретить, Di2 или ещё какие дисковые тормоза? или разницы не видите?

    речь о том, что типа все из себя такие суровые гладиаторы дорог вполне могут (раньше точно могли!) самоконтролем обходиться. а не увешиваться датчиками как беспомощные пациенты реанимаций

    просто попробуйте умозрительно довести до абсурда идею абсолютного контроля всех параметров "биомашины" с номером на спине. сильно вам это интересно? если да - вопросов к вам нет

  • motte
    Тур Даун Андер-2020. Этап 4 (4)
    motte-Фото

    Новоиспеченный эстонец боры шестым, красавчег!

  • Student
    Итальянская профессиональная в ... (12)
    Student-Фото
    Развели дискуссию, обычный пиарход для привлечения спонсора. Ясно как 2*2.
  • alexmax42
    Итальянская профессиональная в ... (12)
    alexmax42-Фото
    И тем не менее, одну из самых запоминающихся атак последнего времени выдал тот самый "робот на велеке" (Фрум, 19 этап Джиро-2018).
  • alexmax42
    Итальянская профессиональная в ... (12)
    alexmax42-Фото
    Ага, и не просто одну скорость. На фиксы всех посадить.
  • Mima
    Итальянская профессиональная в ... (12)
    Mima-Фото
    Цитата: Александра
    Попытки остановить прогресс обречены. Мне, конечно, тоже  нравится романтика от велоспорта больше, чем сухой расчет, но мы должны быть реалистами. Интересно, как долго продержится этот запрет?
    Прогресс необходимо использовать, включая мозги. Если идёт зацикление на цифрах, и все как стадо баранов смотрят только на цифры, но не доверяют ощущениям, вот оно и робот на велике. Пусть попробуют, от этого же сил не будет.
  • Александра
    Итальянская профессиональная в ... (12)
    Александра-Фото

    Попытки остановить прогресс обречены. Мне, конечно, тоже  нравится романтика от велоспорта больше, чем сухой расчет, но мы должны быть реалистами. Интересно, как долго продержится этот запрет?

  • Kitsune-taichou
    Итальянская профессиональная в ... (12)
    Kitsune-taichou-Фото

    началось?

  • RVL
    Итальянская профессиональная в ... (12)
    RVL-Фото

    Вчера смотрел обзор одного пульсометра. Он говорил владельцу, что по результатам собранных данных у него сегодня плохой день. Владелец напротив, чувствовал себя отлично и рвался в бой. Но с нагрузкой не справился....

    зы. палка о двух концах

  • RVL
    Тур Даун Андер-2020. Этап 3 (8)
    RVL-Фото
    привет! не надо..я уже.
    но уверен, что и сам Фрум примерно того же мнения

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