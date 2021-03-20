Классика Мирового тура "Eschborn-Frankfurt" перенесена на 19 сентября 2021 года

Классика «Эшборн-Франкфурт» перенесена с 1 мая на 19 сентября 2021 года

Немецкая классика «Эшборн-Франкфурт» (Eschborn-Frankfurt), которая с 2017 года входит в календарь велогонок Мирового тура, перенесена с 1 мая на 19 сентября 2021 года. 59-й выпуск однодневной велогонки был отменён в прошлом году из-за пандемии.

Организаторы объявили, что провести гонку 1 мая, до которого остаётся шесть недель, будет невозможно из-за запрета на крупные спортивные мероприятия, действующего в Германии. Новая дата проведения классики «Эшборн-Франкфурт» была согласована с руководством принимающих городов Эшборна и Франкфурта и одобрена Международным союзом велосипедистов (UCI). Также на 19 сентября перенесено проведение соревнования любителей - ŠKODA Velotour.

Клод Рах (Claude Rach), директор велогонки в интервью Radsport сказал: «К сожалению, в этом году 1 мая – слишком ранняя дата для проведения классики. Для таких мероприятий как «Эшборн-Франкфурт» ещё не пришло время, потому что в этот день должна пройти также любительская велогонка ŠKODA Velotour, включающая около 5000 участников. С сегодняшнего дня ровно полгода до 19 сентября. Мы уверены. Что сможем отпраздновать юбилей гонки со семи необходимыми составляющими немецкой классики.

Хочу поблагодарить представителей властей и UCI за гибкость и поддержку в поиске новой даты проведения гонки в календаре. Мы постараемся предложить профессиональным велогонщикам лучшую генеральную репетицию чемпионата мира, потому что «Эшборн-Франкфурт» должна пройти за неделю до групповой гонки чемпионата мира».

Давид Лаппартьен, президент UCI: «Я рад, что, несмотря на трудную для здравоохранения ситуацию , мы смогли найти решение для классики «Эшборн – Франкфурт», чтобы провести её в этом году. Это означает, что немецкая классика сможет вернуться в календарь Мирового тура после того, как в прошлом году была отменена из-за пандемии. Возвращение гонки – хорошая новость не только для немецкого велоспорта, но и для всех любителей велоспорта в целом. Хочу поблагодарить всех за благоприятный итог нашего сотрудничества, особенно власти городов Эшборн и Франкфурт, а также всех заинтересованных лиц профессионального шоссейного велоспорта».

Победителем классики «Эшборн-Франкфурт» 2019 года был Паскаль Акерман (Bora-hansgrohe).