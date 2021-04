1-й этап Тура Турции-2021 отменён из-за снега

Снегопад, который шёл двое суток в провинции Невшехир, заставил организаторов Тура Турции-2021 отменить 1-й этап. Велогонка категории 2. Pro должна была стартовать 11 марта. Первый этап протяжённостью 167,3 км планировалось провести от Невшехира (Nevşehir) до Ургюпа (Ürgüp), городов, расположенных в центральной части Турции.

Снегопад шёл сегодня, в субботу, 10 марта, и прогноз на 11 марта также не обещал потепления. Поэтому караван гонки направится на юго-запад Турции, в город Конья (Konya). Организаторы надеются на улучшение погоды, хотя 2-й этап должен стартовать на высоте 1000 м над уровнем моря и включает прохождение подъёмов на высоте 1480 м над уровнем моря.

Due to heavy snow, the opening stage in the @tourofturkeyTUR is cancelled.



It snowed 48 hours non-stop, covering the region of Nevsehir with centimeters of snow.



The race will now start on Monday.#tur2021 #yallaisn pic.twitter.com/Wklomoa4dG