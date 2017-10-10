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Сэм Беннетт - победитель 1 этапа Тура Турции-2017

Сэм Беннетт и Эдвард Тёнс о 1-м этапе Тура Турции-2017

 

 

  26-летний ирландский велогонщик команды BORA – hansgrohe Сэм Беннетт (Sam Bennett) стал победителем 1-го этапа Тура Турции-2017.  Этап завершился спринтом из проредившейся из-за завала группы. Но развозящий Сэма Беннета поезд команды BORA – hansgrohe избежал падения. Алексей Сарамотин и Шейн Арчбольд были последними, кто вывозил Беннетта на позицию перед спринтом.

 

  Сэм Беннетт обошёл в спринте итальянского гонщика команды Androni - Sidermec – Bottecchia Марко Бенфатто (Marco Benfatto) и бельгийского гонщика команды Trek-Segafredo Эдварда Тёнса (Edward Theuns).

 

  В завале на финальных трёх километрах дистанции пострадали Александр Порсев (GazProm–RusVelo), травмировавший правую ключицу, Диего Рубио (Caja Rural–Seguros RGA), повредивший левое колено, а также два гонщика бразильской проконтинентальной команды Soul Brasil Альфонсо Мурильо, сломавший раму велосипеда, и Сантос Кардозу.

 

Сэм Беннетт - победитель 1 этапа Тура Турции-2017

 Сэм Беннетт - победитель 1 этапа Тура Турции-2017

 Photo © Brian Hodes/VeloImages

 

 

  Сэм Беннетт: «Мы приехали с задачей побеждать на этапах и бороться за генеральную классификацию. У нас с самого старта этапа был чёткий план, хотя было тяжело, потому что команды Trek-Segafredo и UAE Team Emirates, а также другие команды были сильны. Хочу поблагодарить моих товарищей по команде за то, что мы смогли выполнить задачу на первом этапе. У таких спринтеров как Консонни и Тёнс выиграть было нелегко. Все знают, что здесь разыгрываются очки Мирового тура. в конце сезона все хотят их завоевать.

 

  Мы не ожидали, что команда Trek будет так сильна, их присутствие мы чувствовали постоянно. Моя команда сохраняла спокойствие и правильно выбрала момент. Некоторые ребята за 200 м до финиша пошли по левой стороне, и в этот момент я начал спринт. Встречный ветер осложнил задачу, за 50 м я уже чувствовал, что устал, но когда оглянулся и увидел просвет, то смог поднять руки на финише. Такое удаётся нечасто.

 

  Думаю, впереди у меня ещё остаётся два шанса. Сегодня спринт оказался труднее, чем я ожидал, на последних 30 км скорость была такой, что пришлось прикладывать все силы. Впервые был фаворитом в спринте, не ожидал, что меня будут опасаться. Чувствовал давление на финальных 2 км, но в финале всё закончилось хорошо. Для меня это был новый опыт. Сегодня я научился тому, как рассчитывать время и контролировать ситуацию.

 

  За общий зачёт в нашей команде будет бороться Грегор Мюльбергер (Gregor Mühlberger), для меня подъём будет слишком сложен. А Грегор силён и очень сильно прогрессировал в этом году. На этой гонке у него хорошие шансы. Мы будем помогать ему позже на этой неделе».

 

  Эдвард Тёнс: «Не могу быть доволен на 100%, потому что финишировал третьим там, где боролся за победу. Но команда отработала великолепно. Мы старались порвать пелотон, когда начался ветер, но это не сработало. Меня вывезли вперёд в спринте, но мой последний развозящий, наверное, поехал слишком рано. Там был встречный ветер, другие смогли выиграть в скорости, выезжая из-за спин. Думаю, в любом случае, Беннетт сегодня был сильнейшим. Он в хорошей форме, отлично проводит спринт. Что касается меня, то после Вуэльты Испании чувствую, что стал лучше справляться с подъёмами, но пока мне не хватает ускорения в спринте. Именно поэтому мы старались сегодня осложнить другим гонку на ветру. Мы сделали максимум возможного, завтра попробуем снова».

 

 

Результаты 1 этапа Тура Турции-2017

 

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Тур Турции Tour of Turkey гонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Турции-2017. Этап 1 (1)
    VeloVelo-Фото

    Опять у Велодоктора не срослось с Порсевым. Сочувствую.

  • Starch27
    Алехандро Вальверде: "Джиро д ... (6)
    Starch27-Фото

    Главное, чтобы не в ущерб Ланде

  • Sm1T
    Алехандро Вальверде: "Джиро д ... (6)
    Sm1T-Фото

    От Наиро слишком многого требовали. Раньше он стартовал на гонках с воодушевлением, он не привык сдаваться, и у него случился небольшой спад. Он морально силён, и он много выигрывал. Но требовали слишком многого. Посмотрим, сможет ли он освежиться психологически и хорошо начать сезон.

     

    это точно :)

  • error
    Gazprom – RusVelo завершит сез ... (3)
    error-Фото

    Сезон никакой для Русвело. При нормальном для «засвета» составе.

  • Yuriy 17
    Алехандро Вальверде: "Джиро д ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    Наконец-то Вальверде не поедет Тур де Франс, а стартует там, где у него есть более реальные шансы на подиум - Джиро и Вуэльта.

    С годами пришла мудрость?

     

  • Yuriy 17
    Тур Турции-2017. Маршрут (1)
    Yuriy 17-Фото

    В статье не указаны фавориты этой гонки Мирового тура.

    Кто же они?

  • EL-Fenomeno
    Алехандро Вальверде: "Джиро д ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: tim147
    ...а в качестве же главной цели следует определить ЧМ-18 - трасса явно под гонщиков его профиля!

    Полностью согласен.

    Я думаю что учитывая профиль будущего ЧМ именно на него будет главная ставка Алехандро. Тем более ГТ 3-недельные мало ли шо, а вот ЧМ хоть и в конце сезона, но там совсем другие расклады и другой немножко настрой.

    Кроме того Алекс обижен Руи Коштою на том ЧМ, когда мог стать чемпом, но не сошлись с Родригесом в "тандамной работе", вот и будет возможность этакого самореванша...последняя возможность для Вальверде

  • Earl57
    Падения велогонщиков на "Гонк ... (6)
    Earl57-Фото
    он на своем твиттере пишет, что нет ничего, кроме небольшой ранки, что ему очень повезло, учитывая скорость падения
  • svenfischer
    Падения велогонщиков на "Гонк ... (6)
    svenfischer-Фото
    А как на сайте квиков может быть информация о падении гонщика Директ-энержи? Что-то не нашёл про Камжана
  • ktilp-12
    Команда «Астана» продлила конт ... (1)
    ktilp-12-Фото

     Победы на туре Турции.

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