 Сэм Беннетт - победитель 1 этапа Тура Турции-2017

Сэм Беннетт и Эдвард Тёнс о 1-м этапе Тура Турции-2017

26-летний ирландский велогонщик команды BORA – hansgrohe Сэм Беннетт (Sam Bennett) стал победителем 1-го этапа Тура Турции-2017. Этап завершился спринтом из проредившейся из-за завала группы. Но развозящий Сэма Беннета поезд команды BORA – hansgrohe избежал падения. Алексей Сарамотин и Шейн Арчбольд были последними, кто вывозил Беннетта на позицию перед спринтом.

Сэм Беннетт обошёл в спринте итальянского гонщика команды Androni - Sidermec – Bottecchia Марко Бенфатто (Marco Benfatto) и бельгийского гонщика команды Trek-Segafredo Эдварда Тёнса (Edward Theuns).

В завале на финальных трёх километрах дистанции пострадали Александр Порсев (GazProm–RusVelo), травмировавший правую ключицу, Диего Рубио (Caja Rural–Seguros RGA), повредивший левое колено, а также два гонщика бразильской проконтинентальной команды Soul Brasil Альфонсо Мурильо, сломавший раму велосипеда, и Сантос Кардозу.

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Сэм Беннетт: «Мы приехали с задачей побеждать на этапах и бороться за генеральную классификацию. У нас с самого старта этапа был чёткий план, хотя было тяжело, потому что команды Trek-Segafredo и UAE Team Emirates, а также другие команды были сильны. Хочу поблагодарить моих товарищей по команде за то, что мы смогли выполнить задачу на первом этапе. У таких спринтеров как Консонни и Тёнс выиграть было нелегко. Все знают, что здесь разыгрываются очки Мирового тура. в конце сезона все хотят их завоевать.

Мы не ожидали, что команда Trek будет так сильна, их присутствие мы чувствовали постоянно. Моя команда сохраняла спокойствие и правильно выбрала момент. Некоторые ребята за 200 м до финиша пошли по левой стороне, и в этот момент я начал спринт. Встречный ветер осложнил задачу, за 50 м я уже чувствовал, что устал, но когда оглянулся и увидел просвет, то смог поднять руки на финише. Такое удаётся нечасто.

Думаю, впереди у меня ещё остаётся два шанса. Сегодня спринт оказался труднее, чем я ожидал, на последних 30 км скорость была такой, что пришлось прикладывать все силы. Впервые был фаворитом в спринте, не ожидал, что меня будут опасаться. Чувствовал давление на финальных 2 км, но в финале всё закончилось хорошо. Для меня это был новый опыт. Сегодня я научился тому, как рассчитывать время и контролировать ситуацию.

За общий зачёт в нашей команде будет бороться Грегор Мюльбергер (Gregor Mühlberger), для меня подъём будет слишком сложен. А Грегор силён и очень сильно прогрессировал в этом году. На этой гонке у него хорошие шансы. Мы будем помогать ему позже на этой неделе».

Эдвард Тёнс: «Не могу быть доволен на 100%, потому что финишировал третьим там, где боролся за победу. Но команда отработала великолепно. Мы старались порвать пелотон, когда начался ветер, но это не сработало. Меня вывезли вперёд в спринте, но мой последний развозящий, наверное, поехал слишком рано. Там был встречный ветер, другие смогли выиграть в скорости, выезжая из-за спин. Думаю, в любом случае, Беннетт сегодня был сильнейшим. Он в хорошей форме, отлично проводит спринт. Что касается меня, то после Вуэльты Испании чувствую, что стал лучше справляться с подъёмами, но пока мне не хватает ускорения в спринте. Именно поэтому мы старались сегодня осложнить другим гонку на ветру. Мы сделали максимум возможного, завтра попробуем снова».