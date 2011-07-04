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Петер Саган: «Доказал, что могу побеждать, даже если мне помешал Covid-19»

Петер Саган о старте на Туре Фландрии-2021 и планах на дальнейшую карьеру

 

 

  31-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган уже поднимался на высшую ступень подиума Тура Фландрии и становился призёром. Он стартует на этой классике – Монументе в 10-й раз в карьере, правда, на этот раз не в качестве главного претендента.

 

В интервью Cyclingnews Петер Саган рассказал о своей форме перед стартом Тура Фландрии-2021, а также коснулся вопроса о возможной смене команды.

 

Петер Саган: «Доказал, что могу побеждать, даже если мне помешал Covid-19»

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto 

 

  Петер Саган: «Шанс у меня есть, никогда не знаешь…Чувствую себя хорошо, но не совсем в лучшей форме. Три недели не садился на велосипед. Делаю всё, чтобы вернуться на свой лучший уровень. Но я стартую на Туре Фландрии, не проехав другие классики, поэтому сложно понять, как проведу гонку. Фландрия всегда показывает, кто в этот день был лучшим и сильнейшим, нет способа выиграть по-другому.

 

  Есть три главных претендента, плюс много других. В ряд с Ваутом ван Артом и Матье ван дер Пулом я ставлю и Алафилиппа, и у него сильная команда Deceuninck-Quick Step, что осложняет борьбу всем остальным.

 

  Я знаю, как побеждать, будучи фаворитом. Это не просто, но возможно. Каждый из них троих может победить в воскресенье. Но шансы есть у всех, в противном случае мы бы не стартовали в Бельгии. Посмотрите на Милан-Сан-Ремо, никто из большой тройки не выиграл. Это даёт мне надежду на воскресенье».

 

  На просьбу дать оценку словам генерального менеджера команды Bora-hansgrohe Ральфа Денка о продлении контракта Петер Саган ответил: «Я не знаю, говорил ли Ральф точно так, как пишут средства массовой информации. Я не читал. Иногда фразы интервью вырывают из контекста.

 

  Честно, не чувствую себя старым. Мне 31. Я не ощущаю этот возраст как осень своей карьеры. Думаю, я уже показал, что могу побеждать в гонках, даже если моей весне помешал Covid-19.

 

  Я был занят велогонками, поэтому ещё не разговаривал с Ральфом, так что вопрос о моём будущем ещё решается. В команде Bora-hansgrohe я провёл несколько великолепных лет, но если Ральф считает, что мои лучшие годы позади, это его мнение. Если он думает, что не нуждается во мне как гонщике, который приносит победы команде, то я первый постараюсь найти команду, которая во мне действительно заинтересована».

 

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe Тур Фландрии Ronde Van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Сергей

    SVS

    Вчера, 16:16 | Регистрация: 26.04.2017

    "Наш ответ Чемберлену" - это хорошо :). А если будут победы, то будет вообще великолепно. Будем болеть :)!

  2. RVL

    Вчера, 16:42 | Регистрация: 30.08.2012

    Эти двое ( Лефевр и денк) , в последнее время, что то за манерами совсем не следят.

    Какую то  словесно-мысленную усталость демонстрируют через свои изречения,  как гонщикам  так и общественности 

  3. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    Вчера, 17:26 | Регистрация: 22.05.2015

    Цитата: RVL
    Эти двое ( Лефевр и денк) , в последнее время, что то за манерами совсем не следят.
    Какую то  словесно-мысленную усталость демонстрируют через свои изречения,  как гонщикам  так и общественности 
    Потому что они деньги добывают для гонщиков и персонала. А у тех аппетиты растут, а результаты не очень. Вот и строят...

    1. RVL

      Вчера, 18:35 | Регистрация: 30.08.2012

      У кого резултаты не очень? У квиков? Петя этап взял недавно...после ковида.

      Странная добыча денег ..словоблудие пока что.
      Саган узнал что его продают со статьи велолайва)))

  4. Имя: Сергей

    BaTman

    Вчера, 20:39 | Регистрация: 8.09.2017

     Удачи Сагану, опыт есть, главное дождаться своего часа и доехать в нужной группе к финишу. 

  5. Имя: Иван

    StVano

    Вчера, 21:16 | Регистрация: 21.09.2014

    Цитата: RVL
    Саган узнал что его продают со статьи велолайва)))

    Он прочитал только коментарии к этой статье и уже выбирает другую команду...aggressive

    1. RVL

      Вчера, 21:25 | Регистрация: 30.08.2012

      Сча, выберем...пусть не отвлекается от тренировок

  6. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 22:07 | Регистрация: 4.07.2011

    Что и было сказано ране,,  Петр в седле и это главное! 

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