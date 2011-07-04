Петер Саган: «Доказал, что могу побеждать, даже если мне помешал Covid-19»

Петер Саган о старте на Туре Фландрии-2021 и планах на дальнейшую карьеру

31-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган уже поднимался на высшую ступень подиума Тура Фландрии и становился призёром. Он стартует на этой классике – Монументе в 10-й раз в карьере, правда, на этот раз не в качестве главного претендента.

В интервью Cyclingnews Петер Саган рассказал о своей форме перед стартом Тура Фландрии-2021, а также коснулся вопроса о возможной смене команды.

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Петер Саган: «Шанс у меня есть, никогда не знаешь…Чувствую себя хорошо, но не совсем в лучшей форме. Три недели не садился на велосипед. Делаю всё, чтобы вернуться на свой лучший уровень. Но я стартую на Туре Фландрии, не проехав другие классики, поэтому сложно понять, как проведу гонку. Фландрия всегда показывает, кто в этот день был лучшим и сильнейшим, нет способа выиграть по-другому.

Есть три главных претендента, плюс много других. В ряд с Ваутом ван Артом и Матье ван дер Пулом я ставлю и Алафилиппа, и у него сильная команда Deceuninck-Quick Step, что осложняет борьбу всем остальным.

Я знаю, как побеждать, будучи фаворитом. Это не просто, но возможно. Каждый из них троих может победить в воскресенье. Но шансы есть у всех, в противном случае мы бы не стартовали в Бельгии. Посмотрите на Милан-Сан-Ремо, никто из большой тройки не выиграл. Это даёт мне надежду на воскресенье».

На просьбу дать оценку словам генерального менеджера команды Bora-hansgrohe Ральфа Денка о продлении контракта Петер Саган ответил: «Я не знаю, говорил ли Ральф точно так, как пишут средства массовой информации. Я не читал. Иногда фразы интервью вырывают из контекста.

Честно, не чувствую себя старым. Мне 31. Я не ощущаю этот возраст как осень своей карьеры. Думаю, я уже показал, что могу побеждать в гонках, даже если моей весне помешал Covid-19.

Я был занят велогонками, поэтому ещё не разговаривал с Ральфом, так что вопрос о моём будущем ещё решается. В команде Bora-hansgrohe я провёл несколько великолепных лет, но если Ральф считает, что мои лучшие годы позади, это его мнение. Если он думает, что не нуждается во мне как гонщике, который приносит победы команде, то я первый постараюсь найти команду, которая во мне действительно заинтересована».