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Будущее Петера Сагана в команде Bora-hansgrohe под вопросом

Менеджер команды Bora-hansgrohe Ральф Денк о продлении контракта с Петером Саганом

 

 

  Генеральный менеджер велокоманды Bora-hansgrohe Ральф Денк (Ralph Denk) ещё не решил, на каких условиях и будет ли продлён контракт с Петером Саганом. В апреле Денк надеется завершить переговоры по поводу контракта 31-летнего словацкого велогонщика, который выступает в команде Bora-hansgrohe пятый сезон.

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

 

  В интервью Kölner Stadtanzeiger Ральф Денк рассказал, что несёт ответственность за деньги спонсоров и мечтает создать собственную звезду велоспорта.

 

  Ральф Денк: «Сейчас мы ведём переговоры с Петером, исход ещё не ясен, надеемся, что решение будет принято в апреле, но я не могу сказать, каким оно будет.

 

 Мы очень благодарны Сагану за всё, что он сделал для нас. Благодаря ему спонсоры получили огромное внимание, но у него начинается «осень» карьеры. И он – один из тех велогонщиков пелотона, которым платят больше всех.  Мы  должны взвесить, может ли себе позволить столько платить или лучше вложить деньги в молодых.

 

  Если Петер не останется в команде, у меня появится много свободных денег. Спонсоры доверяют мне, полагаются, что за те деньги, что они вкладывают в нас, я смогу собрать лучшую из возможных команду.

 

  Я был бы плохим боссом команды, если бы не хотел видеть в составе одного из пяти нынешних суперзвёзд велоспорта (Матье ван дер Пула, Ваута ван Арта, Тадея Погачара, Эгана Берналя и Жулиана Алафилиппа). Но сейчас не вижу никого из них с нами в ближайшей перспективе, потому что у них есть существующие контракты или потому, что мы не сходимся во взглядах.

 

  Возможно, мы создадим свою собственную звезду. Это было бы гораздо круче. Может. Леннард Кемна и Максимилиан Шахман – кандидаты на эту роль. Они уже потрясающе выступали, у них огромный потенциал».

 

  За время выступления в команде Bora-hansgrohe Петер Саган одержал 26 побед (в том числе этапы Тур де Франс и этап Джиро д’Италия, две зелёных майки Тур де Франс, Париж-Рубэ, Гент-Вевельгем) – 12 побед в 2017 году, 8 побед в 2018 году, 4 – в 2019 году, 1 – в 2020 году и пока одну в 2021 году.

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 19:18 | Регистрация: 4.07.2011

    На сегодня пелотон переполнен Божьими дарами, кямна или шахманн далеки от них, а воспитание молодёжи это правильно, но спонсор хочет сейчас, как правило.

    В вклокоманду иного дивизиона Пётр, конечно же, не пойдет, хотя промоушен его бизнеса всегда не прочь. 

    Пётр будет в седле ещё не год.

    Моё личное мнение.

  2. RVL

    Вчера, 19:21 | Регистрация: 30.08.2012

    Я так понимаю , его не гонят.

    Он может и в боре остаться, за меньшие деньги...

    1. Имя: Михаил

      motte

      Вчера, 19:22 | Регистрация: 4.07.2011

      Именно

  3. Имя: Мирьяна

    Mima

    Вчера, 19:38 | Регистрация: 5.05.2018

    Мне кажется, он за меньшие деньги не останется.

    1. RVL

      Вчера, 20:13 | Регистрация: 30.08.2012

      По этому и не стоит за Петю переживать.
      Золотая осень, чем плохо? )

  4. Имя: sasha

    sashaney

    Вчера, 20:11 | Регистрация: 19.09.2014

    Зачем Бора? Можно к израильтянам. Там безумный канадец платит легендам за имя их "старые" з/п.

  5. Имя: Виктор

    dyneema

    Вчера, 21:24 | Регистрация: 16.09.2020

    Раз заговорили, значит, прощай, Петро. Получает Саган много даже для Боры, которая готова купить волчью стаю оптом. Особенно с учётом результатов последних пару лет.

  6. Имя: Иван

    StVano

    Вчера, 21:38 | Регистрация: 21.09.2014

    Итервью Ральфа Денка попахивает легким цинизмом. Многие могут сказать, что это бизнес и ни чего личного, но лично у меня, после его слов, остался неприятный осадок. 26 побед за команду теперь уже не чего не стоят...

  7. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Вчера, 22:34 | Регистрация: 18.01.2010

    Цитата: StVano
    Итервью Ральфа Денка попахивает легким цинизмом. Многие могут сказать, что это бизнес и ни чего личного, но лично у меня, после его слов, остался неприятный осадок. 26 побед за команду теперь уже не чего не стоят...
    Закон бизнеса, стоит Саган, но уже не таких больших как раньше. Это не проект Астана, где гос вложения, спроса нет и все стабильно. Раз в год что то показал и кричать всем что растет молодежь (водовозов)

  8. Имя: Сергей

    error

    Вчера, 22:40 | Регистрация: 20.05.2010

    Сказано цинично, но по сути правильно... Как мы бы все не любили Петю, а доказывать деньги надо и это справедливо... Я думаю больше не докажет... возмет Рубэ и все.... это будет песня

  9. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 23:24 | Регистрация: 8.07.2013

    Не то что =попахивает легким цинизмом=, я бы сказал слишком цинично. Обычно такие = планы и хотелки = не озвучивают перед прессой.

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Вчера, 23:50 | Регистрация: 17.05.2015

      Почему "цинично"? Человек высказался, так сказать,честно раскрыл НАМ закулисную кухню. На деле же - ничего необычного, такие истории ждут всех на определенном этапе карьеры. Фрум наверняка прошел подобное, Жильбер переживает сейчас, да мало ли кто еще... Короче, я - только ЗА подобную гласность. А то держат народ за недоумков, мол, незачем знать больше положенного. И объявляют по шаблону - команда благодарна спортсмену , желает успехов, спортсмен благодарен команде, рассказывает, как ему было хорошо и комфортно и - в разные стороны. Так почему развелись, раз были друг другом довольны и прям счастливы ? Вот Денк и объяснил в случае с Саганом. Нормально.

  10. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:47 | Регистрация: 30.06.2017

    Это интервью, 100000% уход Сагана из Боры. А вот куда? Может в в Квик степ? А че? Ответка за амбиции попытки Боры поглотить квиков полностью всей командой. А если серьезно, ему нужна новая команда, как глоток свежего воздуха. Оживет как пить дай. Это же несравненный Петя, самый высокоплачиваемый гонщик мирового пелотона.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Адриен
    Будущее Петера Сагана в команд ... (13)
    Адриен-Фото
    Почему "цинично"? Человек высказался, так сказать,честно раскрыл НАМ закулисную кухню. На деле же - ничего необычного, такие истории ждут всех на определенном этапе карьеры. Фрум наверняка прошел подобное, Жильбер переживает сейчас, да мало ли кто еще... Короче, я - только ЗА подобную гласность. А то держат народ за недоумков, мол, незачем знать больше положенного. И объявляют по шаблону - команда благодарна спортсмену , желает успехов, спортсмен благодарен команде, рассказывает, как ему было хорошо и комфортно и - в разные стороны. Так почему развелись, раз были друг другом довольны и прям счастливы ? Вот Денк и объяснил в случае с Саганом. Нормально.
  • Astanaforever
    Будущее Петера Сагана в команд ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Это интервью, 100000% уход Сагана из Боры. А вот куда? Может в в Квик степ? А че? Ответка за амбиции попытки Боры поглотить квиков полностью всей командой. А если серьезно, ему нужна новая команда, как глоток свежего воздуха. Оживет как пить дай. Это же несравненный Петя, самый высокоплачиваемый гонщик мирового пелотона.
  • Astanaforever
    Положительная допинг-проба Мат ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вот и место освободилось под Русвело-Газ пром.
  • старт-шоссе 82
    Будущее Петера Сагана в команд ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото

    Не то что =попахивает легким цинизмом=, я бы сказал слишком цинично. Обычно такие = планы и хотелки = не озвучивают перед прессой.

  • sashaney
    Филипп Жильбер берёт перерыв и ... (14)
    sashaney-Фото

    Цитата: Earl57
    ... Морков загружен весь сезон. То есть он по максимуму отрабатывает весенние и осенние классики и спринтерские однодневки, а летом и зимой может спокойно заниматься треком.

    Ольга, ну как же весь сезон?
    Команду это устраивает. Самого гонщика тоже. Это то, о чём я говорил. Это важный фактор при рассмотрении возможного перехода: дадут ли тебе там нужную свободу - баланс личных и комaндных интересов.

  • error
    Будущее Петера Сагана в команд ... (13)
    error-Фото

    Сказано цинично, но по сути правильно... Как мы бы все не любили Петю, а доказывать деньги надо и это справедливо... Я думаю больше не докажет... возмет Рубэ и все.... это будет песня

  • AzaKonta
    Будущее Петера Сагана в команд ... (13)
    AzaKonta-Фото
    Цитата: StVano
    Итервью Ральфа Денка попахивает легким цинизмом. Многие могут сказать, что это бизнес и ни чего личного, но лично у меня, после его слов, остался неприятный осадок. 26 побед за команду теперь уже не чего не стоят...
    Закон бизнеса, стоит Саган, но уже не таких больших как раньше. Это не проект Астана, где гос вложения, спроса нет и все стабильно. Раз в год что то показал и кричать всем что растет молодежь (водовозов)
  • Earl57
    Филипп Жильбер берёт перерыв и ... (14)
    Earl57-Фото
    У квиков всё завязано на спринтах и классиках, поэтому Морков загружен весь сезон. В команде, где есть генеральщики, на многодневках и ГТ особой необходимости в нем нет, там часто спринтеров вообще на ГТ не берут. То есть он по максимуму отрабатывает весенние и осенние классики и спринтерские однодневки, а летом и зимой может спокойно заниматься треком.
  • SVS
    Велокульт 2021: больше, чем пр ... (1)
    SVS-Фото

    Главное для оргов - суметь всучить этому победителю розыгрыша свой format прежде, чем он сбежит :-)...

  • sashaney
    Филипп Жильбер берёт перерыв и ... (14)
    sashaney-Фото
    Конечно могут и то и другое. Но это стоит денег. Надо учитывать что, когда ты платишь Моркову з/п скажем 100к, то реально это больше, т.к. на сколько то процентов ты оплачиваешь его хобби - трэк. Но всё возможно. Спросите сумасшедшего израильского канадца

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