Будущее Петера Сагана в команде Bora-hansgrohe под вопросом

Менеджер команды Bora-hansgrohe Ральф Денк о продлении контракта с Петером Саганом

Генеральный менеджер велокоманды Bora-hansgrohe Ральф Денк (Ralph Denk) ещё не решил, на каких условиях и будет ли продлён контракт с Петером Саганом. В апреле Денк надеется завершить переговоры по поводу контракта 31-летнего словацкого велогонщика, который выступает в команде Bora-hansgrohe пятый сезон.

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В интервью Kölner Stadtanzeiger Ральф Денк рассказал, что несёт ответственность за деньги спонсоров и мечтает создать собственную звезду велоспорта.

Ральф Денк: «Сейчас мы ведём переговоры с Петером, исход ещё не ясен, надеемся, что решение будет принято в апреле, но я не могу сказать, каким оно будет.

Мы очень благодарны Сагану за всё, что он сделал для нас. Благодаря ему спонсоры получили огромное внимание, но у него начинается «осень» карьеры. И он – один из тех велогонщиков пелотона, которым платят больше всех. Мы должны взвесить, может ли себе позволить столько платить или лучше вложить деньги в молодых.

Если Петер не останется в команде, у меня появится много свободных денег. Спонсоры доверяют мне, полагаются, что за те деньги, что они вкладывают в нас, я смогу собрать лучшую из возможных команду.

Я был бы плохим боссом команды, если бы не хотел видеть в составе одного из пяти нынешних суперзвёзд велоспорта (Матье ван дер Пула, Ваута ван Арта, Тадея Погачара, Эгана Берналя и Жулиана Алафилиппа). Но сейчас не вижу никого из них с нами в ближайшей перспективе, потому что у них есть существующие контракты или потому, что мы не сходимся во взглядах.

Возможно, мы создадим свою собственную звезду. Это было бы гораздо круче. Может. Леннард Кемна и Максимилиан Шахман – кандидаты на эту роль. Они уже потрясающе выступали, у них огромный потенциал».

За время выступления в команде Bora-hansgrohe Петер Саган одержал 26 побед (в том числе этапы Тур де Франс и этап Джиро д’Италия, две зелёных майки Тур де Франс, Париж-Рубэ, Гент-Вевельгем) – 12 побед в 2017 году, 8 побед в 2018 году, 4 – в 2019 году, 1 – в 2020 году и пока одну в 2021 году.