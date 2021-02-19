Петер Саган пропустит первые бельгийские классики

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 20:43
Петер Саган не примет участие в классиках Omloop Het Nieuwsblad и Kuurne-Brussel-Kuurne-2021
Петер Саган пропустит открывающие сезон бельгийские классики Omloop Het Nieuwsblad и Kuurne-Brussel-Kuurne-2021, где не выступал с 2017 года. 31-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe вместе с братом Юраем и товарищем по команде Эриком Башкой после тренировочного лагеря был вынужден остаться на карантине на острове Гран-Канария из-за подтверждённого теста на Covid-19.
Согласно протоколу в ближайшие дни Саган должен пройти серию медицинских тестов, включая анализ крови, магнитно-резонансную томографию сердца, рентген лёгких. Если результаты всех тестов окажутся хорошими, врачи дадут Сагану разрешение вернуться к тренировкам на велосипеде.
Бельгийское издание Het Laatste Nieuws цитирует слова представителя команды Bora-hansgrohe, который сказал: «Карантин закончился. Петер хорошо себя чувствует. У него больше нет никаких симптомов. Он не примет участия в открывающем сезон классики уик-энде. По его остальной программе гонок ещё слишком рано принимать решения».
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