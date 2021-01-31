Сеп Кусс: «Трудно сказать, смогу ли бороться за Гранд-туры в будущем»

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Сеп Кусс о прогрессе и шансе попробовать себя в роли капитана на недельных велогонках
26-летний уроженец штата Колорадо (США), Сепп Кусс получит возможность проявить себя в качестве лидера на некоторых недельных велогонках и, возможно, на Вуэльте Испании в 2021 году.
В 2020 году Кусс проявил себя как один из сильнейших доместиков на Тур де Франс и Вуэльте Испании, где помогал капитану команды Приможу Рогличу. Также Сепп Кусс принёс команде Jumbo-Visma победу на этапе Критериума Дофине.
Во время пресс-конференции в тренировочном лагере команды американский велогонщик сказал, что проверяет границы своих возможностей и удивляет сам себя. Первый шанс попробовать себя в качестве капитана команды, возможно, представится Сеппу Куссу на Вуэльте Каталонии-2021 (22 - 28 марта).
Сепп Кусс: «Будем надеяться, что Вуэльта Каталонии, подходящая мне гонка. Там много подъёмов на высоте. Будет разделка, но зимой я работал над этой дисциплиной. Надеюсь, что есть прогресс. Мне не важно, быть капитаном или сокапитаном, пока у меня есть возможность хотя бы попробовать себя, и сделать это спокойно.
Вуэльту Испании жду с нетерпением. Она мне подходит и очень нравится. Как сокапитан? Думаю, да, но она в конце сезона, посмотрим, что случится. В составе всегда бывают изменения, надо проверить, в какой форме я закончу Тур де Франс. Но радует, когда есть такая цель как Вуэльта.
Трудно сказать, буду ли я генеральщиком на Гранд-туры. Конечно, эти гонки мне нравятся, но если быть реалистом, мне предстоит много работы, чтобы у меня получилось бороться за Гранд-туры. Надо двигаться постепенно. Посмотрим, как пойдут дела на недельных гонках, смогу ли я остаться спокойным или почувствую давление.
По сравнению с первым годом в Мировом туре чувствую себя по-другому. Стал более уверен в себе, в том, что смогу удержаться с некоторыми лучшими велогонщиками. Я всё ещё не определился, каким типом гонщика являюсь. Когда начинал карьеру, не думал, чего хочу добиться в велоспорте».
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sashaney
Дилан Груневеген рассказал об ... (13)
Александр, глазами пожалуйста пользуйтесь по назначению. Где я написал про спринт? Я написал про джентельменство. Его становится меньше. В спринте в том числе. Спринт - это не отдельный вид спорта и не сферический конь в вакуме. В нём всё в тех же пропорциях, как и во всём остальном. Только происходит быстрее, не надо ждать часами, чтобы увидеть отсутствие хороших манер.
Да, и если "нет в голове ни позитива, ни негатива, только гигантское усилие", то это стрельнет. Рано или поздно. А голове должен быть мозг. Работающий мозг. А не функция отдачи комад ногам:"shut up legs".
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RVL
Дилан Груневеген рассказал об ... (13)
Цитата: Zhanzhak
А Европа при том, что ее ценности слишком преувеличены.
просто вы не о тех ценностях видимо...пены везде предостаточно. важно отделять зерна от плевел.
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RVL
Дилан Груневеген рассказал об ... (13)
странно, что вы некий единичный случай , естественно дикий, распространяете на часть общества, в котором не живете даже географически.
помните чикатило? и какие выводы сделать должна мать двоих детей из брюсселя о территории где обитал этот персонаж?
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tds
Боб Юнгельс: «Сфокусируюсь на ... (8)
Цитата: Ice
Цитата: tds
Пошол по стопам Ники Терпсты.
Терпстра ушел в откровенно слабую проконти, а Юнгельс в сильную команду с неплохим подбором гонцов. Так о любом переходе можно сказать, что по стопам Терпстры)
В какую сильную? Там пенсионер Авермат, когда был в СССР тоже говорил, что закидаем шапками с Трентином, а Нассен все время где-то рядом, но увы. В квиках им давали шанс (Терспта и Юнгелсь) побеждать.
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Zhanzhak
Дилан Груневеген рассказал об ... (13)
Я не совсем поняла ваш комментарий.
Но, попробую ответить.
Я как раз таки на своём месте, и никуда не собираюсь.
Я писала об обществе в целом, по-моему понятно написала.
Вы меня простите, но для меня дико получать такие приветствия, я мама 2 детей так что, понимаете. И это не «...и что?» Да и не за что мне слать подобное. Странно, что вы рассматриваете это как частный случай и вполне спокойно так рассуждаете. Когда, подобное стало нормой, что бы такие деяния вдруг стали «частным случаем» в современном обществе? Вопрос в том, что вообще с людьми стало? Я понимаю, что вы не оправдываете этого поступка, но все же? Это же дикость! А Европа при том, что ее ценности слишком преувеличены. Я это имела в виду. Там живут такие же люди, дичь творящую, и преступления совершающие, в чем ценность их общества? Это вопрос скорее не к ним, а к нам, в широком смысле.
Полемику на велосипедном паблике разводить не хочу, я выразила лишь своё негодование подобным поступкам, которые творят люди.
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RVL
Вуэльта Мурсии-2021 перенесена ... (2)
Карантин и «Катюша». Как российские велогонщики будут выступать на Играх в Токио?
https://velolive.com/velo_news/20466-karantin-i-katyusha-kak-rossiyskie-velogon
schiki-budut-vystupat-na-igrah-v-tokio.html
решил подбодрить тему про мурсию, так же как тема ОИ и ТДФ подбодрилась темой про фанбэт и катюшу. или наоборот.
ну а почему не обсудить то?
у меня прямые комменты отключены к теме где про российских велогонщиков вообще ни слова))) но к новому гимну приплетен эвенпул и фавбэт.
рекламная интеграция-ну пусть так...норм...жить нужно всем. только ремко с таким кэфом -странная ставка. с учетом что он даже еще в седло не особо планирует садиться.
что хотел сказать автор статьи? накомячил новостей событий в кучу.
по гимну печально конечно, что некие господа воюют до сих пор с кем то у себя в головах...облажавшись на допинге по полной.
почему не выпустить людей на ОИ под условный "дельтаплан" В.Леонтьева...)))
ах , да..это же про дельтапланеристов...какие тут велосипедисты..)))
а выходила на берег катюша, типа велосипедисты)))
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RVL
Дилан Груневеген рассказал об ... (13)
получается вас видно здесь не должно быть? или вы по ту сторону?
любому,и мне и вам могут прислать ту же веревку...и что? причем здесь Европа? это частнвый случай, требующий полицейского расследования
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Zhanzhak
Дилан Груневеген рассказал об ... (13)
Потому что (современные) люди в принципе (на сегодняшний день) так устроены! Хороших людей не видно, (хочется верить в то, что их большинство!), они не лезут в кадр и не хвастаются своими праведными делами, а людей с плохим воспитанием и отсутствием такового или не знающих о САМОвоспитании ничего- становится просто угрожающее количество! Ненависть, нацизм, экстремизм, шовинизм, терроризм - вот реалии наших дней сейчас! С чего будет формироваться здоровое общество? Вдумайтесь: прислали веревку, для того что бы он повесил на ней своего ребёнка! И это (мать её ) Европа! Европейцы! Все рвутся туда, европейцы -пример для подражания! Толерантная Европа! Да в африканских деревнях далеких от цивилизации, человеколюбия гораздо больше, чем в Европе , да и у нас тоже, что уж там!
Мы это обсуждали здесь, но я повторюсь, простите: они осознано идут в этот травмоопасный вид спорта, значит соглашаются и принимают все последствия! Но, ни кто из гонцов не садится в седло, что бы не доехать!
Рада, что Якобсен выжил и поправляется, но и Дилана мне по человечески жаль!
Имхо
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EL-Fenomeno
Дилан Груневеген рассказал об ... (13)
Вот так можно сломать жизнь человеку раз и навсегда; достать все его чувства и страхи, затравить до потери ощущения "пространства" и времени так сказать.
А казалось бы толерантная Европа. Ну провинился человек, серьёзно, никто не спорит. Наказали...да он сам себя этим инцидентом наказал. Нет, оказывается некоторым людям мало этого. Нужно задавить ментально, психологически, морально во всех аспектах и на всех уровнях. Чё ему в тюрьму теперь чтобы успоколись? Или послать всех и совершить суицид!
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