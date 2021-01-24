Ваут ван Арт продлил контракт с велокомандой Jumbo-Visma на 3 года

Ваут ван Арт продолжит выступать в велокоманде Jumbo-Visma до конца 2024 года

Ваут ван Арт (Wout van Aert) продлил контракт с велокомандой Jumbo-Visma на три года. Нынешний контракт 26-летнего бельгийского велогонщика действовал до конца 2021 года, теперь Ваут ван Арт останется в команде до конца 2024 года.

Ваут ван Арт пришёл в команду Jumbo-Visma в 2019 году, за это время принёс команде 10 побед, в том числе выиграл три этапа Тур де Франс, одержал победу на классике Монументе Милан-Сан-Ремо.

Ваут ван Арт: «И после ’21 года я с гордостью продолжу выступать в команде Jumbo-Visma. Очень этому рад. Я хотел продлить контракт, потому что в этой велокоманде стал выступать намного лучше. Думаю, все видели, что за последние годы я как велогонщик сделал огромный шаг вперёд. Когда мне необходимо, я всегда в форме. Я многим обязан команде за возможность работать и двигаться к моим целям.

Мне не пришлось долго думать перед тем, как продлить контракт. Я этого хотел. Конечно, в расчёт идут и другие стороны, поэтому понадобилось время. Но обе стороны были согласны, я был уверен, что всё пройдёт хорошо. Очень счастлив, что смогу и дальше бороться за успехи в этой знакомой обстановке. Мне здесь очень хорошо. Прошлые годы доказали, что в этой команде я могу полностью раскрыть свои способности.

Нет необходимости объяснять, что многие команды мною интересовались, но я никогда не вёл переговоры ни с одной командой. Моей целью было продление контракта здесь. Мы стали лучшей командой в мире. Лучше остаться здесь, и рад, что мне это удалось. Теперь могу говорить об этом с облегчением».

Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «Ваут – один из гонщиков, которые являются звёздами велоспорта. Сейчас он номер три в мире. Нам было важно удержать его. Другие команды могли интересоваться Ваутом, но он с самого начала хотел подписать контракт с нами. Мы помогли ему в развитии, поэтому он хочет остаться. Мы быстро поняли желания друг друга. Время потребовалось на оформление деталей. Я рад, что мы смогли сохранить его в команде».

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Для всей нашей команды и спонсоров это превосходная новость. Ваут превратился в «законодателя моды» в велоспорте. Я бы сказал, что он звезда. Он делает велоспорт более интересным для зрителей. Замечательно, что он – велогонщик команды Jumbo-Visma, что продолжит выступать в жёлто-чёрных цветах следующие несколько лет. Мы очень этим гордимся.

Мы также благодарны ему за доверие, что он выбрал нас, а также благодарны нашим партнёрам, которые сделали это возможным. Для нас, тренеров, великолепно работать с такой личностью и таким велогонщиком.

Наша команда продолжает развиваться. Это касается и состава вокруг Ваута на весенних классиках. Думаю, анализ выступлений прошлого года показал, что поддержки ему было недостаточно. Мы над этим работаем. В ближайшие годы станем сильнее в этой области, чтобы обеспечить Вауту всю необходимую поддержку».