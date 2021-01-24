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Ваут ван Арт продлил контракт с велокомандой Jumbo-Visma на 3 года

Ваут ван Арт продолжит выступать в велокоманде Jumbo-Visma до конца 2024 года

 

 

  Ваут ван Арт (Wout van Aert) продлил контракт с велокомандой Jumbo-Visma на три года. Нынешний контракт 26-летнего бельгийского велогонщика действовал до конца 2021 года, теперь Ваут ван Арт останется в команде до конца 2024 года.

 

  Ваут ван Арт пришёл в команду Jumbo-Visma в 2019 году, за это время принёс команде 10 побед, в том числе выиграл три этапа Тур де Франс, одержал победу на классике Монументе Милан-Сан-Ремо.

 

Ваут ван Арт продлил контракт с велокомандой Jumbo-Visma на 3 года

 

 

  Ваут ван Арт: «И после ’21 года я с гордостью продолжу выступать  в команде Jumbo-Visma. Очень этому рад. Я хотел продлить контракт, потому что в этой велокоманде стал выступать намного лучше. Думаю, все видели, что за последние годы я как велогонщик сделал огромный шаг вперёд. Когда мне необходимо, я всегда в форме. Я многим обязан команде за возможность работать и двигаться к моим целям.

 

  Мне не пришлось долго думать перед тем, как продлить контракт. Я этого хотел. Конечно, в расчёт идут и другие стороны, поэтому понадобилось время. Но обе стороны были согласны, я был уверен, что всё пройдёт хорошо. Очень счастлив, что смогу и дальше бороться за успехи в этой знакомой обстановке. Мне здесь очень хорошо. Прошлые годы доказали, что в этой команде я могу полностью раскрыть свои способности.

 

  Нет необходимости объяснять, что многие команды мною интересовались, но я никогда не вёл переговоры ни с одной командой. Моей целью было продление контракта здесь. Мы стали лучшей командой в мире. Лучше остаться здесь, и рад, что мне это удалось. Теперь могу говорить об этом с облегчением».

 

  Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «Ваут – один из гонщиков, которые являются звёздами велоспорта. Сейчас он номер три в мире. Нам было важно удержать его. Другие команды могли интересоваться Ваутом, но он с самого начала хотел подписать контракт с нами. Мы помогли ему в развитии, поэтому он хочет остаться. Мы быстро поняли желания друг друга. Время потребовалось на оформление деталей. Я рад, что мы смогли сохранить его в команде».

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Для всей нашей команды и спонсоров это превосходная новость. Ваут превратился в «законодателя моды» в велоспорте. Я бы сказал, что он звезда. Он делает велоспорт более интересным для зрителей. Замечательно, что он – велогонщик команды Jumbo-Visma, что продолжит выступать в жёлто-чёрных цветах следующие несколько лет. Мы очень этим гордимся.

 

  Мы также благодарны ему за доверие, что он выбрал нас, а также благодарны нашим партнёрам, которые сделали это возможным. Для нас, тренеров, великолепно работать с такой личностью и таким велогонщиком.

 

  Наша команда продолжает развиваться. Это касается и состава вокруг Ваута на весенних классиках. Думаю, анализ выступлений прошлого года показал, что поддержки ему было недостаточно. Мы над этим работаем.  В ближайшие годы станем сильнее в этой области, чтобы обеспечить Вауту всю необходимую поддержку».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

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Комментарии

  • RVL
    Жулиан Алафилипп начнёт сезон ... (3)
    RVL-Фото

    Также надеюсь, что удержу форму до Льеж-Бастонь-Льеж

    точит червячок)))

  • RVL
    Вилко Келдерман и Андреас Шилл ... (6)
    RVL-Фото
    я глазами на фотку смотрю,
    а то что глазами прочитал, думаю могло быть гораздо хуже
  • EL-Fenomeno
    Элиа Вивиани пройдёт кардиолог ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Сначала Улисси, теперь Вивиани, кто следующий..?(

    Берегите сердце, дамы и господа, оно у вас одно, а работает то как "за всех" 

  • AvA
    Тадей Погачар: "Буду бороться ... (26)
    AvA-Фото
    Гонка - Vuelta al Tachira en Bicicleta категории 2.2
    Вторым по четвёртого этапа идёт 27-летний венесуэлец Campos Roniel из Atletico Venezuela, третьим - 28-летний колумбиец Vargas Walter из Medellin.
    По вашему, это значимые достижения уровня WT??
  • flugegeheimen
    Жулиан Алафилипп начнёт сезон ... (3)
    flugegeheimen-Фото
    Отличный календарь
  • Ice
    Жулиан Алафилипп начнёт сезон ... (3)
    Ice-Фото

    Нормально еще восстанавливается. Так долбанулся об асфальт, а в апреле уже гоняться собирается. Лишь бы все пошло как нужно и с восстановлением не возникло проблем. Беж Алафилиппа намного скучнее все)

  • Tamri
    Вилко Келдерман и Андреас Шилл ... (6)
    Tamri-Фото

    Цитата: RVL
    Но я смотрю , парни в целом довольны и особо без обид на ситуацию.))
    Несмотря ни на что

    Вы глазами читаете? «Не знаю, смогу ли вернуться в велогонки» - это в целом довольны?

  • Earl57
    Тадей Погачар: "Буду бороться ... (26)
    Earl57-Фото

    На ГТ и волдтуровские гонки его с континентальной командой не пускают, а так бы поехал и был бы не последним.

    В прошлом году на Сан-Хуане был третьим в генерале, уступив Ремко 1 минуту и Ганне 30 сек. Брендона Макналти опередил на 20 сек.

    В 2019 от Алафилипа отстал на 20 сек, столько же привез Карапасу, и 30 сек привез Кинтане... 

  • RVL
    Тадей Погачар: "Буду бороться ... (26)
    RVL-Фото

    умеете вы интригу закрутить..
    ну раз старик не прокатил..
    малыш оскар?



    нормальное прозвище для чемпиона

  • Ice
    Элиа Вивиани пройдёт кардиолог ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Адриен
    Занимайся физкультурой - для укрепления здоровья. Для его подрыва иди в профессиональные спортсмены...

    Сто процентов) 

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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
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