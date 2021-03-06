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Жулиан Алафилипп – победитель 2 этапа Тиррено-Адриатико-2021

Жулиан Алафилипп и Ваут ван Арт о 2-м этапе Тиррено-Адриатико-2021

 

 

  Чемпион мира Жулиан Алафилипп одержал первую в этом сезоне победу. 28-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step атаковал за 200 м на финишном подъёме 2-го этапа Тиррено-Адриатико-2021 и взял победу, опередив Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix) и Ваута ван Арта (Jumbo-Visma).

 

  За 25 км до финиша атаковали 22-летний португальский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step  Жуан  Алмейда (João Almeida), 23-летний российский велогонщик команды Ineos Grenadiers Павел Сиваков, 31-летний испанский велогонщик команды Bahrain – Victorious Микель Ланда и победитель Тиррено-Адриатико прошлого года, 28-летний британский велогонщик команды Bike Exchange Саймон Йейтc. Когда пелотон приблизился к беглецам, Жуан Алмейда атаковал за 1,7 км до финиша, а затем ускорился на финальном километре. Но атаки из пелотона на оставили ему шансов. После ускорения Геранта Томаса (Ineos Grenadiers)  Жулиан Алафилипп, которого к финишу развезли Каспер Аскрен и Зденек Штыбар, атаковал за 200 метров и одержал победу на этапе.

 

Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma), финишировавший третьим, сохранил майку лидера «Гонки двух морей».

 

Жулиан Алафилипп – победитель 2 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Жулиан Алафилипп – победитель 2 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Жулиан Алафилипп – победитель 2 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

 

  Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step): «У нас была идеальная ситуация – Жуан находился в отрыве, что позволило мне сконцентрироваться, чтобы удерживать свою позицию. Когда после ускорения Томаса стало понятно, что его догонят, я атаковал и выложился полностью, прошёл на максимуме до финиша. Эта первая победа в сзеоне принесла мне облегчение. Победить в радужной майке всегда сложно. Потрясающе, что выиграл в ней на этой гонке.

 

  Не смог бы победить без команды. Огромное спасибо ребятам. Каспер и Зденек позаботились обо мне на подъёме, а атака Жуана облегчила нам финал. День был тяжёлым, но команда отработала невероятно. Я не мог бы больше радоваться итогу этапа, значимость победы в том, что одержал её в той же стране, где выиграл эту прекрасную майку».

 

Жулиан Алафилипп – победитель 2 этапа Тиррено-Адриатико-2021

Жулиан Алафилипп – победитель 2 этапа Тиррено-Адриатико-2021

Жулиан Алафилипп – победитель 2 этапа Тиррено-Адриатико-2021

Жулиан Алафилипп – победитель 2 этапа Тиррено-Адриатико-2021

Жулиан Алафилипп – победитель 2 этапа Тиррено-Адриатико-2021

Жулиан Алафилипп – победитель 2 этапа Тиррено-Адриатико-2021

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

 

  Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step): «В финальной части этапа атаковали многие, мы решили присоединиться к ним, чтобы команда была в более выгодной позиции на финальном подъёме. За два километра до финиша я сбросил остальных, но понимал, что у меня мало шансов. От пелотона меня отделяли всего несколько секунд. За 300 м до финиша пелотон приближался с совсем другой скоростью, для меня всё было кончено. Я рад, что Жулиан взял победу, потому что, если бы он не атаковал в правильный момент, выиграл бы другой гонщик. Это идеальный для нас день, который даёт мне уверенность перед следующими этапами».

 

  Ваут ван Арт (Jumbo-Visma): «Как и ожидалось, был очень трудный этап. Я не просил другие команды работать. Возможно, просили спортивные директора, но я был уверен, что особенно команда UAE Team Emirates будет помогать. Но на подъёмах, когда начались атаки, я ничего не опасался. Сказал ребятам, чтобы ехали так быстро, как только могут. Мы не сразу закрыли просвет, но дали отрыву далеко уехать. Жуан Алмейда выдержал долго, спринт получился трудным.

 

  Когда на последнем километре Герант Томас начал бороться за победу, я уже шёл на пределе. Алафилипп атаковал и сразу кинул мне несколько метров. Я выдал лучший из возможных спринтов. Третье место – максимум того, что мог в этом спринте. Смог собрать несколько бонусных секунд. Положительное в том, что сохранил майку лидера.

 

  Несколько опасных в генеральной классификации ребят надавили на нас, но команда реагировала на каждую атаку. Мы оставались спокойными и не давали застать себя врасплох. Команда весь день контролировала гонку. К счастью, в финале со мной остались два сильных товарища по команде, которые смогли развезти меня в конце. Снимаю шляпу перед командой. Я уверен в нашей команде перед следующими этапами.

 

  Ближайшие этапы очень сложные, но короткие крутые подъёмы должны мне подходить. Но не знаю, как пройду субботний этап с протяжённым финишным подъёмом. Эти этапы будут ключевыми. Команды UAE Team Emirates и Ineos Grenadiers построят в горах поезда, но у нас тоже есть сильные ребята. Однако мы справились на сегодняшнем этапе, который уже был довольно трудным, что внушает уверенность».

 

 

Результаты 2 этапа Тиррено-Адриатико-2021

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico Тиррено-Адриатико-2021 многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Тони Мартин сошёл с велогонки ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    со стороны UCI так много разговоров о безопасности, а поставить мужика с флажком не может. Столбик стоит посреди асфальтового полотна на внешнем радиусе поворота, куда выносит естественным образом. Тони в тот момент как раз поворачивал голову назад, поэтому возможности вовремя увидеть столб там, где его быть не должно, у него не было. Спортсмены ломают кости, а UCI говорит "не обнимайтесь".

  • SportSpirit
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 (20)
    SportSpirit-Фото

    У Жужу легкий нрав! Хоть и горячий) 

     

    Кажется, только вчера он терпел нелепые поражения на LBL и RDR в компании тех же соперников, а сейчас - впереди! Интересно сопоставлять. Хотя на этом этапе я болела за Алмейду. Уверена, он свое еще зацепит)  

  • SportSpirit
    Тео Геоган Харт сошёл с гонки ... (6)
    SportSpirit-Фото

    После падения и схода Порта мелькнула мысль, что в будущем главное не ставить его в связку с Томасом. Иначе каждый бочок, банановая кожура, капля масла, неудачно едущий или стоящий моцик превратится в сплошную фантасмогорию.smoke

     

    Через 2 этапа падает и сходит Тао.

     

    Цитата: SportSpirit

    06.03.2021.
    Порт в роли дометика Тао по умолчанию или дорога рассудит?

     

    Дорога справедливей,

    чем госпожа удача,

    даже если сразу

    нам кажется иначе!

  • VeloVelo
    Ярослав Попович: Дневники спор ... (34)
    VeloVelo-Фото

    Уже 5 лет как Попо не пишет. 

  • Mike790
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 (20)
    Mike790-Фото

    Цитата: Pinkerton
    Включил смотреть гонки в повторе, решил начать с просмотра ПН, а там Атар, как назло возьми да и ляпни, что Квики сегодня в ударе, мол вчера день Юмбо, а сегодня день Квиков.

    Включил ТА, и со слов Атара сразу подумал, что Алмейда выиграет, а оно вон, как оказалось.
     
    Жулиана ничему жизнь не учит, опять руки рано поднял на финише, Мэтью чуть не наказал его за это :)

    Волчьей стае респект, классная команда!

    Так - же, вчера Отар ляпнул после финиша этапа ТА, что день Юмбо. Этап ПН смотреть уже не интересно было. Неужели горе комментатор не понимает этого.

  • kimi
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 (20)
    kimi-Фото

    рад что наконец зейц поехал гонку. давно не было его

  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 (20)
    RVL-Фото
    Алафилип чуть опять не доигрался.
    Наглец ещё тот.)
  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 (20)
    RVL-Фото
    Кадэнс, Кадэнс)
  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 (20)
    RVL-Фото
    С матча ...)
  • GTX
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 (20)
    GTX-Фото
    Цитата: RVL
    Отар на пн.))
    Да норм комментатор.
    Вы вероятно не слышали пришествия отара.))
    Все приходит)
    ЗЫ . Лизу знаете? )
    ) Тур Швейцарии на Матче, это сложно забыть

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Soren Waerenskjold (Uno-X Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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