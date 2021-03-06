Жулиан Алафилипп – победитель 2 этапа Тиррено-Адриатико-2021

Жулиан Алафилипп и Ваут ван Арт о 2-м этапе Тиррено-Адриатико-2021

Чемпион мира Жулиан Алафилипп одержал первую в этом сезоне победу. 28-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step атаковал за 200 м на финишном подъёме 2-го этапа Тиррено-Адриатико-2021 и взял победу, опередив Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix) и Ваута ван Арта (Jumbo-Visma).

За 25 км до финиша атаковали 22-летний португальский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жуан Алмейда (João Almeida), 23-летний российский велогонщик команды Ineos Grenadiers Павел Сиваков, 31-летний испанский велогонщик команды Bahrain – Victorious Микель Ланда и победитель Тиррено-Адриатико прошлого года, 28-летний британский велогонщик команды Bike Exchange Саймон Йейтc. Когда пелотон приблизился к беглецам, Жуан Алмейда атаковал за 1,7 км до финиша, а затем ускорился на финальном километре. Но атаки из пелотона на оставили ему шансов. После ускорения Геранта Томаса (Ineos Grenadiers) Жулиан Алафилипп, которого к финишу развезли Каспер Аскрен и Зденек Штыбар, атаковал за 200 метров и одержал победу на этапе.

Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma), финишировавший третьим, сохранил майку лидера «Гонки двух морей».

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step): «У нас была идеальная ситуация – Жуан находился в отрыве, что позволило мне сконцентрироваться, чтобы удерживать свою позицию. Когда после ускорения Томаса стало понятно, что его догонят, я атаковал и выложился полностью, прошёл на максимуме до финиша. Эта первая победа в сзеоне принесла мне облегчение. Победить в радужной майке всегда сложно. Потрясающе, что выиграл в ней на этой гонке.

Не смог бы победить без команды. Огромное спасибо ребятам. Каспер и Зденек позаботились обо мне на подъёме, а атака Жуана облегчила нам финал. День был тяжёлым, но команда отработала невероятно. Я не мог бы больше радоваться итогу этапа, значимость победы в том, что одержал её в той же стране, где выиграл эту прекрасную майку».

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Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step): «В финальной части этапа атаковали многие, мы решили присоединиться к ним, чтобы команда была в более выгодной позиции на финальном подъёме. За два километра до финиша я сбросил остальных, но понимал, что у меня мало шансов. От пелотона меня отделяли всего несколько секунд. За 300 м до финиша пелотон приближался с совсем другой скоростью, для меня всё было кончено. Я рад, что Жулиан взял победу, потому что, если бы он не атаковал в правильный момент, выиграл бы другой гонщик. Это идеальный для нас день, который даёт мне уверенность перед следующими этапами».

Ваут ван Арт (Jumbo-Visma): «Как и ожидалось, был очень трудный этап. Я не просил другие команды работать. Возможно, просили спортивные директора, но я был уверен, что особенно команда UAE Team Emirates будет помогать. Но на подъёмах, когда начались атаки, я ничего не опасался. Сказал ребятам, чтобы ехали так быстро, как только могут. Мы не сразу закрыли просвет, но дали отрыву далеко уехать. Жуан Алмейда выдержал долго, спринт получился трудным.

Когда на последнем километре Герант Томас начал бороться за победу, я уже шёл на пределе. Алафилипп атаковал и сразу кинул мне несколько метров. Я выдал лучший из возможных спринтов. Третье место – максимум того, что мог в этом спринте. Смог собрать несколько бонусных секунд. Положительное в том, что сохранил майку лидера.

Несколько опасных в генеральной классификации ребят надавили на нас, но команда реагировала на каждую атаку. Мы оставались спокойными и не давали застать себя врасплох. Команда весь день контролировала гонку. К счастью, в финале со мной остались два сильных товарища по команде, которые смогли развезти меня в конце. Снимаю шляпу перед командой. Я уверен в нашей команде перед следующими этапами.

Ближайшие этапы очень сложные, но короткие крутые подъёмы должны мне подходить. Но не знаю, как пройду субботний этап с протяжённым финишным подъёмом. Эти этапы будут ключевыми. Команды UAE Team Emirates и Ineos Grenadiers построят в горах поезда, но у нас тоже есть сильные ребята. Однако мы справились на сегодняшнем этапе, который уже был довольно трудным, что внушает уверенность».