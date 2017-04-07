Примож Роглич, Михал Квятковски и Алехандро Вальверде о 4-м этапе Тура Страны Басков-2017

Примож Роглич побеждает на 4-м этапе Тура Страны Басков-2017 и поднимается на 2-ю строчку общего зачёта

Примож Роглич (Primoz Roglic) трижды атаковал на 4-м этапе Тура Страны Басков-2017, на подъёме, на спуске, и на финальных километрах, и третья атака оказалась победной. 27-летний словенский гонщик команды LottoNl-Jumbo удержал минимальной преимущество и взял победу, благодаря которой ему удалось подняться на 2-ю строчку общего зачёта. Перед королевским горным этапом Тура Страны Басков-2017 у Приможа Роглича одно время с лидером генеральной классификации, испанским гонщиком команды Quick Step Floors Давидом Де ла Крусом.

Михал Квятковски (Sky) замыкает в общем зачёте тройку сильнейших, уступая Де ла Крусу и Рогличу 3 секунды. Алехандро Вальверде (Movistar) избежал завалов и идёт на 4-й позиции в общем зачёте.



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Примож Роглич (LottoNL-Jumbo): «Когда я находился в голове пелотона, пошли многочисленные атаки. Я понимал, что мне тоже надо атаковать и сделать всё, чтобы удержать просвет. Я продолжал держать максимальную скорость до финиша. И у меня нет слов, я очень счастлив, что всё сработало».

Михал Квятковски (Sky): «Я финишировал 4-м, но хочется большего. Нам с Серхио (Энао) повезло избежать завала на последнем повороте, но пришлось почти остановиться, сжать зубы и преследовать до финиша. К сожалению, Роглич был уже вне досягаемости. Завтра королевский этап, так что надо было сберечь силы!»

Габриэль Раш, спортивный директор команды Sky: «Мы боролись за победу, но Роглич точно выбрал время для атаки, и все пытались потом его догнать. Падение замедлило Квято и Серхио, которые были вынуждены остановиться. Однако позиция в общем зачёте хорошая, Серхио и Энао в порядке перед королевским этапом».

Алехандро Вальверде (Movistar): «Снимаю шляпу перед Рогличем, который выиграл этап. Он – ещё один кандидат на общий зачёт. Самое важное сегодня, что мы прошли этап без повреждений и остаёмся конкурентоспособными, эта задача выполнена. В финале этапа нервы были напряжены, поэтому было так много падений. Команда отлично меня защитила, мы всё время были вместе и на первых позициях в пелотоне, благодаря чему избежали завалов. Нога идёт хорошо, я без проблем смог отреагировать на спринт у вершины, легко переложился к атаковавшим.

Я ничего не знаю о том, как упал Контадор, потому что находился впереди. Жаль, что он упал, но таков велоспорт, завалы случаются, когда их не ждёшь.

Насчёт завтрашней горы Аррате могу сказать, что мне нравится этот подъём. Хотя я ни разу не ездил по новой дороге до вершины, и с той стороны подъём более выматывающий и крутой. Посмотрим, насколько я смогу справиться».