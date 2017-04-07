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Примож Роглич, Михал Квятковски и Алехандро Вальверде о 4-м этапе Тура Страны Басков-2017

Примож Роглич побеждает на 4-м этапе Тура Страны Басков-2017 и поднимается на 2-ю строчку общего зачёта

 

  Примож Роглич (Primoz Roglic) трижды атаковал на 4-м этапе Тура Страны Басков-2017, на подъёме, на спуске, и на финальных километрах, и третья атака оказалась победной. 27-летний словенский гонщик команды LottoNl-Jumbo удержал минимальной преимущество и взял победу, благодаря которой ему удалось подняться на 2-ю строчку общего зачёта. Перед королевским горным этапом Тура Страны Басков-2017 у Приможа Роглича одно время с лидером генеральной классификации, испанским гонщиком команды Quick Step Floors Давидом Де ла Крусом.

 

 Михал Квятковски (Sky) замыкает в общем зачёте тройку сильнейших, уступая Де ла Крусу и Рогличу 3 секунды. Алехандро Вальверде (Movistar) избежал завалов и идёт на 4-й позиции в общем зачёте.

 

 
Photo © LottoNL-Jumbo

 

 

  Примож Роглич (LottoNL-Jumbo): «Когда я находился в голове пелотона, пошли многочисленные атаки. Я понимал, что мне тоже надо атаковать и сделать всё, чтобы удержать просвет. Я продолжал держать максимальную скорость до финиша. И у меня нет слов, я очень счастлив, что всё сработало».

 

 Михал Квятковски (Sky): «Я финишировал 4-м, но хочется большего. Нам с Серхио (Энао) повезло избежать завала на последнем повороте, но пришлось почти остановиться, сжать зубы и преследовать до финиша. К сожалению, Роглич был уже вне досягаемости. Завтра королевский этап, так что надо было сберечь силы!»

 

  Габриэль Раш, спортивный директор команды Sky: «Мы боролись за победу, но Роглич точно выбрал время для атаки, и все пытались потом его догнать. Падение замедлило Квято и Серхио, которые были вынуждены остановиться. Однако позиция в общем зачёте хорошая, Серхио и Энао в порядке перед королевским этапом».

 

  Алехандро Вальверде (Movistar): «Снимаю шляпу перед Рогличем, который выиграл этап. Он – ещё один кандидат на общий зачёт. Самое важное сегодня, что мы прошли этап без повреждений и остаёмся конкурентоспособными, эта задача выполнена. В финале этапа нервы были напряжены, поэтому было так много падений. Команда отлично меня защитила, мы всё время были вместе и на первых позициях в пелотоне, благодаря чему избежали завалов. Нога идёт хорошо, я без проблем смог отреагировать на спринт у вершины, легко переложился к атаковавшим.

 

  Я ничего не знаю о том, как упал Контадор, потому что находился впереди. Жаль, что он упал, но таков велоспорт, завалы случаются, когда их не ждёшь.

 

 Насчёт завтрашней горы Аррате могу сказать, что мне нравится этот подъём. Хотя я ни разу не ездил по новой дороге до вершины, и с той стороны подъём более выматывающий и крутой. Посмотрим, насколько я смогу справиться».

 

Результаты 4 этапа Тура Страны Басков-2017

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Теги к статье: Примож Роглич Михал Квятковски Алехандро Вальверде Тур Страны Басков Vuelta al Pais Vasco гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Silikaat
    Полоса препятствий для Альберт ... (2)
    Silikaat-Фото

    чёт невероятная полоса неудач.... то секунды до победы не хватает, то  ещё чё-нить....

  • serdarow
    Полоса препятствий для Альберт ... (2)
    serdarow-Фото
    Браво, Альберто! Он всегда идет до конца! Надеюсь, что в этом году на туре удача ему улыбнется, и он одержит победу.
  • старт-шоссе 82
    Тур Страны Басков-2017. Этап 4 (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Тактика Астаны на эту гонку ,да и на все предыдущие весенние меня удивляет.Ару показался на одной гонке и изчез,Лопеса вообще не видать (как будто продали) зато везде идет Фульсанг... и что дальше?

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2017. Этап 4 (6)
    Николай Н.-Фото

    Снова спринторы остались без победы. Смельчак снова на высоте.

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2017. Этап 4 (6)
    velodoctor-Фото

    Так боялся что это Чернецкий упал, при нынешних делах одно падение и можно без контракта остаться.

    Но не он.  Удивительно, но Серега пока держится среди фаворитов, сегодня на зубах заезжал, не уверен что на 10ку есть шансы. 

  • LLL
    Тур Страны Басков-2017. Этап 4 (6)
    LLL-Фото

    Однажды я видела кота потрепанного, с выдранными клочьями и рваным ухом. Хозяйка с гордостью сказала: "С собакой дрался". Альберто мне напомнил того кота. Держись Конта и УДАЧИ тебе.

  • Николай Степаныч
    Тур Страны Басков-2017. Этап 4 (6)
    Николай Степаныч-Фото

    Ай да словенец! Неутомимый парень с потрясающим индивидуальным ходом.

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2017. Этап 4 (6)
    velodoctor-Фото

    Роглич восхитительный гонщик, сильный. То что он не сидит на колесах, а сам атакует ищет возможности ему окупается. Интересно до какого момента он будет прогрессировать. 

  • Rokka
    Сеп Ванмарке не выйдет на стар ... (2)
    Rokka-Фото
    Небольшая опечатка, он уже не в лотто юмбо Ну а Зепа по человечески жаль, столько подиумов и ни одного триумфа
  • ezhachok
    Сеп Ванмарке не выйдет на стар ... (2)
    ezhachok-Фото

    Жалко Сепа, даже печально немного что с каждым годом все хуже.

    Но все еще может быть, много лет карьеры впереди, а судя по прошлогоднему победителю, так даже очень много.

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