- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 17:58
Михал Квятковски – победитель Страде Бьянке-2017
Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski), 26-летний польский гонщик команды Sky, стал победителем классики Страде Бьянке-2017, которую выиграл из сольного отрыва. Он атаковал из небольшой группы лидеров за 14,5 км до финиша и уехал от соперников, за 5 км до финиша его преимущество составляло около 30 секунд. Польскому гонщику хватило запаса времени, чтобы не дать преследователям догнать себя на финальном подъёме.
В итоге он опередил на финише на 15 секунд олимпийского чемпиона, бельгийского гонщика команды BMC Грега Ван Авермата и бельгийского гонщика команды Lotto Soudal Тима Велленса.
Победитель Страде Бьянке 2015 года Зденек Штыбар (Quick Step Floors) остался в шаге от подиума, финишировав 4-м.
Михал Квятковски стал двукратным победителем Страде Бьянке, первую победу он одержал в 2014 году.
Результаты Страде Бьянке-2017
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