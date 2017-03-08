Михал Квятковски – победитель Страде Бьянке-2017

Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski), 26-летний польский гонщик команды Sky, стал победителем классики Страде Бьянке-2017, которую выиграл из сольного отрыва. Он атаковал из небольшой группы лидеров за 14,5 км до финиша и уехал от соперников, за 5 км до финиша его преимущество составляло около 30 секунд. Польскому гонщику хватило запаса времени, чтобы не дать преследователям догнать себя на финальном подъёме.

В итоге он опередил на финише на 15 секунд олимпийского чемпиона, бельгийского гонщика команды BMC Грега Ван Авермата и бельгийского гонщика команды Lotto Soudal Тима Велленса.

Победитель Страде Бьянке 2015 года Зденек Штыбар (Quick Step Floors) остался в шаге от подиума, финишировав 4-м.

Михал Квятковски стал двукратным победителем Страде Бьянке, первую победу он одержал в 2014 году.