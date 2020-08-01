Велосипеды женской команды Trek-Segafredo украдены ночью перед стартом Страде Бьянке-2020

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 11:58
Женская велокоманда Trek-Segafredo лишилась велосипедов перед стартом Страде Бьянке-2020
Шесть велосипедов Trek Émonda женской велокоманды Trek-Segafredo были украдены в ночь перед стартом Страде Бьянке-2020. Как сообщает в соцсетях команда, воры проломили крышу грузовика и забрали велосипеды. Велогонщицы смогут стартовать на классике Страде Бьянке-2020 на запасных велосипедах.
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