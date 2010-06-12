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Положительный тест на Covid-19 у Петера Сагана

Петер Саган, Юрай Саган и Эрик Башка получили положительный результат теста на Covid-19

 

 

  Во время тренировочного лагеря на Гран-Канарии словацкие велогонщики команды Bora-hansgrohe Петер Саган, его брат Юрай и Эрик Башка получили положительные результаты в нескольких независимых тестах на Covid-19. Они чувствуют себя хорошо и находятся на карантине.

 

Положительный тест на Covid-19 у Петера Сагана

 

Photo © BORA - hansgrohe / Chiara Redaschi

 

  Кристофер Эдлер (Christopher Edler), главный врач команды: «Петер, Эрик и Юрай сдали несколько независимых тестов ПЦР, результат которых оказался положительным. У всех троих проявились общие симптомы заболевания в лёгкой степени. Они останутся на домашнем карантине до выздоровления и продолжат держать связь с медиками команды. После окончания карантина будет проведено их всестороннее медицинское обследование».

 

  Петер Саган: «Несколько недель брат Юрай, наш товарищ по команде Эрик Башка и я тренировались на Гран-Канарии. 29 января мы сделали тест ПЦР в местной лаборатории, чтобы улететь домой. К сожалению, результаты тестов оказались не теми, на которые мы надеялись. У нас троих результат на Covid-19 оказался положительным.

 

  Мы все чувствуем себя хорошо, но, естественно, с того дня остаёмся на карантине. С того момента, как мы получили положительный результат тестов, команда обеспечила нам полную поддержку. Хочу поблагодарить нашего менеджера Ральфа Денка и врачей команды за помощь. Хотя мы находимся в тысяче километров и изолированы, мы всё время чувствовали так, будто мы рядом с ними.

 

  Мы постоянно находимся под дистанционным наблюдением, и останемся здесь столько, сколько понадобится. Надеюсь, следующие тесты будут отрицательными, чтобы мы как можно скорее смогли вернуться к нормальному тренировочному графику».

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Время, конечно, не идеальное, но нет правильного времени, чтобы заболеть Covid-19. Петер был и остаётся невероятно мотивирован. Поэтому  он уже давно начал подготовку к сезону. Но самое важное сейчас, чтобы все трое были в порядке, чтобы не появилось каких-нибудь тяжёлых симптомов. Наши врачи постоянно контактируют с ними, заботятся о том, чтобы они получили оптимальную поддержку.

 

  Из-за случившегося теперь нельзя назвать точно, когда они начнут сезон. Прежде всего, все трое должны снова стать полностью здоровыми, получить одобрение врачей на работу, а потом мы обдумаем следующие шаги».

 

 

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  1. Имя: Андрей

    Nostromo

    Сегодня, 14:36 | Регистрация: 12.06.2010

    Как пандемия перевернула смысл фразы "положительный тест"

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 16:18 | Регистрация: 17.05.2015

      Совершенно верно. Логичнее было бы - Подтвержденный тест...

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Комментарии

  • Адриен
    Положительный тест на Covid-19 ... (2)
    Адриен-Фото
    Совершенно верно. Логичнее было бы - Подтвержденный тест...
  • Nostromo
    Положительный тест на Covid-19 ... (2)
    Nostromo-Фото

    Как пандемия перевернула смысл фразы "положительный тест"

  • levonardo
    UCI в виде исключения увеличит ... (3)
    levonardo-Фото
    В 2017 еще по 198 человек на старт выходило, что тогда говорили страховые?
  • RVL
    Михал Квятковски о новых мерах ... (4)
    RVL-Фото

     

    Это вы про что сейчас?

     

  • motte
    UCI в виде исключения увеличит ... (3)
    motte-Фото

    Риски в полотоне увеличиваются,  учтя сумасшествие гонцов .

    Что скажут страховые компании? 

  • Earl57
    Михал Квятковски о новых мерах ... (4)
    Earl57-Фото

    А во время этапа на спуске сам Квято вылетел с дороги в лес, не вписавшись в поворот. Даже в нормальной посадке. Это профессионал высокого класса. А что говорить о менее опытных гонщиках?

     

  • Shalam s Urala
    Михал Квятковски о новых мерах ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    выглядит так, будто чиновники УСИ чудят от скуки. но, вообще, там почти все бывшие велогоны (Макаров, например, член руководящего комитета, - мсмк). и поэтому это всего лишь классика - "отцы и дети". крутка на трубе не более опасна, чем езда на лежаке по виражам. но выглядит она (ну для старого поколения) действительно малоэстетично. вот дядьки и психанули. спасибо лежаки не отбирают, мол мы на баранах тт гоняли и вам сие на века завещаем!

    как устроюсь на работу в уси - будет вам правило! - за любые носки кроме белых - 2 года бани!!! )

  • close2you
    UCI в виде исключения увеличит ... (3)
    close2you-Фото

    то опасно, то давайте в виде исключения добавим)) на раме опасно спускаться, а людей для кучи добавим !

  • close2you
    Михал Квятковски о новых мерах ... (4)
    close2you-Фото

    Квято, как и свойственно всем полякам, говорит все сразу прямо )) молодец, начало положил, сейчас Фрумми, Погачар, Мохорич и другие любители спуститься на раме, подключатся и закроют эту идею. 

  • close2you
    UCI вводит новые меры безопасн ... (1)
    close2you-Фото

    УВЕРЕН, что с круткой сидя на раме будет отмена, это полнейший бред !

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