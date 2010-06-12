Положительный тест на Covid-19 у Петера Сагана

Петер Саган, Юрай Саган и Эрик Башка получили положительный результат теста на Covid-19

Во время тренировочного лагеря на Гран-Канарии словацкие велогонщики команды Bora-hansgrohe Петер Саган, его брат Юрай и Эрик Башка получили положительные результаты в нескольких независимых тестах на Covid-19. Они чувствуют себя хорошо и находятся на карантине.

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Кристофер Эдлер (Christopher Edler), главный врач команды: «Петер, Эрик и Юрай сдали несколько независимых тестов ПЦР, результат которых оказался положительным. У всех троих проявились общие симптомы заболевания в лёгкой степени. Они останутся на домашнем карантине до выздоровления и продолжат держать связь с медиками команды. После окончания карантина будет проведено их всестороннее медицинское обследование».

Петер Саган: «Несколько недель брат Юрай, наш товарищ по команде Эрик Башка и я тренировались на Гран-Канарии. 29 января мы сделали тест ПЦР в местной лаборатории, чтобы улететь домой. К сожалению, результаты тестов оказались не теми, на которые мы надеялись. У нас троих результат на Covid-19 оказался положительным.

Мы все чувствуем себя хорошо, но, естественно, с того дня остаёмся на карантине. С того момента, как мы получили положительный результат тестов, команда обеспечила нам полную поддержку. Хочу поблагодарить нашего менеджера Ральфа Денка и врачей команды за помощь. Хотя мы находимся в тысяче километров и изолированы, мы всё время чувствовали так, будто мы рядом с ними.

Мы постоянно находимся под дистанционным наблюдением, и останемся здесь столько, сколько понадобится. Надеюсь, следующие тесты будут отрицательными, чтобы мы как можно скорее смогли вернуться к нормальному тренировочному графику».

Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Время, конечно, не идеальное, но нет правильного времени, чтобы заболеть Covid-19. Петер был и остаётся невероятно мотивирован. Поэтому он уже давно начал подготовку к сезону. Но самое важное сейчас, чтобы все трое были в порядке, чтобы не появилось каких-нибудь тяжёлых симптомов. Наши врачи постоянно контактируют с ними, заботятся о том, чтобы они получили оптимальную поддержку.

Из-за случившегося теперь нельзя назвать точно, когда они начнут сезон. Прежде всего, все трое должны снова стать полностью здоровыми, получить одобрение врачей на работу, а потом мы обдумаем следующие шаги».