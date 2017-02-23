Том Боонен не примет участия в классике "Курне-Брюссель-Курне-2017"

Обычно мне нравится атаковать. Однако, на этом этапе мы выбрали лучший вариант ведения гонки, всё разыграли верно. Обычная стратегия тут не подходила. Я не привык сидеть на колесе, но на этом этапе пришлось так сделать

Мы тоже не привыкли видеть такого острожного Альберто, он обычно расчетлив, но от атаки, а не от обороны. Но это было люботытно. Казалось, что у Кинтаны, Контадора и Нибали своя дискотека, вариант игры в гляделки.

Мы не смогли побороться за победу. В конце осталось не так много сил, потому что я и сам атаковал, и отвечал на атаки соперников.

Атакующий старик Кинтаныч - нечастое зрелища для болельщиков. Мне понравилось.)

Что касается Тома, то с той самой памятной Вуэльты за него опросто невозможно не болеть. И все время, когда он начинает ехать на генерал, не покидает ощущение странности происходящего: не похож он на горовосходителя, как ни крути, словно гадкий утенок среди стаи. Оперится ли в лебедя?)

В целом я не ожидала, что за этим уж точно не самым ярким подъемом будет так интересно наблюдать. И, да, Фрума не хватало.