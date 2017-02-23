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- Дата:
- Сегодня, 13:16
Том Боонен не примет участия в классике Курне-Брюссель-Курне-2017
Том Боонен не выйдет на старт классики Курне-Брюсель-Курне. Об этом через твиттер сообщила команда Quick Step Floors:
«К сожалению, Том Боонен не стартует на Курне-Брюссель-Курне из-за проблем с желудком. Желаем Тому скорейшего выздоровления, увидим его на Тиррено-Адриатико».
Photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography
36-летний бельгийский гонщик в этом году завершает профессиональную карьеру. Вчера, 25 февраля, он впервые не проехал до конца классику Омлоп Хет Ниусблад-2017, сойдя с гонки после того, как попал в два завала.
На Курне-Брюссель-Курне Том Боонен завоевал три победы (2007, 2009 и 2014). В этом году он начал сезон в январе, в Аргентине, и уже взял одну победу, выиграв этап Тура Сан-Хуан-2017.
Команда Qiuck Step Floors выйдет на старт Курне-Брюссель-Курне-2017 следующим составом: Филипп Жильбер, Маттео Трентин, Тим Деклерк, Ив Лампарт, Дрис Девенинс, Жульен Вермот, Зденек Штыбар
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