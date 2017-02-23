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Том Боонен не примет участия в классике "Курне-Брюссель-Курне-2017"

Том Боонен не примет участия в классике Курне-Брюссель-Курне-2017

 

  Том Боонен не выйдет на старт классики Курне-Брюсель-Курне. Об этом через твиттер сообщила команда Quick Step Floors:

«К сожалению, Том Боонен не стартует на Курне-Брюссель-Курне из-за проблем с желудком. Желаем Тому скорейшего выздоровления, увидим его на Тиррено-Адриатико».

 

 Photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

 

36-летний бельгийский гонщик в этом году завершает профессиональную карьеру. Вчера, 25 февраля, он впервые не проехал до конца классику Омлоп Хет Ниусблад-2017, сойдя с гонки после того, как попал в два завала.

 

На Курне-Брюссель-Курне Том Боонен завоевал три победы (2007, 2009 и 2014). В этом году он начал сезон в январе, в Аргентине, и уже взял одну победу, выиграв этап Тура Сан-Хуан-2017.

 

Команда Qiuck Step Floors выйдет на старт Курне-Брюссель-Курне-2017 следующим составом: Филипп Жильбер, Маттео Трентин, Тим Деклерк, Ив Лампарт, Дрис Девенинс, Жульен Вермот, Зденек Штыбар

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Теги к статье: Kuurne-Brussel-Kuurne Том Боонен

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Комментарии

  • Александра
    Том Дюмулин, Бауке Моллема, На ... (1)
    Александра-Фото

    Обычно мне нравится атаковать. Однако, на этом этапе мы выбрали лучший вариант ведения гонки, всё разыграли верно. Обычная стратегия тут не подходила. Я не привык сидеть на колесе, но на этом этапе пришлось так сделать

    Мы  тоже не привыкли видеть такого острожного Альберто, он обычно расчетлив, но от атаки, а не от обороны. Но это было люботытно. Казалось, что у Кинтаны, Контадора и Нибали своя дискотека, вариант игры в гляделки.

     

    Мы не смогли побороться за победу. В конце осталось не так много сил, потому что я и сам атаковал, и отвечал на атаки соперников.

    Атакующий старик Кинтаныч - нечастое зрелища для болельщиков. Мне понравилось.)

    Что касается Тома, то с той самой памятной Вуэльты за него опросто невозможно не болеть. И все время, когда он начинает ехать на генерал, не покидает ощущение странности происходящего: не похож он на горовосходителя, как ни крути, словно гадкий утенок среди стаи. Оперится ли в лебедя?)

    В целом я не ожидала, что за этим уж точно не самым ярким подъемом будет так интересно наблюдать. И, да, Фрума не хватало.

  • veloliveuser
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 3 (37)
    veloliveuser-Фото
    ну чемпионом мира-то он стал совсем в другом ключе.
    Воклёр тоже частенькл внаглую колесничал, а порою и атаковал вопреки этому.
    все определяет тактика конкретной ситуации.
  • MSG
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 3 (37)
    MSG-Фото
    Ну или хотя бы не попадаться на стероидах по юниорам
  • rude_rider
    Результаты Омлоп Хет Ниусблад- ... (26)
    rude_rider-Фото

    кароче до того как Саган начнет выигрывать он должен набрать кучу вторых мест

    это закономерность

     

    где нибудь его прорвет

    и будет вам революшен.

     

    реклама кстати  тупая))))

  • RusVelo
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 3 (37)
    RusVelo-Фото
    Для этого нужно иметь соответвующие допинговые документы.
  • neso...
    Результаты Омлоп Хет Ниусблад- ... (26)
    neso...-Фото

    Катюша после завала вся отрезалась и бросила-сезон только начинается.

  • neso...
    Результаты Омлоп Хет Ниусблад- ... (26)
    neso...-Фото
    Саган конечно рас...гильдяй, но при этом очень яркий гоньщик.Такие и делают зрелищность гонок.Авермат очень расчетлив-для меня чересчур.Ну на вкус и цвет....А Питер это Питер и не надо его сравнивать ни с кем.
  • Андрон
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 3 (37)
    Андрон-Фото
    Ну да, как то так.
  • neso...
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 3 (37)
    neso...-Фото
    Возьмите во внимание что гора открытая и совсем горняков ветром сдувало.Кинтана кстати попробовал-но понял что долго не протянет.Отсюда и Кошты-Дюмоланы.А на счет Ильнура-уверен что команда с технички была идти до конца.
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 3 (37)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    у Ильнура есть кусок.но,по сравнению с куском Кошки у Ильнура куска нету)

    вот такой вот пердимонокль)

    не было у Татарина выхода..просто не было..если бы он не вез кошку-то неизвестно был бы вообще подиум.

    а так почетное второе место.

    все верно он сделал.

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