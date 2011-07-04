Матье ван дер Пул и команда Alpecin-Fenix снялись с Тура ОАЭ-2021

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 13:56
Матье ван дер Пул и команда Alpecin-Fenix не выйдут на старт 2-го этапа Тура ОАЭ-2021
Велокоманда Alpecin-Fenix снимается с Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2021 из-за заболевшего Covid-19 члена персонала команды. Об этом велокоманда объявила в Твиттере.
RCS Sport, организатор Тура ОАЭ-2021 подтвердил, что один из членов персонала команды получил подтверждённый тест на Covid-19 после серии тестирования вечером в воскресенье, 21 февраля. Команда находится на самоизоляции и в ближайшие дни проведёт дальнейшее тестирование.
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