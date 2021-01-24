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Велокоманда Mitchelton-Scott выходит из Velon

Велокоманда Mitchelton-Scott объявила о выходе из акционеров компании Velon

 

 

  Австралийская велокоманда Mitchelton-Scott проинформировала бизнес-группу Velon, включающую несколько команд Мирового тура, что больше не будет вкладывать средства в компанию и начинает процедуру вывода своих акций.

 

Велокоманда Mitchelton-Scott выходит из Velon

 

  Таким образом, компания Velon, основанная в 2014 году, чтобы помогать велокомандам продвигать себя и получить новые источники доходов через видеоконтент, публикацию данных велогонщиков, вознаграждение за участие в велогонках, потеряла одного из главных партнёров.

 

  В Velon помимо Mitchelton-Scott входили 10 велокоманд Мирового тура: Bora-Hansgrohe, CCC Team, Deceuninck–QuickStep, EF Education First, Lotto Soudal, Team Ineos, Team Jumbo-Visma, Team Sunweb, Trek-Segafredo, UAE Team Emirates.

 

Велокоманда Mitchelton-Scott выходит из Velon

 

  Изначальной идеей группы Velon было создание более стабильной финансовой базы для команд.  Velon ставили целью увеличение зрелищности велоспорта, создание интересного календаря гонок, внедрение новых технологий (возможность показать гонку с точки зрения участника, дать болельщикам шанс увидеть своими глазами, как выглядит гонка, когда сидишь в седле велосипеда), создание нового экономического будущего для спорта через сотрудничество команд и организаторов. Один из проектов Velon – организация серии велогонок Hammer Series.

 

 

  Но ожидаемого сотрудничества с UCI у Velon не получилось. Как сообщает Cyclingnews,  в конце 2019 года группа Velon начала судебную тяжбу с UCI в Европейской комиссии, обвиняя Международный союз велосипедистов в использовании механизмов власти и политического давления для блокировки инициатив Velon.  Cyclingnews отмечает, что впоследствии Международный союз велосипедистов использовал часть резервного фонда, взносы в который делают велокоманды, для покрытия судебных издержек.

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер велокоманды Mitchelton-Scott, в интервью Cyclingnews прокомментировал выход из Velon: «После изменений в руководстве команды в этом году мы пересмотрели все наши контракты. Акции Velon – один из таких контрактов. Мы решили выйти из числа акционеров. Однако как велокоманда, мы с огромным удовольствием поддержим все проекты, в которые инвестирует Velon».

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Теги к статье: Mitchelton-Scott Velon

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Комментарии

  • Kitsune-taichou
    Именем Тео Геогана Харта назва ... (3)
    Kitsune-taichou-Фото

    это все потому что он британец

  • motte
    Именем Тео Геогана Харта назва ... (3)
    motte-Фото

    Как дорога стала Джиро для бритишей с их ,высочайшего уровня, школой велоспорта.

    Этот парень первый в истории чистокровный бритиш и Лондонец, взявшей Джиро.

    Класс!

    Шкипера не берём во внимание ибо он родился в бывшей британской колонии, получившей независимость только в 1963 году.

  • AvA
    Саймон Йейтс о локдауне в Андо ... (17)
    AvA-Фото

    Если следовать вашей логике - Джи не едет на Олимпиаду! biggrin

  • Yuriy 17
    Именем Тео Геогана Харта назва ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Да, так надо чествовать победителей и продвигать велоспорт

  • Earl57
    Саймон Йейтс о локдауне в Андо ... (17)
    Earl57-Фото

    Цитата: AvA

    Но слабее ли он Тэо, Хью, Нокса или кого-то ещё именно в качестве "индейца"?? Я думаю - наоборот, сильнее. Особенно, если говорить о равнинной или холмистой части дистации. ИМХО, там от него больше пользы было бы, чем от вышеперечисленных товарищей.
    Хотя, скорее всего, комплектовать полный состав будут исходя из критериев, нам неизвестных!))

    Ответ на этот вопрос очень простой. Заходите на сайт UCI, смотрите там в разделе шоссейного велоспорта национальный рейтиг.

    GREAT BRITAIN - 8-е место, 5299,16 очков. Места в рейтинге с 7 по 13 дали квоту на групповую гонку в Токио 4 человека.

    Смотрите, кто именно обеспечил Великобритании это 8-е место. В зачет национального рейтинга идут 8 лучших от каждой страны.

    GEOGHEGAN HART Tao (IGD) – 1292

    YATES Simon Philip (MTS) – 1076

    CARTHY Hugh John (EF1) – 821

    YATES Adam (MTS) – 738

    THOMAS Geraint (IGD) – 602

    HAYTER Ethan (IGD) – 327,83

    KNOX James (DQT) – 245,33

    DOWSETT Alex (ISN) – 197

    И почему на вакантные 4 места в сборную должны отобрать человека, который наименьший вклад? Почему предпочтение должны отдать 8-му в ущерб 5-му, 6-му или 7-му, не говоря уже о первом? 

  • Shalam s Urala
    Антон Пальцер – ски-альпинист ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    педаляжку только поставить и поедет, куда денется то (его VO2max в смысле денется). по мне так его бэкгрануд только в плюс - зимой обычно на юга все ломятся с велом (по которому далеко не каждый соскучиться успевает), а Антохе в своих родных горах-снегах на лыжиках можно голову разгружать от велосезона. да, её, конечно, ещё суметь так загрузить надо )) в общем, всё от его одержимости зависит.

    интересно будет - ещё один залётный в пелотоне

  • flugegeheimen
    Велокоманда Deceuninck-Quick S ... (1)
    flugegeheimen-Фото

    На газпром похоже. Предыдущая хорошо выделялась в пелотоне. Впрочем, главное - выделяться победами, а не формой

  • AzaKonta
    Фумиюки Беппу и Даниэль Арройя ... (1)
    AzaKonta-Фото
    UAE team Colombia как это понимать? Арабы спонсоры сборной Колумбии?
  • Ice
    Матье ван дер Пул: «Для гонщик ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Александра
    Атаковать... звучит, как песня, для болельщика, замученного колхозом.)))

    О да) Это отрада после десятков гонок, которые ехали толпой глядя друг на друга)

  • karlovich
    Давиде Ребеллин собирается про ... (7)
    karlovich-Фото

    Цитата: RVL
    А если отмотать в обратную сторону от 1992?
    Лемонд в 94 ещё катал...))

    В 1993 еще и Финьон докатывал свой сезон))

     

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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