Велокоманда Mitchelton-Scott выходит из Velon

Велокоманда Mitchelton-Scott объявила о выходе из акционеров компании Velon

Австралийская велокоманда Mitchelton-Scott проинформировала бизнес-группу Velon, включающую несколько команд Мирового тура, что больше не будет вкладывать средства в компанию и начинает процедуру вывода своих акций.

Таким образом, компания Velon, основанная в 2014 году, чтобы помогать велокомандам продвигать себя и получить новые источники доходов через видеоконтент, публикацию данных велогонщиков, вознаграждение за участие в велогонках, потеряла одного из главных партнёров.

В Velon помимо Mitchelton-Scott входили 10 велокоманд Мирового тура: Bora-Hansgrohe, CCC Team, Deceuninck–QuickStep, EF Education First, Lotto Soudal, Team Ineos, Team Jumbo-Visma, Team Sunweb, Trek-Segafredo, UAE Team Emirates.

Изначальной идеей группы Velon было создание более стабильной финансовой базы для команд. Velon ставили целью увеличение зрелищности велоспорта, создание интересного календаря гонок, внедрение новых технологий (возможность показать гонку с точки зрения участника, дать болельщикам шанс увидеть своими глазами, как выглядит гонка, когда сидишь в седле велосипеда), создание нового экономического будущего для спорта через сотрудничество команд и организаторов. Один из проектов Velon – организация серии велогонок Hammer Series.

Но ожидаемого сотрудничества с UCI у Velon не получилось. Как сообщает Cyclingnews, в конце 2019 года группа Velon начала судебную тяжбу с UCI в Европейской комиссии, обвиняя Международный союз велосипедистов в использовании механизмов власти и политического давления для блокировки инициатив Velon. Cyclingnews отмечает, что впоследствии Международный союз велосипедистов использовал часть резервного фонда, взносы в который делают велокоманды, для покрытия судебных издержек.

Брент Коупленд, генеральный менеджер велокоманды Mitchelton-Scott, в интервью Cyclingnews прокомментировал выход из Velon: «После изменений в руководстве команды в этом году мы пересмотрели все наши контракты. Акции Velon – один из таких контрактов. Мы решили выйти из числа акционеров. Однако как велокоманда, мы с огромным удовольствием поддержим все проекты, в которые инвестирует Velon».