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Команды, получившие лицензии UCI WorldTeams на 2020 год

Команды, получившие лицензии UCI WorldTour на 2020 год

Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список команд*, получивших лицензии UCI WorldTeams на сезон 2020 года (название команд по 2019 году):

 

- AG2R LA MONDIALE 

- ASTANA PRO TEAM 

- BAHRAIN – MERIDA 

- BORA – HANSGROHE 

- CCC TEAM 

- COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS

- DECEUNINCK – QUICK – STEP

- EF EDUCATION FIRST 

- GROUPAMA – FDJ

- LOTTO SOUDAL 

- MOVISTAR TEAM 

- MITCHELTON – SCOTT 

- TEAM DIMENSION DATA 

- TEAM JUMBO - VISMA

- TEAM INEOS

- TEAM KATUSHA ALPECIN 

- TEAM SUNWEB 

- TREK – SEGAFREDO 

- UAE TEAM EMIRATES

 

 

Команда TOTAL DIRECT ENERGIE приглашена на все гонки Мирового Тура (UCI WorldTour), включая Классик Серию (UCI Classics Series).
Команда WANTY GOBERT - TORMANS приглашена на все гонки Классик Серии (UCI Classics Series).

 

Примечание: 

* - В соответствии со статьей 2.15.011 регламента Лицензионная комиссия UCI (UCI Licence Commission) несет ответственность за принятие окончательного решения при выдаче этих лицензий с учетом всех необходимых критериев (административных, этических, финансовых, организационных и спортивных). Окончательно UCI объявит о решениях, принятых Лицензионной комиссией в декабре.

 

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Теги к статье: UCI команды Мирового тура UCI WorldTour UCI Classics Series

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 13:12 | Регистрация: 7.12.2014

    В итоге 19 команд будет. Аркеа пролетает, так не выполнила условие попадания в топ-18 по итогам командного рейтинга. В 2023 году снова будет 18 команд. Команда, занявшая последнее место в рейтинге по итогам трехлетнего цикла (2020-2022 гг) автоматически лишится лицензии Мирового тура

  2. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 13:32 | Регистрация: 23.05.2017

    Короче, академики оказались самые хитрые. Или удачливые)

  3. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 13:43 | Регистрация: 4.05.2017

    Катюша-Шалом Израэль:)

    1. RVL

      Сегодня, 15:59 | Регистрация: 30.08.2012

      Шалом, православные..

  4. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 14:05 | Регистрация: 14.02.2016

    а разве не 20 команд должны получить лицензии World-Tour на 2020 год? Получается Arkéa-Samsic не досталось лицензии?

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 14:47 | Регистрация: 7.12.2014

      Там было условие, что для получения лицензии Мирового тура проконтинентальные команды должны по итогам трехлетнего цикла (2017, 2018, 2019) закончить в топ-18 мирового рейтинга, а команды Мирового тура - в топ-20.
      Аркеа не смогли выполнить это условие, не набрали достаточное количество рейтинговых очков.
      Дайменшен Дейт висели на волоске, но очки Вальгрена на Гуанси и Хроно наций спасли команду и они удержались в топ-20.
      Аркеа может повторить попытку через 3 года, условие все то же - попадание в топ-18 мирового рейтинга. Либо покупка лицензии у какой-либо из команд Мирового тура.

  5. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 14:50 | Регистрация: 20.11.2012

    TDE по факту лучше всех устроилась: везде приглашены, но не обязаны. Arkea - само стремление в ВТ было странновато с таким составом - обязаны были бы  ехать слишком много гонок заведомо в гарнире. 

  6. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 15:40 | Регистрация: 30.06.2017

    Бедный Кинтана. Вот если Аркеа не пригласят орги на тур? Конец мечте.

    Вся жизнь это гонка.
  7. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 16:13 | Регистрация: 30.06.2017

    Закон сообщающихся сосудов. Если в мировом туре прибавилась одна команда, значит уменьшились шансы на участие и победы одной из проконти команд. Газпром Русвело видимо в трансе. Их хоть как то на Джиро приглашали, даже этап выиграли. А теперь шансов практически ноль. Печаль.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Алексей

      sixpack

      Сегодня, 16:44 | Регистрация: 20.11.2012

      то была чуток другая команда, которая выигрывала Септиману и Аппенино. В этом году Русвело ехали некоторые гонки ВТ (не ГТ), и чего достигли? А еще и Власова не будет в 2020.

      Если Страхов и Чернецкий снова будут выигрывать гонки 2.1-2.НС, у Газпрома будут приглашения, даже при 19 ВТ командах. А нынче приглашения и не нужны.

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Комментарии

  • sixpack
    Команды, получившие лицензии U ... (10)
    sixpack-Фото
    то была чуток другая команда, которая выигрывала Септиману и Аппенино. В этом году Русвело ехали некоторые гонки ВТ (не ГТ), и чего достигли? А еще и Власова не будет в 2020.

    Если Страхов и Чернецкий снова будут выигрывать гонки 2.1-2.НС, у Газпрома будут приглашения, даже при 19 ВТ командах. А нынче приглашения и не нужны.
  • Astanaforever
    Команды, получившие лицензии U ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Закон сообщающихся сосудов. Если в мировом туре прибавилась одна команда, значит уменьшились шансы на участие и победы одной из проконти команд. Газпром Русвело видимо в трансе. Их хоть как то на Джиро приглашали, даже этап выиграли. А теперь шансов практически ноль. Печаль.
  • RVL
    Команды, получившие лицензии U ... (10)
    RVL-Фото
    Шалом, православные..
  • VeloVelo
    Василий Кириенко продлил контр ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Конечно, Вася! good

  • RVL
    Василий Кириенко продлил контр ... (7)
    RVL-Фото

    Вот взял Вася, и вдруг через год в Речицу переехал))
    То, что помогает из Инеоса, так и из любой точки мира сможет, если посчитает нужным.

    Зы. Хорошо, что продлили... 

  • Astanaforever
    Команды, получившие лицензии U ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Бедный Кинтана. Вот если Аркеа не пригласят орги на тур? Конец мечте.
  • sixpack
    Команды, получившие лицензии U ... (10)
    sixpack-Фото

    TDE по факту лучше всех устроилась: везде приглашены, но не обязаны. Arkea - само стремление в ВТ было странновато с таким составом - обязаны были бы  ехать слишком много гонок заведомо в гарнире. 

  • Earl57
    Команды, получившие лицензии U ... (10)
    Earl57-Фото
    Там было условие, что для получения лицензии Мирового тура проконтинентальные команды должны по итогам трехлетнего цикла (2017, 2018, 2019) закончить в топ-18 мирового рейтинга, а команды Мирового тура - в топ-20.
    Аркеа не смогли выполнить это условие, не набрали достаточное количество рейтинговых очков.
    Дайменшен Дейт висели на волоске, но очки Вальгрена на Гуанси и Хроно наций спасли команду и они удержались в топ-20.
    Аркеа может повторить попытку через 3 года, условие все то же - попадание в топ-18 мирового рейтинга. Либо покупка лицензии у какой-либо из команд Мирового тура.
  • Виктор Сироткин
    Команды, получившие лицензии U ... (10)
    Виктор Сироткин-Фото

    а разве не 20 команд должны получить лицензии World-Tour на 2020 год? Получается Arkéa-Samsic не досталось лицензии?

  • дрокер
    Команды, получившие лицензии U ... (10)
    дрокер-Фото

    Катюша-Шалом Израэль:)

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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