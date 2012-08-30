Команды, получившие лицензии UCI WorldTeams на 2020 год

то была чуток другая команда, которая выигрывала Септиману и Аппенино. В этом году Русвело ехали некоторые гонки ВТ (не ГТ), и чего достигли? А еще и Власова не будет в 2020.



Если Страхов и Чернецкий снова будут выигрывать гонки 2.1-2.НС, у Газпрома будут приглашения, даже при 19 ВТ командах. А нынче приглашения и не нужны.