Команды, получившие лицензии UCI WorldTeams на 2020 год

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 11:50
Команды, получившие лицензии UCI WorldTour на 2020 год
Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список команд*, получивших лицензии UCI WorldTeams на сезон 2020 года (название команд по 2019 году):
- AG2R LA MONDIALE
- ASTANA PRO TEAM
- BAHRAIN – MERIDA
- BORA – HANSGROHE
- CCC TEAM
- COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
- DECEUNINCK – QUICK – STEP
- EF EDUCATION FIRST
- GROUPAMA – FDJ
- LOTTO SOUDAL
- MOVISTAR TEAM
- MITCHELTON – SCOTT
- TEAM DIMENSION DATA
- TEAM JUMBO - VISMA
- TEAM INEOS
- TEAM KATUSHA ALPECIN
- TEAM SUNWEB
- TREK – SEGAFREDO
- UAE TEAM EMIRATES
Команда TOTAL DIRECT ENERGIE приглашена на все гонки Мирового Тура (UCI WorldTour), включая Классик Серию (UCI Classics Series).
Команда WANTY GOBERT - TORMANS приглашена на все гонки Классик Серии (UCI Classics Series).
Примечание:
* - В соответствии со статьей 2.15.011 регламента Лицензионная комиссия UCI (UCI Licence Commission) несет ответственность за принятие окончательного решения при выдаче этих лицензий с учетом всех необходимых критериев (административных, этических, финансовых, организационных и спортивных). Окончательно UCI объявит о решениях, принятых Лицензионной комиссией в декабре.
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