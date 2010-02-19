VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Velon создаёт новую серию велогонок «Hammer Series»

«Hammer Series» - новая серия велогонок от компании Velon

 

 

  Компания Velon, созданная несколькими командами Мирового тура, в партнёрстве с компанией по спортивному маркетингу Infront в этом году запускают велогонки нового формата, которые будут называться «Hammer Series». Проект готовился больше года, первый выпуск «Hammer Series» пройдёт в Нидерландах, в Лимбурге с 1 по 4 июня.

 

  В серии гонок Hammer примут в общей сложности 18 команд, из которых 12 – 13 команд Мирового тура  (команды, входящие в компанию Velon) и 5-6 проконтинентальных.

 

  Маршрут всех трёх гонок серии будет круговым (8-10 кругов), поэтому где бы ни на находился болельщик, он сможет наблюдать за ходом гонки и не единожды увидеть гонщиков.

 

Структура велогонок «Hammer Series»

 

Формат велогонок призван дать лучшим командам мира платформу, на которой они смогут доказать, что являются сильнейшей командой. Все гонщики команды получат возможность внести свою лепту в успех, важно каждое собранное очко. В гонках примут участие команды в составе 7 человек, но лишь 5 из 7 смогут выходить на старт каждой гонки.

 

1-й день. Спринтерский этап

Гонка длится приблизительно 2 часа.

Дистанция - 10 кругов  приблизительно по 10 км каждый.

Очки получают первые 10 гонщиков при прохождении каждого круга, на определённых кругах очки удваиваются. За позиции, занятые по итогам 1-го дня, присуждаются бонусные временные разрывы, которые будут учитываться при распределении стартовых позиций в 3-й день.

*Точное число кругов и их протяжённость могут варьироваться от гонки к гонке, основываясь на топографии местности и с целью увеличить сложность маршрута.

 

2-й день. Горный этап.

Пять гонщиков команды пройдут несколько кругов дистанции с крутым подъёмом у линии финиша. Общий набор высоты, средний и максимальный градиенты могут отличаться от гонки к гонке.

Так же, как и в первый день соревнований, на горном этапе на некоторых кругах очки будут удваиваться.

Очки получат первые 10 гонщиков, пересекаюших линию финиша. За позиции, занятые по итогам 2-го дня, присуждаются бонусные временные разрывы, которые будут учитываться при распределении стартовых позиций в 3-й день. 

3-й день. Гонка командного преследования

Команды получают стартовые номера согласно количеству очков и бонусов, полученных гонщиками команды в первые два дня соревнований.  В этой гонке участники поедут на разделочных велосипедах.

Протяжённость составит 50 км. Время засчитывается по колесу четвёртого гонщика команды, пересекшего линию финиша. Команда, лидирующая по количеству очков, набранных за первые два дня соревнований, стартует первой. Команда, занимающая по очкам 2-е место, стартует через 30 секунд. Команда, занявшая по итогам двух дней соревнований 3-е место, отправится на дистанцию через 25 секунд. 4-я команда – через 20 секунд. Между всеми оставшимися командами разрыв будет составлять 15 секунд. Данные промежутки времени будут скорректированы на основе временных бонусов, полученных в течение первых двух дней серии. Команда, которая в конце гоночного дня пересечет первой линию финиша, становится победителем всей 3-х дневной серии. 

 

Команды, которые примут участие в серии гонок Hammer:

 

Aqua Blue (IRE) Sport

Bahrain–Merida Pro Cycling Team (BAH)

BMC Racing Team (USA)

Cannondale - Drapac Professional Cycling Team (USA)

Quick-Step Floors (BEL)

Lotto Soudal (BEL)

ORICA – Scott (AUS)

Sport Vlaanderen – Baloise Pro Cycling Team (BEL)

Team Lotto NL-Jumbo (NED)

Team Movistar (SPA)

Team NIPPO Vini Fantini (ITA)

Team Sunweb (GER)

Trek – Segafredo (USA)

UAE Team Emirates (UAE)

 

 

  Грэхем Бартлетт, исполнительный директор компании Velon: «В велоспорте много великих гонок. Но команды считают, что есть место для новых соревнований, таких, которые вберут в себя ключевые дисциплины велоспорта и покажут силу командной работы. Один из гонщиков, работавших над концепцией этих гонок, назвал их «импульсными». Думаю, это определение лучше всего выражает сущность гонок.

 

Мы долгое время много работали над тем, чтобы создать формат, предельно понятный для людей. Мы нащупывали идеи вместе с болельщиками, журналистами и телевещательными компаниями, и, конечно, же привлекли к обсуждению велогонщиков и команды.

 

В новых гонках три элемента. Первый – мы хотим, чтобы проявилась работа команд. Второй – создать атмосферу праздника, спортивного фестиваля, проводя гонки в одном месте, чтобы люди могли увидеть большую часть действий. Именно поэтому мы ужали гонку до двух часов, а не шести. Третье – мы хотим создать простой, но многоуровневый формат, который привлёк бы самых консервативных болельщиков, но также и расширил аудиторию.

 

Мы проведём одну гонку в 2017 году, но мы уже получили предложения от нескольких других регионов, которые заинтересованы в проведении гонок Hammer в 2018 году, что позволит сделать эти гонки настоящей серией, добавив ещё три или четыре велогонки. Мы хотим провести одну в этом году, а затем расширяться от этой отправной точки. Оптимальное число – между 8 и 10. И нам хочется, чтобы люди поняли концепцию и работали вместе с нами.

 

Аспект командной работы уникален, а атмосфера фестиваля очень важна. Планируется проведение массовых спортивных мероприятий, и развлечения тоже будут. Мы хотим, чтобы зрители, которые придут на гонки, насладились всей атмосферой в целом, и гонками, и всеми мероприятиями.

 

Разве можно говорить, что Infront и Wanda Sports с серией Hammer может быть соперником ASO и RCS Sport? Они уже соперничают друг с другом.

И весь велоспорт не может заключаться лишь в сериях Hammer, это глупость. Полный сезон включает в себя Гран-туры, Монуметы. Если взглянуть на другие виды спорта, то видно, что если приносишь что-то новое, то это наполняет спорт новой энергией.

 

Мы не пытаемся заменить классики и Монументы. Это блестящие гонки. Но мы считаем, что рядом с уже существующими соревнованиями есть место для чего-то ещё».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Hammer Series Velon

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Сергей

    rossa2005

    Сегодня, 18:50 | Регистрация: 19.02.2010

    Если команды будут получать бабосики от продажи прав на трансляцию, то это будет революция.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

5 - 12 марта 2017

Paris-Nice

8 - 14 марта 2017

Tirreno-Adriatico

18 марта 2017

Milano-Sanremo

20 - 26 марта 2017

Volta Ciclista a Catalunya

22 марта 2017

Dwars Door Vlaanderen

24 марта 2017

Record Bank E3 Harelbeke


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

  • velodoctor
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (4)
    velodoctor-Фото

    Сегодня не успел посмотреть, но похоже был обычный этап. Жду завтрашнего.popcorm

  • rossa2005
    Velon создаёт новую серию вело ... (1)
    rossa2005-Фото

    Если команды будут получать бабосики от продажи прав на трансляцию, то это будет революция.

  • kwwk
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (4)
    kwwk-Фото

    Ну хоть один спринтер топовый что-то на этой многодневке взял, могут теперь все собтраться по домам, больше им делать здесь нечего.

  • kwwk
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (4)
    kwwk-Фото
    Да у него здоровье просто окончилось.
  • Brodyazhnik
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (4)
    Brodyazhnik-Фото

    И опять полная печаль с выбором позиции у Кристоффа. Эх, где же Лука...

  • kwwk
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (1)
    kwwk-Фото

    Скай за вчерашний провал себя реабилитировали именно, как команда, в победе Томаса поучаствовали почти все: и многострадальный Москон, Квято, Кири ну и сам Томас конечно силен. И сразу вопрос, а надо было вчера подгонять Ланду с Розой?

  • Berdok
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (34)
    Berdok-Фото

    да, там с самого создания проекта невсётакоднозначно©

    \приветствую, коллега!\

  • rude_rider
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (34)
    rude_rider-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

    Дорога на подиум Альберто открылась саом собой: одного дисквалифицировали, второй поймал больше минут ещё до горных этапов. А как побеждать на ПН Контадор прекрасно знает, и пускай это не 2007 год, но почему бы и не повторить

     

    почему само собой

    все это результаты одного этапа.не спи называется

    конта вроде как и сам из пострадавших сейчас бы был чуть повыше если бы не кабы

    ну а в целом уровень конкуренции очень слабый на этой ПН

  • EL-Fenomeno
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Все-таки ВМСишники короли Тим трайла, не в обыду Квикам, Орике (ну, за СКАЙ промолчу в этом случае) 

  • EL-Fenomeno
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если Ж.Алафилипп дьберётся до Ниццы на 1-м месте, то станет первым французом после Н.Жалабера которому удалось подобное на родных дорогах родного тура.

    Цитата: rude_rider
    главное это открытая гонка
    нет явного фаворита
    нет пока что колхоза и врятли будет
    конта будет драться уже виден настрой

    Дорога на подиум Альберто открылась саом собой: одного дисквалифицировали, второй поймал больше минут ещё до горных этапов. А как побеждать на ПН Контадор прекрасно знает, и пускай это не 2007 год, но почему бы и не повторить

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

9 марта

Roberto Ferrari (UAE Team Emirates)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 550
3 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
4 Хаас Н. (Aus) (DDD) 400
5 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
6 Кошта Р. (Por) (UAD) 346
7 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 341
8 Саган П. (Svk) (BOH) 325
9 Юэн К. (Aus) (ORS) 305
10 Квятковски М. (Pol) (SKY) 300

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2017 (54)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)