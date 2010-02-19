Velon создаёт новую серию велогонок «Hammer Series»

«Hammer Series» - новая серия велогонок от компании Velon

Компания Velon, созданная несколькими командами Мирового тура, в партнёрстве с компанией по спортивному маркетингу Infront в этом году запускают велогонки нового формата, которые будут называться «Hammer Series». Проект готовился больше года, первый выпуск «Hammer Series» пройдёт в Нидерландах, в Лимбурге с 1 по 4 июня.

В серии гонок Hammer примут в общей сложности 18 команд, из которых 12 – 13 команд Мирового тура (команды, входящие в компанию Velon) и 5-6 проконтинентальных.

Маршрут всех трёх гонок серии будет круговым (8-10 кругов), поэтому где бы ни на находился болельщик, он сможет наблюдать за ходом гонки и не единожды увидеть гонщиков.

Структура велогонок «Hammer Series»

Формат велогонок призван дать лучшим командам мира платформу, на которой они смогут доказать, что являются сильнейшей командой. Все гонщики команды получат возможность внести свою лепту в успех, важно каждое собранное очко. В гонках примут участие команды в составе 7 человек, но лишь 5 из 7 смогут выходить на старт каждой гонки.

1-й день. Спринтерский этап

Гонка длится приблизительно 2 часа.

Дистанция - 10 кругов приблизительно по 10 км каждый.

Очки получают первые 10 гонщиков при прохождении каждого круга, на определённых кругах очки удваиваются. За позиции, занятые по итогам 1-го дня, присуждаются бонусные временные разрывы, которые будут учитываться при распределении стартовых позиций в 3-й день.

*Точное число кругов и их протяжённость могут варьироваться от гонки к гонке, основываясь на топографии местности и с целью увеличить сложность маршрута.

2-й день. Горный этап.

Пять гонщиков команды пройдут несколько кругов дистанции с крутым подъёмом у линии финиша. Общий набор высоты, средний и максимальный градиенты могут отличаться от гонки к гонке.

Так же, как и в первый день соревнований, на горном этапе на некоторых кругах очки будут удваиваться.

Очки получат первые 10 гонщиков, пересекаюших линию финиша. За позиции, занятые по итогам 2-го дня, присуждаются бонусные временные разрывы, которые будут учитываться при распределении стартовых позиций в 3-й день.

3-й день. Гонка командного преследования

Команды получают стартовые номера согласно количеству очков и бонусов, полученных гонщиками команды в первые два дня соревнований. В этой гонке участники поедут на разделочных велосипедах.

Протяжённость составит 50 км. Время засчитывается по колесу четвёртого гонщика команды, пересекшего линию финиша. Команда, лидирующая по количеству очков, набранных за первые два дня соревнований, стартует первой. Команда, занимающая по очкам 2-е место, стартует через 30 секунд. Команда, занявшая по итогам двух дней соревнований 3-е место, отправится на дистанцию через 25 секунд. 4-я команда – через 20 секунд. Между всеми оставшимися командами разрыв будет составлять 15 секунд. Данные промежутки времени будут скорректированы на основе временных бонусов, полученных в течение первых двух дней серии. Команда, которая в конце гоночного дня пересечет первой линию финиша, становится победителем всей 3-х дневной серии.

Команды, которые примут участие в серии гонок Hammer:

Aqua Blue (IRE) Sport

Bahrain–Merida Pro Cycling Team (BAH)

BMC Racing Team (USA)

Cannondale - Drapac Professional Cycling Team (USA)

Quick-Step Floors (BEL)

Lotto Soudal (BEL)

ORICA – Scott (AUS)

Sport Vlaanderen – Baloise Pro Cycling Team (BEL)

Team Lotto NL-Jumbo (NED)

Team Movistar (SPA)

Team NIPPO Vini Fantini (ITA)

Team Sunweb (GER)

Trek – Segafredo (USA)

UAE Team Emirates (UAE)

Грэхем Бартлетт, исполнительный директор компании Velon: «В велоспорте много великих гонок. Но команды считают, что есть место для новых соревнований, таких, которые вберут в себя ключевые дисциплины велоспорта и покажут силу командной работы. Один из гонщиков, работавших над концепцией этих гонок, назвал их «импульсными». Думаю, это определение лучше всего выражает сущность гонок.

Мы долгое время много работали над тем, чтобы создать формат, предельно понятный для людей. Мы нащупывали идеи вместе с болельщиками, журналистами и телевещательными компаниями, и, конечно, же привлекли к обсуждению велогонщиков и команды.

В новых гонках три элемента. Первый – мы хотим, чтобы проявилась работа команд. Второй – создать атмосферу праздника, спортивного фестиваля, проводя гонки в одном месте, чтобы люди могли увидеть большую часть действий. Именно поэтому мы ужали гонку до двух часов, а не шести. Третье – мы хотим создать простой, но многоуровневый формат, который привлёк бы самых консервативных болельщиков, но также и расширил аудиторию.

Мы проведём одну гонку в 2017 году, но мы уже получили предложения от нескольких других регионов, которые заинтересованы в проведении гонок Hammer в 2018 году, что позволит сделать эти гонки настоящей серией, добавив ещё три или четыре велогонки. Мы хотим провести одну в этом году, а затем расширяться от этой отправной точки. Оптимальное число – между 8 и 10. И нам хочется, чтобы люди поняли концепцию и работали вместе с нами.

Аспект командной работы уникален, а атмосфера фестиваля очень важна. Планируется проведение массовых спортивных мероприятий, и развлечения тоже будут. Мы хотим, чтобы зрители, которые придут на гонки, насладились всей атмосферой в целом, и гонками, и всеми мероприятиями.

Разве можно говорить, что Infront и Wanda Sports с серией Hammer может быть соперником ASO и RCS Sport? Они уже соперничают друг с другом.

И весь велоспорт не может заключаться лишь в сериях Hammer, это глупость. Полный сезон включает в себя Гран-туры, Монуметы. Если взглянуть на другие виды спорта, то видно, что если приносишь что-то новое, то это наполняет спорт новой энергией.

Мы не пытаемся заменить классики и Монументы. Это блестящие гонки. Но мы считаем, что рядом с уже существующими соревнованиями есть место для чего-то ещё».