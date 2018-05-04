Магнус Корт выигрывает этап и становится лидером общего зачета Тура Йоркшира-2018

Мощнейший силовой спринт на финальном подъеме в Илкли принес победу и майку лидера общего зачета «Тура Йоркшира» гонщику команды «Астана» Магнусу Корту. На финише Корт опередил Олимпийского чемпиона Грега Ван Авермата и испанца Эдуарда Прадеса.

- Сегодня было очень трудно, а подъем на финише получился крайне тяжелым. Мне пришлось максимально выложиться для того, чтобы удержаться на этом подъеме, поэтому я очень рад, что удалось победить. На этой горе все шли на пределе сил, поэтому я закрыл глаза, сжал зубы и терпел, делая все возможное для того, чтобы добраться до финального спринта. Все это окупилось сполна: я выиграл и стал лидером общего зачета. Команда проделала великолепную работу на этом этапе, поэтому в последующие дни мы постараемся удержать лидерскую майку, - рассказал Магнус Корт.

Photo credit: @Tour de Yorkshire/A.S.O.

По итогам 2-го этапа гонщик «Астаны» лидирует в общем зачете с преимуществом в 4 секунды над Ван Аверматом.

Второй этап «Тура Йоркшира» стартовал в Барнсли и финишировал на вершине короткого (1,8 км), но очень крутого подъема. На первой половине дистанции в отрыв уехали 6 гонщиков, среди которых был и представитель «Астаны» Лауренс Де Вриз. Отрыв долгое время лидировал, но примерно за 17 км до финиша последние из оставшихся впереди беглецов были настигнуты. После этого пелотон, в котором оставалось около 50 человек, начал штурм финального подъема, завершившийся триумфом гонщика «Астаны».

- Было здорово, что Лауренсу Де Вризу удалось уехать в отрыв в начале этапа, в то время как остальные члены команды делали все возможное, чтобы защитить Магнуса Корта. Перед финальным подъемом Оскар Гатто отлично вывез Корта на очень хорошую позицию впереди группы. С этого момента он все время был впереди - ноги работали очень хорошо, поэтому ему удалось выжить на подъеме и одержать фантастическую победу. Вся команда замечательно проявила себя, мы все очень рады. В оставшиеся дни будем стараться защитить наши позиции, - добавил спортивный директор Ларс Михаэльсен.

Для команды «Астана», которая входит в состав Президентского клуба «Астана», сегодняшний успех Магнуса Корта – 16-я победа в текущем сезоне.

Завтра пройдет третий этап «Тура Йоркшира»: 184 км от Ричмонда до Скарборо.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM