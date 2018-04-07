Тур Страны Басков. Этап 5. Местный герой Омар Фраиле одерживает блестящую победу

Гонщик команды «Астана» и местный герой Омар Фраиле одержал великолепную победу на 5-м этапе престижной многодневной гонки «Тур Страны Басков» в городе Эйбар. Фраиле финишировал в составе небольшой группы лидеров, состоявшей из 7-ми гонщиков, опередив в спринте лидера общего зачета Приможа Рогича и испанца Йона Исагирре.

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- Я очень рад победить здесь, в Эйбаре! Это что-то невероятное. Это моя домашняя гонка, и сегодня я был очень мотивирован показать свой максимум. Моя семья и друзья были на финише, и я очень хотел выиграть. Было совсем непросто отобраться в отрыв, но, в итоге, мне удалось зацепиться за решающую атаку и оказаться в нужной группе. В отрыве подобрались очень хорошие гонщики, так что мы быстро сработались. Я знал финальный подъем и, как и ожидалось, там был сильный встречный ветер. Поэтому, когда я понял, что группа лидера догоняет нас, я решил подождать и присоединиться к ним. Я знал, что смогу усидеть в этой группе на оставшейся части подъема и позже, на спуске, который я тоже знал очень хорошо. Было невозможно получить какое-то серьезное преимущество на спуске, так что я видел, что дело идет к спринту. Я постарался аккуратно и внимательно пройти финальные километры и в спринте выложился на 100% для того, чтобы победить. А сейчас, я просто очень счастлив! – рассказал эмоциональный Омар Фраиле после финиша.

Пятый этап «Тура Страны Басков» стартовал в Витории и финишировал через 164,7 км в городе Эйбар. На первых километрах развернулась настоящая битва за то, чтобы уехать в отрыв, и, все же, через 25 км 14-ти гонщикам удалось сформировать группу, в которой оказался и Омар Фраиле. Отрыв быстро набрал более 5 минут преимущества, которое сохранял вплоть до заключительного подъема дня Азурки Гаина.

На этом подъеме из пелотона атаковал Микель Ланда, и лишь двум гонщикам удалось поддержать эту атаку: лидеру общего зачета Приможу Рогличу и Йону Исагирре. Постепенно эта небольшая группка догнала отрыв, в котором находился Омар Фраиле. На подъеме и на спуске гонщик «Астаны» уверенно сохранял свою позицию в сформировавшейся группе лидеров, а затем, мощнейшим спринтом на улицах Эйбара принес казахстанской команде победу на 5-м этапе «Тура Страны Басков».

Лидер «Астаны» на этой гонке Пельо Бильбао также провел очень хорошую гонку. После атаки Микеля Ланды, ему пришлось на какое-то время отступить, но позднее, он смог нагнать группу преследователей, в которой находились некоторые фавориты общего зачета, включая Бауке Моллему и Наиро Кинтану. В итоге, Бильбао прибыл на финиш в составе этой группы через 1 минуту 27 секунд после Омара Фраиле, выиграв спринт и заняв 8-е место.

- Думаю, что я могу быть доволен тем, как провел этот этап. Я неплохо себя чувствовал весь день, и лишь в один момент у меня был небольшой кризис после того, как гонка взорвалась атаками на подъеме. Но, я быстро нашел свой ритм и шаг за шагом начал возвращаться, догнав группу Моллемы. На второй части подъема и на спуске я смог восстановиться, и даже попробовал атаковать в надежде отыграть несколько секунд. Но, это было непросто. Что ж, мы приехали на финиш в этой группе, и мне удалось провести хороший спринт, заняв еще одно место в десятке сильнейших. Завтра нас ждет очень трудный день, посмотрим, что мы сможем сделать, - рассказал Пельо Бильбао.

Перед финальным этапом Примож Роглич сохраняет комфортное лидерство в общем зачете, выигрывая 1 минуту 57 секунд у Микеля Ланды и 2 минуты 13 секунд у Йона Исагирре. Пельо Бильбао поднялся на 7-е место, уступая лидеру 3 минуты 30 секунд.

Завтра пройдет 6-й и самый сложный этап «Тура Страны Басков»: 122,2 км от Эйбара до вершины известного подъема в Аррате.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

Результаты 5 этапа Тура Страны Басков-2018