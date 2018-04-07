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Тур Страны Басков. Этап 5. Местный герой Омар Фраиле одерживает блестящую победу

Тур Страны Басков. Этап 5. Местный герой Омар Фраиле одерживает блестящую победу

 

  Гонщик команды «Астана» и местный герой Омар Фраиле одержал великолепную победу на 5-м этапе престижной многодневной гонки «Тур Страны Басков» в городе Эйбар. Фраиле финишировал в составе небольшой группы лидеров, состоявшей из 7-ми гонщиков, опередив в спринте лидера общего зачета Приможа Рогича и испанца Йона Исагирре.

 

Photo credit: ©Bettiniphoto

 

- Я очень рад победить здесь, в Эйбаре! Это что-то невероятное. Это моя домашняя гонка, и сегодня я был очень мотивирован показать свой максимум. Моя семья и друзья были на финише, и я очень хотел выиграть. Было совсем непросто отобраться в отрыв, но, в итоге, мне удалось зацепиться за решающую атаку и оказаться в нужной группе. В отрыве подобрались очень хорошие гонщики, так что мы быстро сработались. Я знал финальный подъем и, как и ожидалось, там был сильный встречный ветер. Поэтому, когда я понял, что группа лидера догоняет нас, я решил подождать и присоединиться к ним. Я знал, что смогу усидеть в этой группе на оставшейся части подъема и позже, на спуске, который я тоже знал очень хорошо. Было невозможно получить какое-то серьезное преимущество на спуске, так что я видел, что дело идет к спринту. Я постарался аккуратно и внимательно пройти финальные километры и в спринте выложился на 100% для того, чтобы победить. А сейчас, я просто очень счастлив! – рассказал эмоциональный Омар Фраиле после финиша.

 

  Пятый этап «Тура Страны Басков» стартовал в Витории и финишировал через 164,7 км в городе Эйбар. На первых километрах развернулась настоящая битва за то, чтобы уехать в отрыв, и, все же, через 25 км 14-ти гонщикам удалось сформировать группу, в которой оказался и Омар Фраиле. Отрыв быстро набрал более 5 минут преимущества, которое сохранял вплоть до заключительного подъема дня Азурки Гаина.

 

  На этом подъеме из пелотона атаковал Микель Ланда, и лишь двум гонщикам удалось поддержать эту атаку: лидеру общего зачета Приможу Рогличу и Йону Исагирре. Постепенно эта небольшая группка догнала отрыв, в котором находился Омар Фраиле. На подъеме и на спуске гонщик «Астаны» уверенно сохранял свою позицию в сформировавшейся группе лидеров, а затем, мощнейшим спринтом на улицах Эйбара принес казахстанской команде победу на 5-м этапе «Тура Страны Басков».

Лидер «Астаны» на этой гонке Пельо Бильбао также провел очень хорошую гонку. После атаки Микеля Ланды, ему пришлось на какое-то время отступить, но позднее, он смог нагнать группу преследователей, в которой находились некоторые фавориты общего зачета, включая Бауке Моллему и Наиро Кинтану. В итоге, Бильбао прибыл на финиш в составе этой группы через 1 минуту 27 секунд после Омара Фраиле, выиграв спринт и заняв 8-е место.

 

- Думаю, что я могу быть доволен тем, как провел этот этап. Я неплохо себя чувствовал весь день, и лишь в один момент у меня был небольшой кризис после того, как гонка взорвалась атаками на подъеме. Но, я быстро нашел свой ритм и шаг за шагом начал возвращаться, догнав группу Моллемы. На второй части подъема и на спуске я смог восстановиться, и даже попробовал атаковать в надежде отыграть несколько секунд. Но, это было непросто. Что ж, мы приехали на финиш в этой группе, и мне удалось провести хороший спринт, заняв еще одно место в десятке сильнейших. Завтра нас ждет очень трудный день, посмотрим, что мы сможем сделать, - рассказал Пельо Бильбао

 

  Перед финальным этапом Примож Роглич сохраняет комфортное лидерство в общем зачете, выигрывая 1 минуту 57 секунд у Микеля Ланды и 2 минуты 13 секунд у Йона Исагирре. Пельо Бильбао поднялся на 7-е место, уступая лидеру 3 минуты 30 секунд.

Завтра пройдет 6-й и самый сложный этап «Тура Страны Басков»: 122,2 км от Эйбара до вершины известного подъема в Аррате.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

 

Результаты 5 этапа Тура Страны Басков-2018

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Теги к статье: Astana Омар Фраиле Пельо Бильбао Тур Страны Басков Мировой Тур UCI

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Комментарии

  • ROSt
    Тур Страны Басков-2018. Этап 5 (16)
    ROSt-Фото

    Марк Падун просто молоток !!!

    Легкого хода тебе...

    ukr

  • Гонщик
    Врач команды Quick Step Floors ... (13)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Петер и так скинул ,2.6Готовится к инсбруку. По поводу чуши , в велоспорте вес имеет фундаментальное значение , а так же соотношение веса к силе которое выражается в кг/ватт.это правда все что написано.
    Имеет значение конечно , но только не 2кг , за гонку гонец болше теряет , поэтому и забавно , если бы 10кг скинул , другое дело .

  • RVL
    Тур Страны Басков-2018. Обзор ... (2)
    RVL-Фото

    похоже , кроме Роглича, охотников за этапами и "молодой шпаны" эта гонка, особо никому не нужна была.

    зы. а шпана светанулась

  • Найман
    Тур Страны Басков-2018. Этап 5 (16)
    Найман-Фото
    Фрайле красавец!
  • шурави
    Врач команды Quick Step Floors ... (13)
    шурави-Фото

    У каждого своя физиология. 

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2018. Этап 5 (16)
    velodoctor-Фото

    Да Падун силён, очень полезно и  ярко едет эту гонку. За молодыми всегда интересно наблюдать. 

  • шурави
    Тур Страны Басков-2018. Обзор ... (2)
    шурави-Фото

    Роглич может уже на статре открывать txanpaina!!!

  • Earl57
    Тур Страны Басков-2018. Этап 5 (16)
    Earl57-Фото

    В итоге самый проигравший - это Горка Изагирре, который поймал на этапе больше 19 минут и отлетел на 53-е место в генерале.

    А Марк Падун еще и лучшего молодого прихватил.

  • StVano
    Тур Страны Басков-2018. Этап 5 (16)
    StVano-Фото
    Согласен на счет Кинтаны. Он не только ни чем не помог Ланде, так еще был момент, когда он за малым не построил "мостик" между догоняющей группой и группой Ланды...
  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2018. Этап 5 (16)
    Николай Н.-Фото

    Рад за Астану, сегодня их труд не пропал даром. Роглича можно уже поздравить с победой на этом туре. Завтра главное доехать с претендентами на призовое место.

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
4 Терпстра Т. (Ned) (QST) 972
5 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
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7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 820
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