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Микеле Скарпони выигрывает первый этап Альпийского Тура

Микеле Скарпони выигрывает первый этап Альпийского Тура

 

  Гонщик команды «Астана» Микеле Скарпони одержал красивую победу на первом этапе многодневной гонки высшей категории «Альпийский Тур». В силовом спринте в гору Скарпони опередил британца Геранта Томаса и француза Тибо Пино.Еще один гонщик «Астаны» Дарио Катальдо финишировал 6-м.

 

Микеле Скарпони выигрывает первый этап Альпийского ТураPhoto credit: ©Bettiniphoto



- Я счастлив и, возможно, немного удивлен своим успехом. Но, мне очень приятно одержать эту победу, потому что это важный знак и для меня, и для всей команды «Астана». Мои товарищи проделали великолепную работу на сегодняшнем этапе, оберегая меня от ненужных рисков и вывозя меня на отличную позицию перед финальным подъемом. Когда я увидел атаку Томаса задолго до финиша, я решил последовать за ним и несколькими другими гонщиками. Я неплохо себя чувствовал, была определенная уверенность в своих силах. Скорость на финальном участке была очень высокой, но за 200 метров до финиша я решил открыть спринт. Подъем был достаточно крутой, было непросто финишировать, и я не был уверен в том, что смогу выиграть до того момента, пока не пересек финишную черту, - рассказал Микеле Скарпони.

Для Скарпони, который готовится стать лидером «Астаны» на предстоящей юбилейной 100-ой «Джиро д’Италия», сегодняшняя победа является первым личным успехом в составе команды.

- Наконец-то, мы одержали победу! На мой взгляд, мы давно заслуживали подобного успеха. Я поздравляю Микеле Скарпони, который в очередной раз продемонстрировал свой профессионализм. Эта победа поднимет настроение всей команде. Кроме того, она говорит о том, что мы на правильном пути в нашей подготовке к «Джиро д’Италия». Я очень рад нашему успеху, - сказал спортивный директор Александр Шефер.

«Альпийский Тур» стартовал сегодня в Австрии с первого этапа. Пелотон преодолел дистанцию в 142,3 км от города Куфштайн до Инсбрука. Финиш этапа располагался на вершине короткого, но крутого подъема.

Команда «Астана» контролировала гонку на протяжении всей дистанции, оберегая лидера Микеле Скарпони. При поддержке, сначала, Сергея Чернецкого, а затем, Луиса Леона Санчеса и Дарио Катальдо, Скарпони удалось занять хорошую позицию в начале финального подъема. Как только в группе фаворитов начались атаки, капитан «Астаны» сразу же контратаковал. В итоге, образовалась небольшая группа лидеров, которая и разыграла победу на этапе, доставшуюся Микеле Скарпони.

- Мне очень нравится эта гонка, и я уже побеждал здесь в 2011 году. После сегодняшней победы я надел майку лидера общего зачета и, конечно, мы постараемся удержать лидерство на следующих этапах, - добавил Скарпони.

По итогам первого этапа Скарпони наделю фиолетовую майку лидера общего зачета. «Астана» возглавила общекомандную классификацию «Альпийского Тура».

Завтра пройдет второй этап австро-итальянской многодневки: 181,3 км от Инсбрука до Иннерфильгратена.



Пресс-релиз команды Astana Pro Team

 

Результаты 1-го этапа Альпийского Тура-2017

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Теги к статье: Микеле Скарпони Альпийский Тур Astana Pro Team Александр Шефер

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  1. ktilp-12

    Вчера, 20:57 | Регистрация: 20.06.2015

     C победой! Удачи и больших побед на Джиро.

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Комментарии

  • Адриен
    Альпийский Тур-2017. Этап 1 (8)
    Адриен-Фото
    Не каждый может быть ДЕТАЛЬЮ пусть в стройном и отлаженном, но - МЕХАНИЗМЕ. Хотя Джиро все расставит по своим местам, Ланда на нем ДОЛЖЕН БЫТЬ одним из главных фаворитов. И если ПОБЕДА - значит на лицо пример Фрума, главное для которого - один СВОЙ ГранТур в сезоне, остальное - второстепенно, а не получится - что же,тогда точно НЕСОВМЕСТИМОСТЬ со Скаем. Ничего страшного - бывает, вон как у Жильбера с БМС...
  • Адриен
    Альпийский Тур-2017. Этап 1 (8)
    Адриен-Фото
    Вряд ли для такой "проитальянской" команды, как Астана,с ее заслуженной репутацией, просто попадание в десятку на юбилейном итальянском Джиро можно будет считать удачным выступлением - на мой взгляд это не есть хорошо. Конечно Скарпоне - молодчина, но посмотрите на список капитанов других команд - загляденье. А с другой стороны - пример Хорнера. Уникальный случай, но - значит можно... Я это к тому, что бороться надо не за десятку - только за ПОБЕДУ - наплевав на "объективные" обстоятельства. Если же целить только в ТОП-10 - можно и промахнуться.
  • старт-шоссе 82
    Предварительные составы команд ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото

    У Астаны скорее всего будет тот же состав что сейчас идет на Трентино.  

  • motte
    Альпийский Тур-2017. Этап 1 (8)
    motte-Фото

    Скорпони.. Невероятно, но факт! 

    .… и что творится с Ландой?  Словно подменили его в Скае

  • vitali
    Предварительные составы команд ... (9)
    vitali-Фото

    Если судить по фамилиям капитанов, и если эти капитаны поедут как могут ехать, то нас ждет бой быков.

    Скорее бы гонка началась

  • ktilp-12
    Микеле Скарпони выигрывает пер ... (1)
    ktilp-12-Фото

     C победой! Удачи и больших побед на Джиро.

  • Николай Степаныч
    Филипп Жильбер пропустит две А ... (3)
    Николай Степаныч-Фото

    Настоящий герой. Еще одна большая потеря на LBL...

  • Cepik
    Альпийский Тур-2017. Этап 1 (8)
    Cepik-Фото
    Цитата: Sm1T
    а я говорю, что он и на Джиро в 10ку попадет. а вы мн ене верите
    да точно попадет, я вам тоже говорю :)
  • rossa2005
    Филипп Жильбер пропустит две А ... (3)
    rossa2005-Фото

    Вот так становятся легендами. 

  • Student
    Альпийский Тур-2017. Этап 1 (8)
    Student-Фото
    Цитата: Sm1T
    а я говорю, что он и на Джиро в 10ку попадет. а вы мн ене верите
    Зависит от характера гонки. Шансы есть, но они малы.

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2458
2 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1256
4 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
5 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
6 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1095
7 Энао Сер. (Col) (SKY) 882
8 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
9 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
10 Дегенкольб Д. (Ger) (TFS) 685

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