Микеле Скарпони выигрывает первый этап Альпийского Тура

Гонщик команды «Астана» Микеле Скарпони одержал красивую победу на первом этапе многодневной гонки высшей категории «Альпийский Тур». В силовом спринте в гору Скарпони опередил британца Геранта Томаса и француза Тибо Пино.Еще один гонщик «Астаны» Дарио Катальдо финишировал 6-м.

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- Я счастлив и, возможно, немного удивлен своим успехом. Но, мне очень приятно одержать эту победу, потому что это важный знак и для меня, и для всей команды «Астана». Мои товарищи проделали великолепную работу на сегодняшнем этапе, оберегая меня от ненужных рисков и вывозя меня на отличную позицию перед финальным подъемом. Когда я увидел атаку Томаса задолго до финиша, я решил последовать за ним и несколькими другими гонщиками. Я неплохо себя чувствовал, была определенная уверенность в своих силах. Скорость на финальном участке была очень высокой, но за 200 метров до финиша я решил открыть спринт. Подъем был достаточно крутой, было непросто финишировать, и я не был уверен в том, что смогу выиграть до того момента, пока не пересек финишную черту, - рассказал Микеле Скарпони.



Для Скарпони, который готовится стать лидером «Астаны» на предстоящей юбилейной 100-ой «Джиро д’Италия», сегодняшняя победа является первым личным успехом в составе команды.



- Наконец-то, мы одержали победу! На мой взгляд, мы давно заслуживали подобного успеха. Я поздравляю Микеле Скарпони, который в очередной раз продемонстрировал свой профессионализм. Эта победа поднимет настроение всей команде. Кроме того, она говорит о том, что мы на правильном пути в нашей подготовке к «Джиро д’Италия». Я очень рад нашему успеху, - сказал спортивный директор Александр Шефер.



«Альпийский Тур» стартовал сегодня в Австрии с первого этапа. Пелотон преодолел дистанцию в 142,3 км от города Куфштайн до Инсбрука. Финиш этапа располагался на вершине короткого, но крутого подъема.



Команда «Астана» контролировала гонку на протяжении всей дистанции, оберегая лидера Микеле Скарпони. При поддержке, сначала, Сергея Чернецкого, а затем, Луиса Леона Санчеса и Дарио Катальдо, Скарпони удалось занять хорошую позицию в начале финального подъема. Как только в группе фаворитов начались атаки, капитан «Астаны» сразу же контратаковал. В итоге, образовалась небольшая группа лидеров, которая и разыграла победу на этапе, доставшуюся Микеле Скарпони.



- Мне очень нравится эта гонка, и я уже побеждал здесь в 2011 году. После сегодняшней победы я надел майку лидера общего зачета и, конечно, мы постараемся удержать лидерство на следующих этапах, - добавил Скарпони.



По итогам первого этапа Скарпони наделю фиолетовую майку лидера общего зачета. «Астана» возглавила общекомандную классификацию «Альпийского Тура».



Завтра пройдет второй этап австро-итальянской многодневки: 181,3 км от Инсбрука до Иннерфильгратена.





Пресс-релиз команды Astana Pro Team